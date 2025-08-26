meist klar14°
Erneut Ausschreitungen in Lausanne – Mülltonnen und Container in Brand

Erneut Ausschreitungen in Lausanne – Mülltonnen und Container in Brand gesetzt

Im Lausanner Stadtteil Prélaz ist es am Montagabend erneut zu Ausschreitungen von jungen Menschen gekommen.
26.08.2025, 00:35
Wie bereits am Vortag wurden Mülltonnen und Container in Brand gesetzt. Vermummte Jugendliche lieferten sich Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften.

Des containers en feu photographies au milieu de l&#039;avenue de Morges (quartier de prelaz) lors de la deuxieme nuit d&#039;emeutes suite a l&#039;accident mortel survenu a un jeune homme mineur en ...
Erneut kommt es in Lausanne zu Ausschreitungen.Bild: keystone

Im Lausanner Quartier, in dem am Sonntagmorgen ein Jugendlicher auf der Flucht vor der Polizei auf einem Roller ums Leben gekommen war, wurden erneut Feuerwerkskörper gegen die Polizei abgeschossen. Die Polizei griff unter anderem mit einem Wasserwerfer und Tränengas ein, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort beobachtete.

Bereits am Sonntagabend war eine Versammlung von rund 100 Jugendlichen in der Nähe des Ortes eskaliert, wie die Kantonspolizei Waadt am Sonntag mitteilte. Sie ging davon aus, dass sich die Jugendlichen versammelt hatten, nachdem sie vom Tod eines 17-jährigen Rollerfahrers erfahren hatten, der auf der Flucht vor der Polizei verunglückt war. (sda/con)

Interview
