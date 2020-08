Sport

Fussball

GC verliert und bleibt in der Challenge League – Vaduz in der Barrage



Bild: keystone

Klatsche gegen Winterthur: GC bleibt in der Challenge League – Vaduz in der Barrage

Der Grasshopper-Club Zürich unterliegt am letzten Spieltag der Challenge League mit 0:6 und wird auch nächste Saison in der Challenge League spielen. Vaduz qualifiziert sich trotz einer 1:2-Auswärtsniederlage in Kriens für die Barrage-Spiele.

Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag war nicht allzu kompliziert: Vaduz lag drei Punkte vor den drittplatzierten Zürchern bei etwa gleichem Torverhältnis. Der Schweizer Fussball-Rekordmeister musste also zu Hause gegen Winterthur gewinnen und Vaduz, welches auswärts in Kriens antrat, verlieren.

Die bisherigen drei Partien des Zürcher Kantonsderbys endeten allesamt unentschieden. Von einer knappen Angelegenheit konnte man heute Sonntag jedoch nicht sprechen. Die Winterthurer, angeführt von den starken Sayfallah Ltaief und Anas Mahamid, verpassten den defensiv völlig verunsicherten Stadtzürchern zum Saisonabschluss eine 0:6-Kanterniederlage.

Dass GC seine Hausaufgaben nicht machte, dürfte das Team von Cheftrainer Zoltan Kadar doppelt ärgern: Der FC Vaduz verlor nämlich ebenfalls – das Erreichen des Barrage-Platzes wäre für die Hoppers also möglich gewesen.

(bal)

Die Tabelle

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Rekordtorschützen der Super League (Stand 22.05.2019) Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter