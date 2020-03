Sport

Fussball

Manchester United bezwingt Manchester City, Bayern siegen gegen Augsburg



United bezwingt City und hilft Erzrivale Liverpool +++ Bayern kämpfen sich zum Sieg

Bundesliga

Bayern – Augsburg 2:0

Letztlich konnten sich die Bayern beim mühselig herausgespielten Sieg auf ihre Routiniers verlassen. Thomas Müller erlöste das Münchner Publikum im Derby acht Minuten nach der Pause mit seinen Treffer zum 1:0, nachdem er von Jérôme Boateng mustergültig lanciert worden war. Das Tor des 30-jährigen Angreifers, der in der ersten Halbzeit die einzige Chance des Heimteams unmittelbar vor der Pause ausgelassen hatte, löste beim Meister in der Offensive etwas den Knopf.

Hatten die Münchner vor der Führung gegen die defensiv und aggressiv eingestellten Gäste des Walliser Trainers Martin Schmidt kein Rezept gefunden, agierten sie nach dem 1:0 mit mehr Sicherheit. «Die 100-prozentige Killermentalität haben wir heute vermissen lassen», gab sich Torschütze Müller nach Spielschluss gegenüber Sky selbstkritisch. Der eingewechselte deutsche Internationale Leon Goretzka machte in der Nachspielzeit mit seinem dritten Saisontor dann doch noch alles klar und sorgte dafür, dass die Bayern die Tabellenführung auf vier Punkte ausbauen konnten.

Der FCA, bei dem der Schweizer Internationale Ruben Vargas nach dem Gegentor ins Spiel kam, wehrte sich nach Kräften - und wurde offensiv spät gefährlich: Manuel Neuer parierte einen Schuss von Florian Niederlechner, der zudem mit seinem Nachschuss das Tor haarscharf verfehlte (80.). Vor Goretzkas 2:0 wurde ein Tor von Niederlechner wegen Abseits zu Recht aberkannt. Während Vargas gegen die Bayern wenigstens zu einem Teileinsatz kam, blieb Stephan Lichtsteiner ein Einsatz verwehrt. Der Captain der Schweizer Nationalmannschaft stand im Januar zuletzt während 90 Minuten auf dem Feld.

Bayern München - Augsburg 2:0 (0:0)

75'000 Zuschauer (ausverkauft).

Tore: 53. Müller 1:0. 91. Goretzka 2:0.

Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (ab 67.) und ohne Lichtsteiner (Ersatz).

Mainz – Düsseldorf 1:1

Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf 1:1 (0:0)

21'409 Zuschauer.

Tore: 62. Öztunali 1:0. 85. Karaman 1:1.

Bemerkungen: Mainz mit Edimilson Fernandes (ab 90.). 77. Gelb-Rote Karte gegen Mateta (Mainz/Foul).

Premier League

Chelsea – Everton 4:0

Chelsea hat in der 29. Runde der Premier League einen schönen Erfolg gefeiert. Mit 4:0 fertigte das Team von Frank Lampard den FC Everton ab, gegen den es zuvor in vier Spielen nicht mehr mit dem Siegen geklappt hatte.

Dank dem ersten Erfolg gegen Everton seit zweieinhalb Jahren verbleiben die Blues auf dem 4. Platz, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigen würde. Mason Mount (14.), und Pedro (21.) brachten den Favoriten in der Startphase auf Kurs, ehe Willian (51.) und Olivier Giroud (54.) die Partie nach der Pause frühzeitig entschieden. Everton blieb derweil im elften Meisterschaftsspiel unter seinem italienischen Coach Carlo Ancelotti zum ersten Mal ohne Tor.

Chelsea - Everton 4:0 (2:0)

Tore: 14. Mount 1:0. 21. Pedro 2:0. 51. Willian 3:0. 54. Giroud 3:0.

Manchester United – Manchester City 2:0

Manchester United feierte in der 29. Runde der Premier League einen ebenso schönen wie wichtigen Sieg. Die «Red Devils» siegten im Derby mit Manchester City 2:0 und dürfen weiter auf die Champions League hoffen.

Einen schwarzen Abend im Derby zog Citys Goalie Ederson ein. Nach einer halben Stunde liess der Keeper des Tabellenzweiten einen harmlosen Schuss von Anthony Martial in die Torwartecke passieren, das 2:0 durch Scott McTominay (96.) leitete der brasilianische Internationale mit einem schlechten Abwurf ein. Die Niederlage bedeutet, dass Spitzenreiter Liverpool nur noch zwei Siege braucht, um die Citizens als Fussballmeister abzulösen.

Die United verdrängte durch den Erfolg die Wolverhampton Wanderers wieder von Platz fünf und darf weiter darauf hoffen, in der kommenden Saison Champions League zu spielen. Der Rückstand des Rekordmeisters auf das viertklassierte Chelsea, das seine Sonntagsaufgabe gegen Everton mit 4:0 souverän löste, beträgt drei Punkte.

Manchester United - Manchester City 2:0 (1:0)

73'288 Zuschauer.

Tore: 30. Martial 1:0. 97. McTominay 2:0.

Serie A

Milan – Genoa 1:2

Die AC Milan hat in der Serie A die erste Heimniederlage seit November kassiert. In der 26. Runde unterlagen die Mailänder im San Siro dem abstiegsgefährdeten Genoa mit dem Schweizer Valon Behrami 1:2.

Goran Pandev (7.) und Francesco Cassata (41.) brachten die Gäste in der leeren Mailänder Heimstätte vor der Pause in Führung, ehe Zlatan Ibrahimovic eine Viertelstunde vor Schluss der Anschlusstreffer glückte. Die Partie in Mailand fand wie sämtliche Serie-A-Spiele am Sonntag aufgrund des Coronavirus ohne Zuschauer statt.

Milan - Genoa 1:2 (0:2)

Tore: 7. Pandev 0:1. 41. Cassata 0:2. 77. Ibrahimovic 1:2.

Bemerkungen: Genoa mit Behrami. Spiel aufgrund des Coronavirus ohne Zuschauer ausgetragen.

Juventus – Inter, 20.45 Uhr

