bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Bundesliga: Freiburg feiert verrückten Sieg in Wolfsburg

Vincenzo Grifo SC Freiburg, 32 verwandelt einen Elfmeter, Strafstoß, Torjubel, Emotionen, Torschuss, Abschluss, Torerfolg, Tor, Treffer , Deutschland, Fussball, 1. Bundesliga, 15.Spieltag, 2025/2026, ...
Der SC Freiburg gibt sich gegen Wolfsburg nie geschlagen.Bild: IMAGO/STEINSIEK.CH

Freiburg feiert verrückten Sieg in Wolfsburg +++ Newcastle vergibt Sieg gegn Chelsea

20.12.2025, 17:4720.12.2025, 17:48
Inhaltsverzeichnis
BundesligaPremier LeagueSerie ALa Liga

Bundesliga

Wolfsburg – Freiburg 3:4

Johan Manzambi gewinnt mit dem SC Freiburg in der letzten Bundesliga-Runde in diesem Jahr ein Sieben-Tore-Spektakel in Wolfsburg. Der Schweizer Nationalspieler ist an den letzten beiden Treffern beteiligt.

Manzambi leitete in der 71. Minute mit einem langen Einwurf das 3:3 ein, das der Niederländer Jenson Seelt mittels Eigentor erzielte. Das 4:3 fiel sieben Minuten später durch den von Manzambi in Szene gesetzten Derry Scherhant.

Für die Wolfsburger hatte vor dem Freiburger Doppelschlag der deutsche U21-Nationalspieler Dzenan Pejcinovic dreimal getroffen. Der Ersatz-Stürmer für den am Afrika-Cup teilnehmenden Ex-Luganese Mohamed Amoura erzielte seine ersten Tore überhaupt in der Bundesliga.

Wolfsburg - Freiburg 3:4 (1:1)
Tore: 5. Treu 0:1. 13. Pejcinovic 1:1. 49. Pejcinovic 2:1. 56. Grifo (Penalty) 2:2. 69. Pejcinovic 3:2. 71. Seelt (Eigentor) 3:3. 78. Scherhant 3:4.
Bemerkungen: Freiburg mit Manzambi (bis 79.), ohne Ogbus (Ersatz).

Köln – Union Berlin 0:1

1. FC Köln - Union Berlin 0:1 (0:0)
Tor: 91. Schäfer 0:1.
Bemerkungen: 82. Rote Karte gegen van den Berg (1. FC Köln). 1. FC Köln ohne Schmied (verletzt).

HSV – Frankfurt 1:1

Hamburger SV - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:1)
Tore: 19. Sambi Lokonga 1:0. 26. Larsson 1:1.
Bemerkungen: Hamburger SV mit Muheim, ohne Hefti (nicht im Aufgebot). Eintracht Frankfurt mit Amenda.

Stuttgart – Hoffenheim 0:0

VfB Stuttgart - Hoffenheim 0:0
Bemerkungen: VfB Stuttgart ohne Jaquez (verletzt) und Stergiou (Ersatz).

Augsburg – Werder 0:0

Augsburg - Werder Bremen 0:0
Bemerkungen: Augsburg mit Zesiger und Rieder (bis 78.). Werder Bremen mit Schmidt (bis 83.).

Premier League

Newcastle – Chelsea 2:2

Newcastle verspielt zuhause gegen Chelsea frühe 2:0-Führung. Die Hausherren, bei denen Fabian Schär durchspielte, waren dank zwei Toren von Nick Woltemeade in der vierten und 20. Minute in Führung gegangen. Die Magpies dominierten den ersten Durchgang nach Belieben, aber nach dem Seitenwechsel drehte das Spiel komplett.

Nur vier Minuten nach Wiederbeginn traf Reece James zum 1:2. Nur rund eine Viertelstunde später glich Joao Pedro zum 2:2-Endstand aus. (abu/sda)

Serie A

La Liga

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt
1 / 25
Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt

2025: Désiré Doué (Paris Saint-Germain).
quelle: keystone / christopher neundorf
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte!
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Vonn fährt auch in Val-d'Isère aufs Podest, Hütter siegt – Schweizer Schlappe
Cornelia Hütter feiert in der Abfahrt in Val d'Isère ihren zehnten Weltcupsieg. Die Schweizerinnen beziehen in den französischen Alpen eine beinahe historische Klatsche.
Hütter siegte vor der überraschenden Deutschen Kira Weidle-Winkelmann und der Amerikanerin Lindsey Vonn, die auch in der dritten Abfahrt des Winters auf das Podest stieg. Für die 33-jährige Österreicherin ist es der zehnte Sieg im Weltcup, der fünfte in der Abfahrt. Letztmals triumphierte sie im Februar in der Abfahrt in Kvitfjell.
Zur Story