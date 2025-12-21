Nebel
Super League: Luzern deklassiert Lausanne und feiert seltenen Sieg

Taisei Abe (FCL), gauche, Matteo Di Giusto (FCL), centre, et Kevin Spadanuda (FCL), droite, laissent eclater leur joie, lors de la rencontre de football de Swiss Super League entre le FC Lausanne-Spor ...
Luzern kann wieder einmal einen Sieg feiern.Bild: keystone

Villiger sorgt am Ende für deutliche Verhältnisse – Luzern schlägt Lausanne

Der FC Luzern beendet seine Niederlagenserie im letzten Spiel vor Weihnachten mit einem Kantersieg. Die Innerschweizer gewinnen in Lausanne mit 4:0.
21.12.2025, 13:0021.12.2025, 16:09

Eine einstudierte Corner-Variante führte nach einer Stunde zum richtungsweisenden Luzerner Tor. Den von Matteo Di Giusto flach getretenen Eckball liess Taisei Abe für Kevin Spadanuda durch. Dieser erzielte von der Strafraumgrenze seinen vierten Saisontreffer.

In den Schlussminuten machten die Luzerner aus der knappen Führung noch einen Kantersieg durch Tore von Joker Lucas Ferreira (89.) und Doppeltorschütze Lars Villiger (91. und 93.). Nach der Pause hatten die Gäste das Abschlussglück, das ihnen mit zwei Pfostenschüssen in der ersten Halbzeit gefehlt hatte.

Die Luzerner, die vor dem eigenen Tor alles im Griff hatten, beendeten gegen das harmlose Lausanne-Sport eine ganze Reihe von Negativserien: vier Niederlagen am Stück, acht Wochen ohne Sieg und fast drei Monate ohne Auswärtserfolg. Zu null hatten die Luzerner in dieser Saison zuvor nur zweimal gespielt.

Karim Sow (LS), gauche, lutte pour le ballon avec Tyron Owusu (FCL), droite, lors de la rencontre de football de Swiss Super League entre le FC Lausanne-Sport, LS, et le Luzern, FCL, ce dimanche 21 de ...
Lausanne fällt am Ende auseinander.Bild: keystone

Lausanne-Sport - Luzern 0:4 (0:0)
SR Tschudi.
Tore: 61. Spadanuda (Di Giusto) 0:1. 89. Lucas Ferreira (Spadanuda) 0:2. 91. Villiger (Owusu) 0:3. 93. Villiger (Ottiger) 0:4.
Lausanne-Sport: Letica; Abdallah (26. Okoh), Mouanga, Sow, Poaty (72. Lachhab); Roche; Sigua, Mollet (72. Custodio), Butler-Oyedeji (57. Fofana); Bair, Kana Biyik (57. Ajdini).
Luzern: Loretz; Ottiger, Freimann, Bajrami, Fernandes; Abe; Owusu, Di Giusto (79. Lucas Ferreira), Spadanuda; von Moos (68. Grbic), Villiger.
Verwarnungen: 55. Abe, 78. Fernandes, 96. Villiger. (abu/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

Top Players list provided by Sofascore
