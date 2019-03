Sport

Fussball-EM-Qualifikation: Schweiz schlägt Georgien zum Auftakt



«In der zweiten Halbzeit war es dann einfach» – die Schweiz schlägt Georgien

Die Schweizer Nationalmannschaft startet mit einem Sieg in die EM-Qualifikation. Das Team von Vladimir Petkovic siegt in Tiflis gegen Georgien verdient mit 2:0.

Die Tore für die SFV-Auswahl, die ohne die drei Offensivkräfte Haris Seferovic, Xherdan Shaqiri und Admir Mehmedi antreten mussten, schossen Steven Zuber (57.) und Denis Zakaria (80.). Beide Treffer leitete Verteidiger Fabian Schär ein.

«Die taktische Flexibilität war nicht entscheidend. Es war entscheidend, dass wir in der zweiten Halbzeit schneller gespielt und die Tiefe gesucht haben. In der ersten Halbzeit waren die Schwierigkeiten offensichtlich, wir haben zu viele leichte Fehler gemacht. Ich habe alles gemacht, dass die Mannschaft ihre Ruhe behält. Sie war nach der ersten Halbzeit schon etwas nervös.»

Nach einer schwachen ersten Halbzeit drehten die Schweizer nach der Pause auf, was auch die Folge einer Umstellung war, passte doch Vladimir Petkovic sein taktischen System in der Pause an. Breel Embolo spielte fortan zweite Sturmspitze und hatte als solche massgeblichen Anteil daran, dass sich die SFV-Auswahl im zweiten Durchgang ein klares Chancenplus erspielte. Den Führungstreffer von Zuber bereitete Embolo vor.

«Das es für mich jetzt so gut läuft, da steckt harte Arbeit dahinter. Die erste Halbzeit war hart, sie haben sich tief hinten reingestellt. Schüsse, wie diesen zum 1:0 trainiere ich täglich. ich glaube nicht, dass ich einen Lauf habe.»

Die Fortsetzung der Kampagne für die Schweizer folgt am Dienstag im Basler St.-Jakob-Park gegen Dänemark. Die weiteren Gegner in der Gruppe sind Irland und Gibraltar.

«Wir wussten, Georgien ist ein unangenehmer Gegner. Wir haben zu langsam und ungenau gespielt. In der zweiten Halbzeit ist es dank einer Systemumstellung dann ziemlich einfach gewesen. Die Chancen sind gekommen und wir haben sie gemacht. Dass wir so viele Systeme spielen können, ist eine grosse Stärke diese Teams.»

Das Telegram

Georgien - Schweiz 0:2 (0:0)

Dinamo-Arena, Tiflis. - 54'000 Zuschauer. - SR Pawson (Eng). -

Tore: 57. Zuber (Embolo) 0:1. 80. Zakaria (Ajeti) 0:2.

Georgien: Loria; Kakabadse, Chotscholawa, Kaschia, Tabidse (62. Kwerkwelia); Kankawa, Kwekweskiri; Kasaischwili, Gwilja, Ananidse (83. Katscharawa); Kwilitaia (73. Lobschanidse).

Schweiz: Sommer; Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez; Zakaria, Xhaka, Freuler (89. Sow); Embolo (84. Steffen), Gavranovic (61. Ajeti), Zuber.

Bemerkungen: Georgien ohne Tschakwetadse (verletzt), Schweiz ohne Seferovic, Shaqiri und Edimilson Fernandes (alle verletzt) sowie Mehmedi (krank).

Verwarnungen: 70. Kwekweskiri (Foul). 76. Chotscholawa (Foul). 89. Xhaka (Ballwegschlagen). 92. Gwilja (Foul). (abu/sda)

