Zweiter Sieg im zweiten Spiel für den Aufsteiger: Thun gewinnt auch gegen Lausanne

Die Lausanner kamen auch zu Offensivaktionen, oftmals bissen sich die flinken Angreifer aber in der Abwehr der Thuner fest. Schüsse aufs Tor waren eher selten. In der 71. Minute war es dann Kaly Sène, der den Ball im zweiten Versuch doch noch über die Torlinie brachte. Der Treffer weckte bei den Gästen die Hoffnung, die Partie wie zuletzt gegen Winterthur mit einer Schlussoffensive zu drehen. Doch dieses Mal blieben die Spieler von Trainer Peter Zeidler ohne Abschlussglück.

Für den ersten Saison-Treffer in der Stockhorn-Arena zeigte sich Chirstopher Ibayi verantwortlich. Der 30-jährige Stürmer, der im Winter von Ajaccio nach Thun gewechselt war, verwertete in der 10. Minute die schöne Hereingabe von Michael Heule. Kurz nach der Pause erhöhte Genis Montolio. Der spanische Innenverteidiger spekulierte bei einem Eckball richtig und beförderte den Ball aus kurzer Distanz ins Netz.

Das erste Heimspiel in der höchsten Schweizer Liga seit fünf Jahren wurde für die Thuner zum Festtag. Gegen Lausanne-Sport, das unter der Woche mit einem 5:0 gegen Vardar Skopje brilliert hatte, zeigte sich das Heimteam von Beginn an unbeeindruckt. Gemäss der Devise von Trainer Mauro Lustrinelli spielten die Thuner munter nach vorne und hatten lange mehr vom Spiel.

Der FC Basel siegt mit 750 PS unter der Haube (nicht mit Gigi Oeri am Steuer)

2. August 2009: Donington in England ist nicht für Fussball bekannt. Dennoch feiert dort der FC Basel. Denn er hat ein eigenes Rennteam in der Superleague Formula, das an diesem Tag erstmals triumphiert.

Fussball und Motorsport in einem – das muss einfach ein Hit sein, der beim Publikum gut ankommt. Mit dieser Vision nimmt im Sommer 2008 die Superleague Formula ihren Betrieb auf. In einem Einheitsauto mit V12-Motor und rund 750 PS treten Fahrer gegeneinander an, deren Chassis in den Farben eines Fussballklubs lackiert ist.