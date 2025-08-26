Erneut Ausschreitungen in Lausanne – Mülltonnen und Container in Brand gesetzt

Im Lausanner Stadtteil Prélaz ist es am Montagabend erneut zu Ausschreitungen von jungen Menschen gekommen.

Wie bereits am Vortag wurden Mülltonnen und Container in Brand gesetzt. Vermummte Jugendliche lieferten sich Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften.

Erneut kommt es in Lausanne zu Ausschreitungen. Bild: keystone

Im Lausanner Quartier, in dem am Sonntagmorgen ein Jugendlicher auf der Flucht vor der Polizei auf einem Roller ums Leben gekommen war, wurden erneut Feuerwerkskörper gegen die Polizei abgeschossen. Die Polizei griff unter anderem mit einem Wasserwerfer und Tränengas ein, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort beobachtete.

Bereits am Sonntagabend war eine Versammlung von rund 100 Jugendlichen in der Nähe des Ortes eskaliert, wie die Kantonspolizei Waadt am Sonntag mitteilte. Sie ging davon aus, dass sich die Jugendlichen versammelt hatten, nachdem sie vom Tod eines 17-jährigen Rollerfahrers erfahren hatten, der auf der Flucht vor der Polizei verunglückt war. (sda/con)