Harry Kane jubelt über sein erstes Tor im Bayern-Dress. Bild: keystone

Tor, Vorlage und Kantersieg – Kane brilliert bei Bundesliga-Debüt für Bayern

Mehr «Sport»

Bayern München startet mit einem Sieg in die 60. Bundesliga-Saison. Der Meister bezwingt Werder Bremen auswärts 4:0.

Der vor gut einer Woche verpflichtete Harry Kane war in seinem ersten Spiel, das er von Beginn an für die Bayern bestritt, gleich an zwei Toren beteiligt. In der 4. Minute spielte der englische Stürmer einen Doppelpass mit Leroy Sané, der in der Folge seinen Gegenspielern entwischte und auch dem gegnerischen Torhüter keine Chance liess. Für den zweiten Treffer zeigte sich Kane selbst verantwortlich. In der 74. Minute genoss er nach einem Zuspiel von Alphonso Davies viel Platz und schob locker ein.

Der erste Treffer von Harry Kane für die Bayern im Video. Video: streamja

In der Nachspielzeit setzten die Gäste aus München zum Schaulaufen an. Sané und der für Kane eingewechselte Mathys Tel sorgten mit ihren Treffern für den standesgemässen Auftakt des Rekordmeisters.

Werder Bremen - Bayern München 0:4 (0:1)

SR Zwayer.

Tore: 4. Sané (Kane) 0:1. 74. Kane (Davies) 0:2. 91. Sané (Müller) 0:3. 94. Tel (Davies) 0:4.

(dab/sda)