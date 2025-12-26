freundlich-1°
Rückblick Sport 2025: 33 kuriose und aussergewöhnliche Sportfotos

Für den puren Genuss: 33 aussergewöhnliche Sportfotos von 2025

In diesem Rückblick geht es nicht um Resultate. Nicht um Stars. Nicht um Triumphe und Niederlagen. Sondern einzig um das einzigartige Bild.
26.12.2025, 18:4026.12.2025, 18:40
Ralf Meile
Ralf Meile

Bilder des Jahres 2025, Sport 06 Juni Sport Themen der Woche KW22 Sport Bilder des Tages Tim Prümmer Prummer (GER) und Jarno Steegmans (BEL) auf AMS-VMC_KTM (17) , Deutschland, Motorsport, INT. 58. AD ...
Bild: www.imago-images.de

Völlig losgelöst von der Erde: Tim Prümmer und Beifahrer Jarno Steegmans. Motocross, Schopfheim (Deutschland), 1. Juni 2025.

Sport Bilder des Tages Czech Katerina Svitkova celebrates goal during the Women s Football Nations League, B4 Group 5th round match: Czechia vs Croatia in Chomutov, Czech Republic, May 30, 2025. CTKxP ...
Bild: www.imago-images.de

Raubkatze Katerina Svitkova hat zugebissen. – Fussball, Chomutov (Tschechien), 30. Mai 2025.

Sport Bilder des Tages Fußball, RCD Espanyol Barcelona - Atletico Madrid, Linienrichter stolpert und überschlägt sich ESP: RCD Espanyol - Atletico de Madrid. La Liga EA Sports. Date 29 Linesman refere ...
Bild: www.imago-images.de

In anderen Sportarten gibt das eine hohe Stilnote, im Fussball erntet der turnende Schiedsrichterassistent wahlweise Spott oder Mitgefühl. – Fussball, Barcelona (Spanien), 29. März 2025.

ABD0380_20250209 - SAALBACH-HINTERGLEMM -
Bild: APA

Nach WM-Gold und -Bronze für Franjo von Allmen und Alexis Monney in der Abfahrt rasiert sich das Schweizer Ski-Team «schöne» Frisuren. Auch in dieser Hinsicht überragend: Marco Odermatt. – Ski alpin, Saalbach (Österreich), 9. Februar 2025.

Sport Themen der Woche KW24 Sport Bilder des Tages 250615 -- XI AN, June 15, 2025 -- Team Spain perform during the team acrobatic event at the World Aquatics Artistic Swimming World Cup 2025 Super Fin ...
Bild: www.imago-images.de

Wir könnten das nicht mal an Land, geschweige denn, so wie das spanische Team beim Weltcup, im Wasser. – Kunstschwimmen, Xi'an (China), 15. Juni 2025.

Aerial view out of a helicopter of fans from Switzerland at the fan walk prior to the UEFA Women&#039;s EURO 2025 quaterfinal soccer match between Switzerland and Spain in Bern, Switzerland, Friday, J ...
Bild: KEYSTONE

Die Fanmärsche mit vielen tausend Anhängerinnen und Anhängern gehören zu den schönsten Erinnerungen an die Frauen-EM in der Schweiz. – Fussball, Bern (Schweiz), 18. Juli 2025.

Swiss swimmer Noe Ponti is pictured during a training session during the World Aquatics Swimming Championships (50m) in Singapore, Singapore, Friday, July 25, 2025. (KEYSTONE/Patrick B. Kraemer)
Bild: KEYSTONE

Bevor im Rennen jede und jeder seine eigene Bahn erhält, herrscht im Training Dichtestress. – Schwimmen, Singapur, 25. Juli 2025.

Bilder des Jahres 2025, Sport 01 Januar Sport Themen der Woche KW04 Sieger Jannik Sinner haelt Rede waehrend der Siegerehrung, Presentation Australian Open 2025, Melbourne Park, Melbourne, Victoria, A ...
Bild: www.imago-images.de

Nachdenklich blickt Alexander Zverev auf die Siegertrophäe der Australian Open, die nicht er erhält, sondern sein Besieger Jannik Sinner. – Tennis, Melbourne (Australien), 26. Januar 2025.

