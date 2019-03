Sport

Fussball

Video aufgetaucht: War Ronaldos Kopfball gegen Atlético doch nicht drin?



bild: screenshot sky

Neue Verschwörungstheorie – war Ronaldos Kopfball gegen Atlético doch nicht drin?

Die Torlinientechnologie musste im Champions-League-Achtelfinal zwischen Juventus Turin und Atlético Madrid zeigen, dass der Kopfball von Cristiano Ronaldo zum 2:0 hinter der Linie war. Aber war es das wirklich? Atlético-Fans haben Zweifel und ein Beweis-Video zusammengestellt.

Viele Fussball-Fans trauten am Dienstagabend ihren Augen nicht: Im Achtelfinal-Rückspiel zwischen Juventus Turin und Atlético Madrid in der Champions League zeigte Schiedsrichter Björn Kuipers kurz nach der Pause auf seine Uhr. Er zeigte damit an, dass ein Kopfball von Cristiano Ronaldo die Linie in vollem Umfang überschritten hatte.

2:0 für Juve dank der Torlinientechnologie: Damit hatte der italienische Rekordmeister die Hypothek aus dem Rückspiel bereits nach 48 Minuten wettgemacht, am Ende setzte man sich mit 3:0 durch.

«Dieser Ball war wirklich hinter der Linie?», war dennoch die Frage, die in den Köpfen stecken blieb. Denn mit blossem Auge war das nie und nimmer zu erkennen. Aber dafür gibt es ja die Torlinientechnologie und die lügt nicht. Sollte man zumindest meinen ...

bild: screenshot sky

Auf Social Media ist mittlerweile aber ein Video aus Atlético-Kreisen aufgetaucht, das suggeriert, dass der Ball die Torlinie nicht in vollem Umfang überschritten hat und dass das System vielleicht doch nicht so vertrauenswürdig ist, wie viele glauben. Mit drei Argumenten wird die Verschwörungtheorie gestützt:

Die Torlinie wird im offiziellen Video der Torlinientechnologie schmaler angezeigt, als sie eigentlich ist. Der Ball ist im offiziellen Video der Torlinientechnologie 12,4 Prozent kleiner als in Wirklichkeit. Die Hand von Atlético-Torhüter Jan Oblak wird im offiziellen Video der Torlinientechnologie zum Ball dazu gerechnet.

Das Video endet mit dem Satz: «Es zeigt, was wir alle fühlten: Der Ball hat nicht die ganze Linie überquert». Nur eine Verschwörungstheorie oder steckt am Ende doch mehr dahinter? Die UEFA hat sich nicht zum Fall geäussert, weil Atlético (bislang?) nicht offiziell gegen den Tor-Entscheid protestiert hat.

Anders als der Video Assistant Referee (VAR) kommt die Torlinientechnik in der Champions League nicht erst seit diesem Jahr zum Einsatz, sondern bereits seit 2016. Bislang hat es mit dem System keinerlei Probleme gegeben.

