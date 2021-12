Luis Suarez konnte seinen Frust beim 1:2 gegen Sevilla nicht verbergen. bild: imago-images.de

«Du dummes Stück Scheisse» – Luis Suarez wütet nach Auswechslung gegen Trainer Simeone

Die Nerven bei Atlético Madrid liegen blank. Statt um die spanische Meisterschaft mitzuspielen, stecken die «Colchoneros» im Negativstrudel fest. Nun legt sich ausgerechnet Topstars Luis Suarez mit Trainer Diego Simeone an.

Drei Niederlagen am Stück, nur Platz 6 in der Liga und 14 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Real Madrid : Die Lage beim spanischen Topklub Atlético Madrid ist angespannt. Die «Rojiblancos» hatten vor der Saison grosse Ziele, verpflichteten mit Antoine Griezmann, Matheus Cunha und Rodrigo de Paul einige Stars, doch die bisherige Saison verlief enttäuschend.

Am Wochenende musste Atlético eine 1:2-Niederlage gegen den FC Sevilla hinnehmen. Für Torjäger Luis Suarez war die Partie bereits nach 57 Minuten beendet, er wurde für Cunha ausgewechselt. Dem ehrgeizigen Uruguayer gefiel das gar nicht. Wie die spanische Zeitung «Marca» berichtet, soll Suarez Trainer Diego Simeone übel beleidigt haben: «Du dummes Stück Scheisse, immer dasselbe.»

Suárez, der mit sieben Treffern der beste Torschütze Atléticos in der Liga ist, wurde in den vergangenen Partien mehrfach aus- und eingewechselt. Über 90 Minuten spielte er zuletzt Ende Oktober gegen Real Sociedad . Das missfällt dem 34-Jährigen offenbar.

Simeone bleibt ruhig

Trainer Diego Simeone liess sich davon aber nicht aus dem Gleichgewicht bringen: «Wir durchlaufen momentan eine schwierige Phase, die Ergebnisse sind nicht auf unserer Seite. Wir müssen ruhig bleiben. Wir sind schon seit zehn Jahren hier.»

Ruhe kehrt in Madrid nun ohnehin ein, denn das nächste Ligaspiel ist erst am 2. Januar, da es in «La Liga» eine kleine Weihnachtspause gibt. Dann treffen Simeone und Suárez auf Rayo Vallecano. Ein Sieg ist dann Pflicht, um die Wogen zu glätten. (pre/bzu)