Bilder des Jahres 2025, Sport 01 Januar Sport Themen der Woche KW04 UCI Cyclocross World Cup Maasmechelen 2025 MAASMECHELEN, BELGIUM - JANUARY 25 : Vas Kata Blanka HUN of Team Sd Worx - Protime winnin ...
Bild: www.imago-images.de

Kata Blanka Vas jubelt, denn die Dusche ist nicht mehr weit. – Radquer, Maasmechelen (Belgien), 25. Januar 2025.

IMAGO / Imagn Images Bilder des Jahres 2025, Sport 05 Mai Sport Themen der Woche KW20 Sport Bilder des Tages NCAA, College League, USA Track and Field: Big Ten Championships May 17, 2025; Eugene, OR, ...
Bild: IMAGO / Imagn Images

Regel Nr. 1 für Fotografen: Platziere dich beim Steeplerennen neben dem Wassergraben. – Leichtathletik, Eugene (USA), 17. Mai 2025.

2025 Laytown Racing, Laytown Race Course, Meath 4/9/2025 The O NEILLS.COM Handicap The runners and riders The runners and riders 4/9/2025 PUBLICATIONxNOTxINxUKxIRLxFRAxNZL Copyright: x INPHO/MorganxTr ...
Bild: www.imago-images.de

Cloud Nine Dreamer schwebt voran, aber Sandy Dancer und Irish Sun Lounger wirbeln Sand auf und kommen näher. – Pferderennen, Laytown Beach (Irland), 4. September 2025.

Bilder des Jahres 2025, Sport 01 Januar Sport Themen der Woche KW04 Sport Bilder des Tages Boxing: Inoue vs. Kim Undisputed super bantamweight boxing world champion Naoya Inoue of Japan poses after ma ...
Bild: www.imago-images.de

Die einen sind krass, weil sie Bändeli haben, Naoya Inoue hat Gürtel. Viele Gürtel für seine WM-Titel im Bantamgewicht. – Boxen, Tokio (Japan), 24. Januar 2025.

Bilder des Jahres 2025, Sport 01 Januar Sport Themen der Woche KW03 Sport Bilder des Tages Sport Bilder des Tages NHL, Eishockey Herren, USA St. Louis Blues at Utah Jan 18, 2025 Salt Lake City, Utah, ...
Bild: www.imago-images.de

Liam O'Brien würde bei «Braveheart on Ice» bestimmt eine gute Falle machen. – Eishockey, Salt Lake City (USA), 18. Januar 2025.

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - DECEMBER 07: 2025 F1 World Drivers Champion Lando Norris of Great Britain and McLaren celebrates with his team during the F1 Grand Prix of Abu Dhabi at Yas Marina Cir ...
Bild: getty images

Der Brite Lando Norris geniesst eine Champagner-Dusche als frischgebackener Formel-1-Weltmeister. – Motorsport, Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate), 7. Dezember 2025.

LONDON, ENGLAND - JULY 03: Felix Auger-Aliassime of Canada dives after playing a shot against Jan-Lennard Struff of Germany during the Gentlemen&#039;s Singles second round match on day three of The C ...
Bild: Getty Images Europe

Anstatt den Ball zu schlagen, übt Félix Auger-Aliassime auf dem heiligen Rasen von Wimbledon den Köpfler. – Tennis, London (England), 2. Juli 2025.

NFL, American Football Herren, USA Detroit Lions at Baltimore Ravens Sep 22, 2025 Baltimore, Maryland, USA Detroit Lions linebacker Grant Stuard 15 practices before the game against the Baltimore Rave ...
Bild: www.imago-images.de

Wir sehen Linebacker Grant Stuard, aber du kannst seinen Namen ja auch selber auf dem Trikot lesen. – American Football, Baltimore (USA), 22. September 2025.

