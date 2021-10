Roma-Trainer José Mourinho muss mitansehen, wie die Spieler von Bodo/Glimt aus dem Jubeln nicht mehr herauskommen. Bild: keystone

Mourinhos Roma kassiert in Norwegen eine 1:6-Pleite – Leverkusen holt Punkt bei Betis

Europa League

Betis Sevilla – Leverkusen 1:1

Bayer Leverkusen rehabilitiert sich zumindest teilweise für die 1:5-Pleite am Wochenende im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayern München. Gegen Betis Sevilla erkämpft sich das Team von Trainer Gerardo Seoane nach einem 0:1-Rückstand noch ein 1:1-Unentschieden. Torschütze zum Ausgleich war Robert Andrich, der in der 82. Minute bei seinem Weitschuss von einem Ablenker von Wiliam Carvalho profitiert.

Tore: 75. Iglesias (Handspenalty) 1:0. 82. Andrich 1:1.

Fenerbahce – Antwerpen 2:2

Michael Frey holt mit Royal Antwerpen bei seinem ehemaligen Arbeitgeber Fenerbahce Istanbul einen Punkt. Die Gäste aus Belgien gingen durch Mbwana Samatta, der von Fenerbahce ausgeliehen ist, bereits in der 2. Minute in Führung, doch der Ecuadorianer Enner Valencia sorgte mit einem Doppelpack noch vor der Pause für die Wende. Pieter Gerkens sorgte mit dem 2:2 nach etwas mehr als einer halben Stunde schliesslich für den ersten Punktgewinn von Antwerpen im laufenden Wettbewerb.

Tore: 2. Samatta 0:1. 21. Valencia 1:1. 45. Valencia (Foulpenalty) 2:1. 62. Gerkens 2:2.

Bemerkungen: Antwerpen mit Frey (bis 70.). 36. Valencia (Fenerbahce) verschiesst Penalty.

Conference League

Feyenoord – Union Berlin 3:1

Urs Fischer wird mit Union Berlin im Kampf um einen Platz in der K.o.-Phase von Feyenoord Rotterdam zurückgebunden. Die Niederländer legten in den ersten 30 Minuten dank Toren von Alireza Jahanbakhsh Bryan Linssen den Grundstein für den 3:1-Sieg. Unions Toptorschütze Taiwo Awoniyi konnte zehn Minuten vor der Pause zwar verkürzen, doch Luis Sinisterra machte in der 76. Minute schliesslich alles klar.

Bodo/Glimt – AS Roma 6:1

José Mourinho und seine AS Roma blamieren sich in Norwegen bis auf die Knochen. Gegen den FK Bodo/Glimt kassieren die mit einer B-Elf angetretenen «Giallorossi» eine 1:6-Pleite. Auf die ersten beiden Gegentore konnten die Italiener mit dem 1:2-Anschlusstreffer durch Carles Perez noch reagieren, nach der Pause standen gegen den nördlich vom Polarkreis beheimateten norwegischen Meister aber Tür und Tor offen. Für Mourinho war es in seinem 1008. Match als Trainer das erste Mal, dass er sechs Gegentreffer kassierte.

Mourinho nach dem 1:6 wie versteinert. Video: streamable

Vitesse Arnheim – Tottenham 1:0

Auch Mourinhos Ex-Klub Tottenham Hotspur kassiert in der Conference League eine unerwartete Niederlage. Bei Vitesse Arnheim müssen sich die «Spurs» mit 0:1 geschlagen geben. Einziger Torschütze war der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler Maximilian Wittek.