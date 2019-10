Sport

Fans von Lazio Rom wieder mit Skandal – Celtic Glasgow reagiert mit Choreo



Bild: EPA

Lazio-Anhänger laufen mit Hitlergruss durch Glasgow – Celtic-Fans reagieren auf ihre Weise

Eine Gruppe von Anhängern von Lazio Rom hat beim Auswärtsspiel in Glasgow für einen weiteren Skandal gesorgt. Beim Marsch durch die Innenstadt haben mehrere «Fans» den «saluto romano», den römischen Gruss, gezeigt. Er ist das italienische Pendant zum Hitlergruss.

Hitler youth aka Lazio fans invading Glasgow @EuropaLeague pic.twitter.com/xj6sG2DrW8 — Ravz (@PlaydirtyRavz) October 24, 2019

Die Anhänger von Lazio Rom sind bereits in der Vergangenheit immer wieder mit rechtsextremen oder rassistischen Aktionen auffällig geworden.

Die Celtic-Fans reagierten im Stadion mit einer Choreografie zur «Brigate Verde», einer katholischen, antifaschistischen Widerstandsbewegung im zweiten Weltkrieg. Dazu hielten sie ein Sprechband «Lazio Vaffanculo», sowie ein Plakat mit dem aufgehängten Benito Mussolini und dem Hinweis «Follow Your Leader» – «Folge deinem Anführer».

Celtic FC v Lazio 24-10-19 pic.twitter.com/3iRh8NbBJL — ULTRAS (@fotos_ultras) October 24, 2019

Am Ende durften sich die Celtic-Fans gar über eine Wende im Spiel freuen. Nachdem Lazio mit 1:0 in Führung ging, glich erst Ryan Christie aus und in der 89. Minute traf Christopher Jullien zum Sieg.

(zap)

