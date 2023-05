Super League im Liveticker: Sion empfängt Winterthur im Abstiegskampf

Sion-Stürmer Mario Balotelli versteht die Welt nicht mehr. Bild: keystone

Sion hadert einmal mehr mit dem Schiri – und verliert im Abstiegskampf gegen Winterthur

Der FC Winterthur siegt im Tourbillon 1:0 und überholt vier Runden vor Schluss die Walliser, die neu am Tabellenende liegen.

Den goldenen Treffer für die Gäste aus Winterthur erzielte Nishan Burkart in der 21. Minute. Er profitierte nach einem langen Ball von Hekuran Kryeziu von einem Stellungsfehler Numa Lavanchys und blieb vor Alexandros Safarikas cool. Das Team von Bruno Berner war in der ersten Halbzeit die gefährlichere Mannschaft. Der FC Sion blieb vieles schuldig.

Auch im zweiten Umgang war den Wallisern nicht anzumerken, dass es in diesem Spiel um den Klassenerhalt ging. In einer über weite Strecken ereignislose Partie zeigte sich das Heimteam erst nach gut einer Stunde etwas zielstrebiger. Erst verpasste Giovanni Sio in aussichtsreicher Position per Kopf. Nur wenig später ereignete sich jene Szene, welche die Gemüter der meisten der knapp 10'000 Zuschauer im Tourbillon erhitzte.

Nach einer flachen Flanke von Dimitri Cavaré stoppte Yannick Schmid den Ball im Strafraum am Boden liegend mit der Hand. Der Winterthurer Captain verhinderte somit ein sicheres Tor, denn Mario Balotelli stand einschussbereit hinter ihm. Schiedsrichter Luca Cibelli zögerte keine Sekunde und zeigte auf den Punkt. Auf Intervention des Videoassistenten Sascha Kever begutachtete er die Situation noch einmal am Bildschirm. Der Unparteiische entschied sich um und gab den Penalty zum Unverständnis der Sittener nicht.

Die strittige Penalty-Szene mit Yannick Schmid. Video: SRF

In der Folge war Pfeffer in der Partie. Angepeitscht von den nun wütenden Sittener Anhängern stürmte die Heimmannschaft nach vorne, ohne jedoch in aussichtsreiche Abschlusspositionen zu kommen.

So siegten die Winterthurer nicht unverdient, aufgrund der VAR-Intervention aber dennoch etwas glücklich 1:0 und blieben in den vier Partien dieser Saison gegen Sion ungeschlagen (drei Siege, ein Unentschieden).

Für Sion war es das zehnte Spiel in Folge, das sie vor heimischem Publikum nicht gewinnen konnten. Eine solche Serie gab es für die Walliser in der Super League noch nie. Letztes Jahr blieben sie saisonübergreifend neun Partien in Serie sieglos.

Sion - Winterthur 0:1 (0:1)

9800 Zuschauer. - SR Cibelli.

Tor: 21. Burkart (Kryeziu) 0:1.

Sion: Safarikas; Lavanchy (46. Cavaré), Saintini, Ziegler, Baltazar; Fortuné (65. Bua), Cyprien, Araz (46. Poha), Chouaref (46. Cavaré); Balotelli, Sio (91. Karlen).

Winterthur: Kuster; Schättin (46. Diaby), Gelmi, Gantenbein (66. Gonçalves), Schmid; Ramizi (79. Corbaz), Di Giusto (87. Arnold), Abedini, Burkart (66. Ltaief), Kryeziu; Ardaiz.

Bemerkungen: Sion ohne Schmied (gesperrt), Diouf, Fickentscher, Iapichino, Itaitinga, Lindner und Moubandje (alle verletzt). Winterthur ohne Lekaj, Neftali und Pukaj (alle verletzt).

Verwarnungen: 16. Chouaref. 56. Kryeziu. 71. Balotelli. 73. Di Giusto. 77. Gonçalves. 78. Cyprien. 88. Ltaief. (abu/sda)

