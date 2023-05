Bild: keystone

Dortmund zerlegt Wolfsburg in Einzelteile +++ Celtic zum 53. Mal schottischer Meister

Mehr «Sport»

Bundesliga

Dortmund – Wolfsburg 6:0

Borussia Dortmund feiert in der 31. Runde der Bundesliga einen Kantersieg. Das Team von Goalie Gregor Kobel schlägt den VfL Wolfsburg 6:0 und hält den Kampf um die Meisterschaft offen.

Die Weichen auf Sieg stellten die Westfalen bereits in der ersten Halbzeit mit Toren von Karim Adeyemi (14.), Sébastien Haller (28.) und Donyell Malen (37.). Die Dortmunder dominierten auch die zweite Halbzeit vor heimischem Publikum und erhöhten durch Jude Bellingham (54./86.) und erneut Adeyemi (59.) auf 6:0. Der deutsche Nationalspieler vergab in der 65. Minute die Chance auf seinen dritten persönlichen Treffer, indem er einen Penalty über das Tor schoss.

Adeyemi eröffnet den Torreigen. Video: streamja

Gregor Kobel zeigte eine starke Partie. In der ersten Halbzeit war er gleich mehrfach gefordert, liess sich aber nicht bezwingen. Durch den Sieg bleibt Dortmund an Bayern München dran. Der Rekordmeister hatte am Samstag gegen Werder Bremen mit 2:1 gewonnen und liegt drei Runden vor Schluss weiterhin einen Punkt vor dem BVB auf Platz 1.

Bellingham sorgt für den Schlusspunkt. Video: streamja

Dortmund - Wolfsburg 6:0 (3:0)

Tore: 14. Adeyemi 1:0. 28. Haller 2:0. 37. Malen 3:0. 54. Bellingham 4:0. 59. Adeyemi 5:0. 86. Bellingham 6:0.

Bemerkungen: Dortmund mit Kobel. 65. Adeyemi (Dortmund) schiesst Penalty übers Tor.

Premier League

Serie A

Atalanta – Juventus 0:2

Juventus Turin hat zum ersten Mal seit Ende März wieder zwei Spiele in Folge gewonnen. Die Mannschaft von Massimiliano Allegri schlug Atalanta Bergamo auswärts mit 2:0. Die Tore fielen erst nach dem Seitenwechsel. Zuerst traf Samuel Iling-Junior, tief in der Nachspielzeit sorgte Dusan Vlahovic für den Endstand.

Atalanta Bergamo - Juventus Turin 0:2 (0:0)

Tore: 56. Iling-Junior 0:1. 97. Vlahovic 0:2.

Ligue 1

Angers – Monaco 1:2

Monaco hat den designierten Absteiger Angers auswärts mit 1:2 geschlagen. Die Monegassen, die weiterhin ohne den verletzten Breel Embolo auskommen müssen, gewannen dank Toren von Aleksandr Golowin und Myron Boadu.

Angers - Monaco 1:2 (0:1)

Tore: 45. Golowin 0:1. 60. Boadu 0:2. 64. Sima 1:2.

Bemerkungen: Monaco ohne Embolo (verletzt). (abu/sda)

Schottland

Hearts – Celtic 0:2

Celtic Glasgow verteidigt seinen Meistertitel in Schottland vom letzten Jahr erfolgreich. Die Mannschaft um den früheren englischen Nationalgoalie Joe Hart sicherte sich bei noch vier ausstehenden Runden mit dem 2:0 bei Heart of Midlothian vorzeitig den 53. Meistertitel, den 17. seit der letzten Jahrhundertwende.

Zum Kader von Celtic gehört auch der Schweizer Keeper Benjamin Siegrist, der allerdings in dieser Saison zu keinem Liga-Einsatz kam. Landsmann Albian Ajeti ist im laufenden Fussballjahr von Celtic an Sturm Graz verliehen.

Die zweitplatzierten Glasgow Rangers, die am kommenden Wochenende beim Old Firm, dem Glasgower Derby, dem Erzrivalen Spalier stehen müssen, haben als Rekordmeister Schottlands nur noch zwei Titel Vorsprung auf den Stadtrivalen. (abu/sda)