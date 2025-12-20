Der SC Freiburg gibt sich gegen Wolfsburg nie geschlagen. Bild: IMAGO/STEINSIEK.CH

Freiburg feiert verrückten Sieg in Wolfsburg +++ Newcastle vergibt Sieg gegn Chelsea

Bundesliga

Wolfsburg – Freiburg 3:4

Johan Manzambi gewinnt mit dem SC Freiburg in der letzten Bundesliga-Runde in diesem Jahr ein Sieben-Tore-Spektakel in Wolfsburg. Der Schweizer Nationalspieler ist an den letzten beiden Treffern beteiligt.

Manzambi leitete in der 71. Minute mit einem langen Einwurf das 3:3 ein, das der Niederländer Jenson Seelt mittels Eigentor erzielte. Das 4:3 fiel sieben Minuten später durch den von Manzambi in Szene gesetzten Derry Scherhant.

Für die Wolfsburger hatte vor dem Freiburger Doppelschlag der deutsche U21-Nationalspieler Dzenan Pejcinovic dreimal getroffen. Der Ersatz-Stürmer für den am Afrika-Cup teilnehmenden Ex-Luganese Mohamed Amoura erzielte seine ersten Tore überhaupt in der Bundesliga.

Wolfsburg - Freiburg 3:4 (1:1)

Tore: 5. Treu 0:1. 13. Pejcinovic 1:1. 49. Pejcinovic 2:1. 56. Grifo (Penalty) 2:2. 69. Pejcinovic 3:2. 71. Seelt (Eigentor) 3:3. 78. Scherhant 3:4.

Bemerkungen: Freiburg mit Manzambi (bis 79.), ohne Ogbus (Ersatz).

Köln – Union Berlin 0:1

1. FC Köln - Union Berlin 0:1 (0:0)

Tor: 91. Schäfer 0:1.

Bemerkungen: 82. Rote Karte gegen van den Berg (1. FC Köln). 1. FC Köln ohne Schmied (verletzt).

HSV – Frankfurt 1:1

Hamburger SV - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:1)

Tore: 19. Sambi Lokonga 1:0. 26. Larsson 1:1.

Bemerkungen: Hamburger SV mit Muheim, ohne Hefti (nicht im Aufgebot). Eintracht Frankfurt mit Amenda.

Stuttgart – Hoffenheim 0:0

VfB Stuttgart - Hoffenheim 0:0

Bemerkungen: VfB Stuttgart ohne Jaquez (verletzt) und Stergiou (Ersatz).

Augsburg – Werder 0:0

Augsburg - Werder Bremen 0:0

Bemerkungen: Augsburg mit Zesiger und Rieder (bis 78.). Werder Bremen mit Schmidt (bis 83.).

Premier League

Newcastle – Chelsea 2:2

Newcastle verspielt zuhause gegen Chelsea frühe 2:0-Führung. Die Hausherren, bei denen Fabian Schär durchspielte, waren dank zwei Toren von Nick Woltemeade in der vierten und 20. Minute in Führung gegangen. Die Magpies dominierten den ersten Durchgang nach Belieben, aber nach dem Seitenwechsel drehte das Spiel komplett.

Nur vier Minuten nach Wiederbeginn traf Reece James zum 1:2. Nur rund eine Viertelstunde später glich Joao Pedro zum 2:2-Endstand aus. (abu/sda)

