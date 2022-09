War im Spiel kaum zu sehen: Harry Kane (rechts). Bild: www.imago-images.de

Inter bezwingt Pilsen +++ Sporting mit Last-Minute-Sieg gegen Tottenham

Gruppe A

FC Liverpool – Ajax Amsterdam, 21 Uhr

Spielbericht folgt.

Gruppe B

Porto – Brügge, 21 Uhr

Spielbericht folgt.

Leverkusen – Atletico Madrid, 21 Uhr

Spielbericht folgt.

Gruppe C

Bayern – Barcelona, 21 Uhr

Spielbericht folgt.

Pilsen – Inter 0:2

Beide Teams mussten in ihrem Auftaktspiel jeweils eine Niederlage einstecken. Daher war besonders Inter beim Underdog in Pilsen schon etwas Unterdruck, wenn die Mailänder den Anschluss an Bayern und Barça nicht verlieren möchten, sollte unbedingt ein Sieg her. Das Team von Simone Inzaghi wurde seiner Favoriten-Rolle gerecht und ging durch einen Treffer von Edin Dzeko bereits nach 20 Minuten in Führung.

Edin Dzeko bringt die Mailänder mit 1:0 in Führung. Video: streamja

Nach etwa einer Stunde stellte der Schweizer Unparteiische Sandro Schärer nach Rücksprache mit dem VAR Viktoria Pilsens Pavel Bucha mit der Roten Karte vom Platz. Der Tscheche hatte Nicolo Barella rüde gefoult. Die Überzahl wussten die Mailänder auszunutzen, Dumfries erhöhte wenige Minuten später auf 2:0. Inter fährt damit den ersten Sieg in der Champions-League-Gruppenphase ein. Pilsen bleibt auch im zweiten Gruppenspiel punktlos.

Viktoria Pilsen - Inter Mailand 0:2 (0:1).

SR Schärer (SUI).

Tore: 20. Dzeko 0:1. 71. Dumfries 0:2.

Bemerkungen: 61. Rote Karte gegen Bucha (Pilsen).

Denzel Dumfries macht das 2:0 für Inter. Video: streamja

Gruppe D

Sporting – Tottenham 2:0

Tottenham reiste, nach dem am Wochenende aufgrund des Todes der Queen in England kein Fussball gespielt wurde, ausgeruht nach Lissabon. Davon war allerdings während des Spiels nichts zu sehen. Die Londoner agierten über weite Strecken des Spiels zu passiv und erspielten sich kaum Torchancen. Die Hausherren hingegen lieferten eine engagierte Leistung und belohnten sich kurz vor Ende der Partie gleich doppelt. In der 90 Minute köpfte Paulinho den Ball nach einer Ecke zur Führung für Sporting ins Netz und nur Augenblicke später legte Arthur Gomes das 2:0 nach. Sporting gewinnt zum ersten Mal in der Geschichte die ersten beiden Spiele ihrer Gruppe.

Paulinho köpft Sporting kurz vor Schluss in Führung. Video: streamja

Sporting – Tottenham 2:0 (0:0).

SR Jovanovic (SRB)

Tore: 90. Paulinho 1:0. 93. Gomes 2:0.

Marseille – Frankfurt, 21 Uhr

Spielbericht folgt.

(mom/sda)