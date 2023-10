Viel Grund zum Jubeln: Kaly Sene reiht sich gegen Luzern unter die Torschützen. Bild: keystone

Lausanne gelingt Befreiungsschlag – Servette schlägt Lugano im Müde-Beine-Duell

Lausanne – Luzern 3:1

Im Heimspiel gegen Luzern macht Lausanne-Sport innert neun Minuten aus dem 0:1-Rückstand ein 3:1. Zweimal treffen die Waadtländer per Penalty.

Lange mussten die Lausanner warten, bis sie für den hohen Aufwand belohnt wurden. Nachdem Ardon Jashari die Gäste in der 31. Minute in Führung gebracht hatte, glich Chris Kablan das Geschehen in der 68. Minute wieder aus.

Dussenne und Sène führen Lausanne vom Punkt zum Sieg. Video: SRF

Danach stand Luzerns Mauricio Willimann zweimal im Zentrum des Geschehens. Der 20-Jährige, der zu seinem zweiten Einsatz in der Meisterschaft kam – den ersten von Beginn an –, hielt in der 72. Minute seinen Gegenspieler am Trikot zurück, was der Schiedsrichter als penaltywürdig taxierte. Gut vier Minuten später liess der Innenverteidiger das Bein stehen und sah, wie Lausanne den zweiten Penalty zugesprochen erhielt. Erst trat Noë Dussenne an, dann Kaly Sène, beide waren erfolgreich.

Auf den Sturmlauf des Heimteams fanden die Gäste keine Antwort mehr. Dank dem zweiten Sieg in der laufenden Meisterschaft, den ersten vor heimischem Publikum, verlässt Lausanne-Sport den letzten Platz in der Tabelle.

Lausanne-Sport - Luzern 3:1 (0:1)

SR Wolfensberger.

Tore: 31. Jashari (Villiger) 0:1. 68. Kablan (Kalu) 1:1. 73. Dussenne (Penalty) 2:1. 77. Sène (Penalty) 3:1.

Lausanne-Sport: Letica; Giger, Dussenne, Husic, Kablan (86. Poaty); Bernede, Roche; Diabaté (46. Suzuki), Sanches (99. Coyle), Kalu (71. Labeau); Sène (86. Dabanli).

Luzern: Loretz; Dorn, Simani, Beka (55. Willimann), Frydek; Jashari; Beloko (78. Kadak), Meyer (91. Ulrich), Haas; Okou (78. Spadanuda), Villiger (78. Asumah Abubakar).

Bemerkungen: Verwarnungen: 4. Kablan, 12. Giger, 61. Kalu, 62. Frydek, 66. Beloko, 72. Willimann, 90. Spadanuda.

Die Lausanne-Fans sprechen vor dem Spiel Klartext – mit Erfolg. Bild: keystone

Lugano – Servette 0:1

Drei Tage nach dem Exploit im Europacup setzt es für Lugano in der Meisterschaft eine Enttäuschung. Die Tessiner verlieren das Heimspiel gegen Servette mit 0:1.

Gegen Besiktas hatten die Luganesi in den letzten zehn Minuten ein 0:2 in ein 3:2 verwandelt, gegen Servette blieben sie trotz dominanter zweiter Hälfte ohne Torerfolg. Wiederholt scheiterten die Gastgeber an der gut aufgestellten Abwehr der Genfer, auch in der siebenminütigen Nachspielzeit fanden sie kein Rezept.

Crivelli schiesst Servette kurz vor der Pause zum Sieg. Video: SRF

Servette, das am Donnerstag ebenfalls im Einsatz gestanden war und das Auswärtsspiel in Rom mit 0:4 deutlich verloren hatte, erkämpfte sich die drei Punkte mit einer solidarischen Leistung. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Enzo Crivelli in der 38. Minute. Nach einer leicht abgelenkten Flanke kam der Stürmer der Genfer unbedrängt zum Abschluss.

Lugano-Goalie Saipi geht nach Gesichtstreffer k.o. Video: SRF

Kurz vor Schluss rettete Servette-Goalie Joël Mall seinem Team mit einer Glanzparade noch den Sieg. Damit unterlag Lugano erstmals seit 15 Partien wieder im heimischen Stadion, zuletzt hatte man sogar sieben Heimspiele in Serie gewinnen können.

Lugano - Servette 0:1 (0:1)

SR Schärer. - Tor: 38. Crivelli (Antunes) 0:1.

Lugano: Saipi (60. Deana); Arigoni (52. Espinoza), Mai, El Wafi, Martim Marques; Mahmoud (76. Babic), Grgic (61. Cimignani), Bislimi (61. Macek); Steffen, Celar, Aliseda.

Servette: Mall; Tsunemoto, Vouilloz, Severin, Mazikou (61. Kutesa); Douline; Bolla (79. Diba), Stevanovic, Cognat (87. Guillemenot), Antunes (79. Ondoua); Crivelli (60. Bedia).

Bemerkungen: Verwarnungen: 41. Mazikou, 84. Mai. (pre/sda)

Servette hat sich den Sieg im Cornaredo dank mehr Kampfgeist redlich verdient. Bild: keystone