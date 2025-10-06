So wenig Fans, so viel Rauch in Colombo. Bild: keystone

Käfer-Alarm! Beim Cricket raucht's ganz ohne Pyros

Mehr «Sport»

Cricket ist bekanntlich ein wunderlicher Sport. Da erstaunt es nicht, dass Indien zwar Gastgeber der Frauen-WM im One-Day-International-Format ist, seine Vorrundenpartie gegen den Erzrivalen Pakistan aber nicht im eigenen Land austrägt. Stattdessen findet das Spiel auf Sri Lanka statt, wo sich in Colombo eines von fünf WM-Stadien befindet (die anderen vier sind in Indien).

In Colombo tummeln sich offenbar unzählige kleine, nervige Viecher. Hier schwirren sie der indischen Kapitänin Harmanpreet Kaur um den Kopf:

Bild: keystone

Pakistans Captain Fatima Sana greift schliesslich zur Selbstjustiz. Doch mit ihrem handlichen Insektenspray steht sie auf verlorenem Posten da:

Bild: keystone

So kommt es zu einer Szene wie im Kult-Film Crocodile Dundee, als dieser in New York von einem Kriminellen bedroht wird. «Das ist doch kein Messer. Das ist ein Messer!», sagt Mick Dundee und zückt cool seine Outback-Allzweckwaffe.

Weg also mit dem Insektenspray, in Colombo nimmt sich nun ein Platzwart mit Atemschutzmaske und einer Art Laubbläser (in der Stadt Zürich neuerdings verboten) den Käfern an. Im Nu ist das Spielfeld in dichten Rauch gehüllt:

Bild: www.imago-images.de

Ein kleines Detail am Rande: Während der Kammerjäger Stadionjäger wie ein Weltmeister sprüht, wird an der Bande für einen Deodorant-Hersteller geworben:

Bild: keystone

Wenn es denn wenigstens etwas gebracht hätte. Wie die BBC berichtet, sorgte die Aktion vor allem für dramatische Bilder. Zur Beseitigung der Störenfriede habe sie jedoch wenig beigetragen. Indien setzte sich im Nachbarschafts-Duell schliesslich mit 88 Runs Vorsprung durch und führt die Rangliste der WM nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel an. (ram)