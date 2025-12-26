Für den puren Genuss: 33 aussergewöhnliche Sportfotos von 2025
Völlig losgelöst von der Erde: Tim Prümmer und Beifahrer Jarno Steegmans. – Motocross, Schopfheim (Deutschland), 1. Juni 2025.
Raubkatze Katerina Svitkova hat zugebissen. – Fussball, Chomutov (Tschechien), 30. Mai 2025.
In anderen Sportarten gibt das eine hohe Stilnote, im Fussball erntet der turnende Schiedsrichterassistent wahlweise Spott oder Mitgefühl. – Fussball, Barcelona (Spanien), 29. März 2025.
Nach WM-Gold und -Bronze für Franjo von Allmen und Alexis Monney in der Abfahrt rasiert sich das Schweizer Ski-Team «schöne» Frisuren. Auch in dieser Hinsicht überragend: Marco Odermatt. – Ski alpin, Saalbach (Österreich), 9. Februar 2025.
Wir könnten das nicht mal an Land, geschweige denn, so wie das spanische Team beim Weltcup, im Wasser. – Kunstschwimmen, Xi'an (China), 15. Juni 2025.
Die Fanmärsche mit vielen tausend Anhängerinnen und Anhängern gehören zu den schönsten Erinnerungen an die Frauen-EM in der Schweiz. – Fussball, Bern (Schweiz), 18. Juli 2025.
Bevor im Rennen jede und jeder seine eigene Bahn erhält, herrscht im Training Dichtestress. – Schwimmen, Singapur, 25. Juli 2025.
Nachdenklich blickt Alexander Zverev auf die Siegertrophäe der Australian Open, die nicht er erhält, sondern sein Besieger Jannik Sinner. – Tennis, Melbourne (Australien), 26. Januar 2025.
Kata Blanka Vas jubelt, denn die Dusche ist nicht mehr weit. – Radquer, Maasmechelen (Belgien), 25. Januar 2025.
Regel Nr. 1 für Fotografen: Platziere dich beim Steeplerennen neben dem Wassergraben. – Leichtathletik, Eugene (USA), 17. Mai 2025.
Cloud Nine Dreamer schwebt voran, aber Sandy Dancer und Irish Sun Lounger wirbeln Sand auf und kommen näher. – Pferderennen, Laytown Beach (Irland), 4. September 2025.
Die einen sind krass, weil sie Bändeli haben, Naoya Inoue hat Gürtel. Viele Gürtel für seine WM-Titel im Bantamgewicht. – Boxen, Tokio (Japan), 24. Januar 2025.
Liam O'Brien würde bei «Braveheart on Ice» bestimmt eine gute Falle machen. – Eishockey, Salt Lake City (USA), 18. Januar 2025.
Der Brite Lando Norris geniesst eine Champagner-Dusche als frischgebackener Formel-1-Weltmeister. – Motorsport, Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate), 7. Dezember 2025.
Anstatt den Ball zu schlagen, übt Félix Auger-Aliassime auf dem heiligen Rasen von Wimbledon den Köpfler. – Tennis, London (England), 2. Juli 2025.
Wir sehen Linebacker Grant Stuard, aber du kannst seinen Namen ja auch selber auf dem Trikot lesen. – American Football, Baltimore (USA), 22. September 2025.
Evelina Crusell sieht zu, wie ihr die Felle davonschwimmen. – Langlauf, Falun (Schweden), 16. Februar 2025.
Nationalspielerinnen aus Wales imitieren nach dem Treffer von Hannah Cain eine vielarmige indische Gottheit. – Fussball, St.Gallen (Schweiz), 13. Juli 2025.
Im Gaumen eine deutliche Käse-Note: Matt Jones, Marc Leishman und Cameron Smith gönnen sich einen guten Schluck. – Golf, Miami (USA), 6. April 2025.
Das Peloton durchquert die arabischen Alpen. – Radsport, Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate), 17. Februar 2025.
Lieber einen Labrador neben sich als einen Typen, der einen mit Belanglosigkeiten volllabert. – Fussball, London (England), 22. Februar 2025.
Da lacht das Herz eines jeden Carrosseriewerkstattbesitzers. – Automobilrennsport, Daytona Beach (USA), 15. Februar 2025.
Da kann Pascal Siakam so fest nach oben drücken, wie er will: Matas Buzelis ist einfach stärker. – Basketball, Indianapolis (USA), 29. November 2025.
Hoffentlich konnten die Anhänger von Sparta Prag, die sich beim Gastspiel bei Sigma Olmütz in Seenot befanden, aus dieser gerettet werden. – Fussball, Olmütz (Tschechien), 1. März 2025.
Ruslan Poltoratskii (blau) erfährt auf die harte Tour, dass zwar alles Gute von oben kommt, aber nicht alles gut ist, was von oben kommt. – Judo, Tokio (Japan), 7. Dezember 2025.
Der Torhüter von Trinidad und Tobago scheint geschlagen, aber geht Jamaikas Abschluss rein? Antwort: Nein. – Fussball, London (England), 27. Mai 2025.
Beeindruckend, wie gelenkig Daniela Pico und ihre Berufskolleginnen sind. – Rhythmische Sportgymnastik, Tallinn (Estland), 6. Juni 2025.
Für einmal raucht's ganz ohne Pyros, als Käfer für einen Unterbruch im WM-Spiel zwischen den Frauen aus Indien und Pakistan sorgen. – Cricket, Colombo (Sri Lanka), 5. Oktober 2025.
Die Aufnahme von Brustschwimmerin Anna Elendt erinnert entfernt an diese Lava-Lampen, die einst in jedem zweiten Teenager-Zimmer standen. – Schwimmen, Singapur, 28. Juli 2025.
Nach 42,195 Kilometern kommt es im Marathon zum Fotofinish: Benson Kipruto (links) schlägt Alexander Mutiso um drei Hundertstel. – Leichtathletik, New York, 2. November 2025.
Balken biegen sich zwar nicht gerade, aber immerhin der Stock von Connor McMichael. – Eishockey, Saint Paul (USA), 16. Dezember 2025.
Itzhak de Laat mit dem jüngsten Schmuckstück seiner Helme, die er für sich und andere kreiert. – Shorttrack, Dordrecht (Niederlande), 27. November 2025.
Das hier? Ach, bloss ein 1,70 m grosser Flugkopfball-Torschütze namens … Moment … ich schaue kurz nach … Lionel Messi. Merken wir uns diesen Namen mal, aus dem könnte was werden. – Fussball, Fort Lauderdale (USA), 24. Oktober 2025.