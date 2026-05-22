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WM 2026: Foden und Palmer sind nicht für das englische Team nominiert

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Thomas Tuchel überrascht beim WM-Aufgebot.Bild: keystone

Ohne Foden und Palmer: Tuchel sorgt beim englischen WM-Kader für Überraschungen

Thomas Tuchel hat den englischen WM-Kader bekanntgegeben – und löste einige Diskussionen aus. Einige grosse Namen sind im Aufgebot nicht vertreten.
22.05.2026, 13:1122.05.2026, 13:11

Englands Trainer Thomas Tuchel hat seinen 26-Mann-Kader für die WM in den USA, Mexiko und Kanada bekannt gegeben. Dabei hat er einige überraschende Entscheidungen getroffen – sowohl bei den Streichungen als auch bei der Nominierung eines Angreifers aus Saudi-Arabien.

Nicht dabei sind Cole Palmer vom FC Chelsea und Phil Foden von Manchester City. Auch Trent Alexander-Arnold von Real Madrid und Harry Maguire von Manchester United fehlen. Morgan Gibbs-White von Nottingham Forest und Dominic Calvert-Lewin von Leeds United erhielten ebenfalls kein Ticket. Beide gehören derzeit zu den besten englischen Torschützen der Premier League. Stattdessen steht Ivan Toney vom saudischen Klub Al-Ahli im Kader.

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Phil Foden und Cole Palmer verpassen die Fussball-WM.Bild: www.imago-images.de

Tuchel habe in den letzten drei Tagen «viele schwierige Entscheidungen» treffen müssen. Jetzt herrsche Klarheit. «Ich fühle mich erleichtert und bin bereit, loszulegen», sagte er. In etwas mehr als einer Woche «sitzen wir im Flugzeug, und ich kann es kaum erwarten».

Angeführt wird das Team von Kapitän Harry Kane vom FC Bayern München und Jude Bellingham von Real Madrid. Eine Schlüsselrolle kommt auch Declan Rice vom neuen englischen Meister FC Arsenal zu. 14 der nominierten Spieler standen bereits beim EM-Finale 2024 in Deutschland im Kader. Für elf Profis ist die WM das erste grosse Turnier ihrer Karriere.

Das Turnier findet vom 11. Juni bis 19. Juli statt. In Gruppe L trifft England auf Kroatien (17. Juni), Ghana (23. Juni) und Panama (27. Juni). Zur Vorbereitung reist die Mannschaft Anfang Juni in die USA – dort stehen Testspiele gegen Neuseeland (6. Juni) und Costa Rica (10. Juni) an. (riz/tonline)

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