Bilder des Jahres 2025, Sport 02 Februar Sport Themen der Woche KW07 Sport Bilder des Tages 250216 Vilma Nissinen of Finland, Evelina Crusell of Sweden and Lisa Ingesson of Sweden competes in the wome ...
Bild: www.imago-images.de

Evelina Crusell sieht zu, wie ihr die Felle davonschwimmen. – Langlauf, Falun (Schweden), 16. Februar 2025.

UEFA Womens EURO 2025 Frauen EM: Vorrunde, 3. Spieltag - England vs Wales - Kybunpark St. Gallen, Schweiz: Tor und Torjubel zum 5:1 Anschlusstreffer und riesiger Jubel bei Torsch
Bild: www.imago-images.de

Nationalspielerinnen aus Wales imitieren nach dem Treffer von Hannah Cain eine vielarmige indische Gottheit. – Fussball, St.Gallen (Schweiz), 13. Juli 2025.

Golf: LIV Golf Miami - Final Round Apr 6, 2025 Miami, Florida, USA Matt Jones, Marc Leishman, and Cameron Smith drinks from a shoe after winning the final round of the LIV Golf Miami golf tournament a ...
Bild: www.imago-images.de

Im Gaumen eine deutliche Käse-Note: Matt Jones, Marc Leishman und Cameron Smith gönnen sich einen guten Schluck. – Golf, Miami (USA), 6. April 2025.

LIWA PALACE - ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 17: A general view of the peloton competing during the to the 7th UAE Tour, Stage 1 a 138km stage from Madinat Zayed Shams Solar Park to Liwa P ...
Bild: getty images

Das Peloton durchquert die arabischen Alpen. – Radsport, Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate), 17. Februar 2025.

Bilder des Jahres 2025, Sport 02 Februar Sport Themen der Woche KW08 Sport Bilder des Tages Charlton Athletic v Exeter City Sky Bet League 1 A Labrador watches on during the Sky Bet League 1 match bet ...
Bild: www.imago-images.de

Lieber einen Labrador neben sich als einen Typen, der einen mit Belanglosigkeiten volllabert. – Fussball, London (England), 22. Februar 2025.

DAYTONA BEACH, FL - FEBRUARY 15: The race cars of Josh Williams (#11 Kaulig Racing Alloy Employer Services Chevrolet) and Justin Allgaier (#7 JR Motorsports BRANDT Chevrolet) along with Ryan Sieg (#39 ...
Bild: Icon Sportswire

Da lacht das Herz eines jeden Carrosseriewerkstattbesitzers. – Automobilrennsport, Daytona Beach (USA), 15. Februar 2025.

INDIANAPOLIS, INDIANA - NOVEMBER 29: Matas Buzelis #14 of the Chicago Bulls blocks a shot attempt by Pascal Siakam #43 of the Indiana Pacers in the first quarter at Gainbridge Fieldhouse on November 2 ...
Bild: Getty Images North America

Da kann Pascal Siakam so fest nach oben drücken, wie er will: Matas Buzelis ist einfach stärker. – Basketball, Indianapolis (USA), 29. November 2025.

Sport Themen der Woche KW09 Sport Bilder des Tages Utkani 24. kola prvni fotbalove ligy SK Sigma Olomouc - AC Sparta Praha, 1. brezna 2025, Olomouc. Fanousci Sparty se zapalenou pyrotechnikou. CTKxPho ...
Bild: www.imago-images.de

Hoffentlich konnten die Anhänger von Sparta Prag, die sich beim Gastspiel bei Sigma Olmütz in Seenot befanden, aus dieser gerettet werden. – Fussball, Olmütz (Tschechien), 1. März 2025.

TOKYO, JAPAN - DECEMBER 07: Ryuju Nagayama of Japan (white) competes against Ruslan Poltoratskii of Bahrain (blue) in the Men&#039;s -60kg second round during day two of the Judo Grand Slam Tokyo at T ...
Bild: Getty Images AsiaPac

Ruslan Poltoratskii (blau) erfährt auf die harte Tour, dass zwar alles Gute von oben kommt, aber nicht alles gut ist, was von oben kommt. – Judo, Tokio (Japan), 7. Dezember 2025.

