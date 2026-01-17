Alessio Besio brauchte nur 17 Minuten für seinen Hattrick in der 3. Liga. Bild: www.imago-images.de

Schweizer Besio (21) in 3. Liga mit Blitz-Hattrick – BVB siegt dramatisch

Dortmund – St. Pauli 3:2

In der 95. Minute läuft Emre Can an und versenkt den Penalty cool zum 3:2 in der unteren rechten Ecke. Auf der Dortmunder Südtribüne gibt es kein Halten mehr, Bierbecher fliegen durch die Luft, die Jubelschreie der rund 25'000 Fans auf der legendären Stehtribüne sorgen für ohrenbetäubenden Lärm. Am Ende kommt es für Borussia Dortmund gegen St. Pauli also trotzdem noch gut.

Dass es für den Sieg aber einen späten Penalty brauchte, den der Schiedsrichter erst nach Betrachten der Videobilder gab, zeigte aber einmal mehr die Probleme des BVB. Dank Toren von Julian Brandt und Karim Adeyemi kurz vor und nach der Pause führte Dortmund 2:0, Goalie Gregor Kobel war auf dem Weg zum vierten Heimspiel in der Bundesliga ohne Gegentor in Folge. Doch der Favorit liess die Gäste aus Hamburg noch einmal ins Spiel kommen. James Sands und Ricky-Jade Jones bezwangen Kobel und glichen das Spiel wieder aus. Jones wurde am Ende mit seinem Foul am Rand des Strafraums aber zur tragischen Figur.

Dortmund bleibt damit Zweiter, während der FC St. Pauli ans Tabellenende abrutscht.

Borussia Dortmund - St. Pauli 3:2 (1:0).

81'365 Zuschauer.

Tore: 45. Brandt 1:0. 54. Adeyemi 2:0. 62. Sands 2:1. 72. Jones 2:2. 95. Can (Penalty) 3:2.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

Hamburg – Mönchengladbach 0:0

Der zweite Hamburger Klub in der Bundesliga sicherte sich nach der bitteren 1:2-Niederlage in Freiburg am letzten Wochenende den ersten Punkt des Jahres. Ganz zufrieden dürfte der HSV mit dem torlosen Unentschieden gegen Mönchengladbach aber nicht sein. Die Gastgeber dominierten nämlich und brachten zwölf Schüsse aufs Tor der Gladbacher, die selbst keinen einzigen Torschuss verbuchten. Dennoch blieb es beim 0:0. Die beiden Schweizer Miro Muheim und Nico Elvedi spielten für ihre Teams über die volle Distanz.

Trotz vieler Chancen blieben Miro Muheim und der HSV ohne Tor. Bild: www.imago-images.de

Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach 0:0.

Bemerkungen: Hamburger SV mit Muheim, ohne Hefti (nicht im Aufgebot). Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (Ersatz).

Köln – Mainz 2:1

In seinem siebten Spiel als Mainz-Trainer muss Urs Fischer erstmals eine Niederlage einstecken. Der 59-jährige Zürcher unterliegt mit den Mainzern unglücklich 1:2 in Köln und rutscht damit wieder auf einen direkten Abstiegsplatz. Vor der Pause hatte Stefan Bell Mainz noch in Führung gebracht. In der 2. Halbzeit drehte Kölns Ragnar Ache die Partie aber mit einem Doppelpack. Beim zweiten Treffer prallte ihm der Ball vom Pfosten an den Kopf und dann ins Tor. Mainz-Captain Silvan Widmer spielte über die volle Distanz, während Joël Schmied den Kölnern weiterhin verletzt fehlt.

Urs Fischer ist mit Mainz auf Platz 17. Bild: www.imago-images.de

1. FC Köln - Mainz 05 2:1 (0:1).

Tore: 29. Bell 0:1. 57. Ache 1:1. 85. Ache 2:1.

Bemerkungen: 1. FC Köln ohne Schmied (nicht im Aufgebot). Mainz 05 mit Widmer.

Hoffenheim – Leverkusen 1:0

Leverkusen verlor auch das zweite Spiel des Jahres. Nach dem 1:4 gegen Stuttgart unterlag das Team von Trainer Kasper Hjulmand in Hoffenheim 0:1. Den einzigen Treffer des Spiels erzielte der Ex-Basler Wouter Burger bereits in der neunten Minute mit einem gut platzierten Freistoss. Leverkusen-Goalie Mark Flekken machte dabei aber nicht die beste Figur.

Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1:0 (1:0).

Tor: 9. Burger 1:0.

Wolfsburg – Heidenheim 1:1

Wolfsburg und Heidenheim teilten sich die Punkte, womit das bisherige Bundesliga-Schlusslicht auf Platz 16 vorrückt. Lange durfte das Team von Trainer Frank Schmidt dank eines Tors von Adrian Beck gar vom vierten Saisonsieg träumen, in der 80. Minute glich Moritz Jenz jedoch aus.

Moritz Jenz sicherte Wolfsburg einen Punkt. Bild: www.imago-images.de

Wolfsburg - Heidenheim 1:1 (0:1).

Tore: 45. Beck 0:1. 80. Jenz 1:1.

Bemerkungen: Heidenheim mit Stergiou (ab 77.). (nih/sda)

Besio brilliert in 3. Liga

Die dritte Liga in Deutschland hat einen neuen Leader: den überraschenden SC Verl. Dank eines 5:2-Siegs gegen Waldhof Mannheim zieht der Klub aus einem Städtchen südlich von Bielefeld am bisherigen Führenden Energie Cottbus vorbei. Die Brandenburger kamen in Saarbrücken nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Einen grossen Anteil am Erfolgslauf von Verl hat auch der Schweizer Alessio Besio. Der 21-Jährige absolviert die laufende Saison als Leihspieler in Nordrhein-Westfalen, seit seinem ablösefreien Wechsel im Sommer 2023 von St.Gallen steht er beim SC Freiburg unter Vertrag, wo er aber nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam. Bei Verl läuft es ihm aber sehr gut. In 20 Ligaspielen erzielte er bereits neun Treffer. Drei davon in der Partie gegen Mannheim. Für seinen Hattrick benötigte er nur 17 Minuten. In den letzten neun Spielen traf er damit nun achtmal. Knipst er weiterhin so, darf der SC Verl von der 2. Bundesliga träumen – und würde Sturmtalent Besio wohl das ein oder andere Angebot bekommen.