Sport Bilder des Tages Kaheem Dixon of Jamaica has hit shot on goal saved by Trinidad and Tobago goalkeeper Marvin Phillip Jamaica v Trinidad and Tobago, Football, The Unity Cup, Gtech Community Stadi ...
Bild: www.imago-images.de

Der Torhüter von Trinidad und Tobago scheint geschlagen, aber geht Jamaikas Abschluss rein? Antwort: Nein. – Fussball, London (England), 27. Mai 2025.

Sport Bilder des Tages 41st European Rhythmic gymnastics, Rhythmische Sportgymnastik, RSG Championships 06.06.2025 Daniela Pico Spain at All-Around qualifications 41st European Rhythmic Gymnastics Cha ...
Bild: www.imago-images.de

Beeindruckend, wie gelenkig Daniela Pico und ihre Berufskolleginnen sind. – Rhythmische Sportgymnastik, Tallinn (Estland), 6. Juni 2025.

A worker fumigates the field during the ICC Women&#039;s Cricket World Cup match between India and Pakistan at Premadasa Stadium in Colombo, Sri Lanka, Sunday, Oct, 5, 2025. (AP Photo/Eranga Jayawarde ...
Bild: keystone

Für einmal raucht's ganz ohne Pyros, als Käfer für einen Unterbruch im WM-Spiel zwischen den Frauen aus Indien und Pakistan sorgen. – Cricket, Colombo (Sri Lanka), 5. Oktober 2025.

250728 Anna Elendt of Germany competes in womens 100 meters breaststroke swimming semifinal during day 18 of the World Aquatics Championships on July 28, 2025 in Singapore. Photo: Joel Marklund / BILD ...
Bild: www.imago-images.de

Die Aufnahme von Brustschwimmerin Anna Elendt erinnert entfernt an diese Lava-Lampen, die einst in jedem zweiten Teenager-Zimmer standen. – Schwimmen, Singapur, 28. Juli 2025.

November 2, 2025, Bronx, New York, USA: Benson Kipruto pf Kenya winner of 1st place with time 2:08:09 and Alexander Mutiso of Kenya winner of 2nd place with time 2:08:09 just behind by .03 second cros ...
Bild: www.imago-images.de

Nach 42,195 Kilometern kommt es im Marathon zum Fotofinish: Benson Kipruto (links) schlägt Alexander Mutiso um drei Hundertstel. – Leichtathletik, New York, 2. November 2025.

Minnesota Wild defenseman David Jiricek (55) and Washington Capitals center Connor McMichael (24) battle for the puck during the first period of an NHL hockey game, Tuesday, Dec. 16, 2025, in St. Paul ...
Bild: keystone

Balken biegen sich zwar nicht gerade, aber immerhin der Stock von Connor McMichael. – Eishockey, Saint Paul (USA), 16. Dezember 2025.

DORDRECHT - Itzhak de Laat NED in action during qualifying on day 1 for the fourth ISU World Tour short track Speed skating, Eisschnelllauf competition of the season. The competition is the qualifying ...
Bild: www.imago-images.de

Itzhak de Laat mit dem jüngsten Schmuckstück seiner Helme, die er für sich und andere kreiert. – Shorttrack, Dordrecht (Niederlande), 27. November 2025.

MLS, Fussball Herren, USA MLS Cup Playoffs-Round One-Nashville SC at Inter Miami CF Oct 24, 2025 Fort Lauderdale, Florida, USA Inter Miami CF forward Lionel Messi 10 scores against Nashville SC during ...
Bild: www.imago-images.de

Das hier? Ach, bloss ein 1,70 m grosser Flugkopfball-Torschütze namens … Moment … ich schaue kurz nach … Lionel Messi. Merken wir uns diesen Namen mal, aus dem könnte was werden. – Fussball, Fort Lauderdale (USA), 24. Oktober 2025.

