Der BVB erhält bei Ajax eine Lektion erteilt. Bild: keystone

Dortmund in Amsterdam vorgeführt – Liverpool gewinnt Spektakel gegen Atlético

Gruppe A

Brügge – ManCity 1:5

In der Gruppe A der Champions League hat sich Manchester City von der 0:2-Niederlage bei Paris Saint-Germain bestens erholt. Die Citizens siegen beim belgischen Meister Brügge 5:1.

Die Engländer, bei denen sich Riyad Mahrez als zweifacher Torschütze auszeichnete, hatten nebst den Toren die besten Chancen des Spiels. Mehrmals musste Brügges langjähriger Liverpooler Goalie Simon Mignolet erstklassige Paraden zeigen, um ein noch deutlicheres Ergebnis zu verhindern. Brügges zeitweiliges 1:4, erzielt vom belgischen Internationalen Hans Vanaken, fiel erst nach 81 Minuten.

Brügge - Manchester City 1:5 (0:2)

SR Kovacs (ROU).

Tor: 30. Cancelo 0:1. 43. Mahrez (Foulpenalty) 0:2. 53. Walker 0:3. 67. Palmer 0:4. 81. Vanaken 1:4. 84. Mahrez 1:5.

Bemerkungen: Manchester City ohne Mendy (gesperrt), Torres und Delap (beide verletzt).

PSG – Leipzig 3:2

PSG seinerseits besiegte Leipzig nach einem 1:2-Rückstand 3:2. Lionel Messi erzielte seine ersten beiden Champions-League-Tore für die Pariser, das zweite und matchentscheidende per Foulpenalty.

Paris Saint-Germain - Leipzig 3:2 (1:1)

SR Guida (ITA).

Tore: 10. Mbappé 1:0. 28. Silva 1:1. 57. Mukiele 1:2. 67. Messi 2:2. 74. Messi (Foulpenalty) 3:2.

Bemerkungen: Paris Saint-Germain ohne Di Maria (gesperrt), Neymar, Ramos, Pardes (alle verletzt) und Icardi (persönliche Probleme). 94. Mbappé verschiesst Foulpenalty.

Gruppe B

Atlético – Liverpool 2:3

Liverpool ist in der Gruppe B auch nach drei Spielen verlustpunktlos. Zwischen Atlético Madrid und Liverpool hiess es nach nur 34 Minuten 2:2. Wohl entscheidend war die streng anmutende direkte Rote Karte, die Atléticos Doppeltorschütze Antoine Griezmann wegen eines Foul mit hohem Bein nach 52 Minuten sah. Nach 76 Minuten machte sich auch Mohamed Salah zum zweifachen Torschützen, indem er per Foulpenalty Liverpools Siegestor zum 3:2 schoss.

Atlético Madrid - Liverpool 2:3 (2:2)

SR Siebert (GER).

Tore: 8. Milner 0:1. 13. Keita 0:1. 20. Griezmann 1:2. 34. Griezmann 2:2. 76. Salah (Foulpenalty) 2:3.

Bemerkungen: Liverpool ohne Thiago Alcantara, Elliott und Jones (alle verletzt). 52. Rote Karte gegen Griezmann (Atletico Madrid/hohes Bein).

Porto – Milan 1:0

Porto - Milan 1:0 (0:0)

SR Brych (GER).

Tor: 65. Diaz 1:0. - Bemerkungen: Milan ohne Kessie (gesperrt), Rebic, Florenzi, Maignan, Messias, Plizzari (alle verletzt), Diaz und Hernandez (beide krank).

Gruppe C



Besiktas – Sporting 1:4

Besiktas Istanbul - Sporting Lissabon 1:4 (1:3)

SR Vincic (SLO).

Tore: 15. Coates 0:1. 25. Larin 1:1. 27. Coates 1:2. 44. Sarabia 1:3. 89. Paulinho 1:4.

Ajax – Dortmund 4:0

Ajax Amsterdam kanzelt Borussia Dortmund in der 3. Runde der Champions League. Die Dortmunder haben in der Johan-Cruyff-Arena Glück, dass sie nur 0:4 verlieren.

Als müssten sie noch einmal beweisen, dass sie mittlerweile wieder zu den besten europäischen Mannschaften zählen, zogen die niederländischen Meister besonders in der ersten Halbzeit ein Spiel auf, dem die Mannschaft von Trainer Marco Rose nicht das Geringste entgegensetzen konnte. Torhüter Gregor Kobel musste seine gute Form ausspielen, damit es nur in der Pause erst 0:2 stand. Ein Lattenschuss von Erling Haaland nach einem Konterangriff kurz nach der Pause war der einzige Dortmunder Lichtblick.

«Wir hatten einige Möglichkeiten, wo wir den letzten Pass nicht richtig spielten. Ajax hat uns die Grenzen aufgezeigt.» Marco Reus

Ajax Amsterdam - Borussia Dortmund 4:0 (2:0)

SR Manzano (ESP).

Tore: 11. Reus (Eigentor) 1:0. 25. Blind 2:0. 57. Antony 3:0. 72. Haller 4:0.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel und Akanji, ohne Hitz (Ersatz), Guerreiro, Dahoud, Coulibaly, Moukoko und Reyna (alle verletzt). 42. Kobel lenkt Freistoss von Gravenberch an den Pfosten. 48. Lattensschuss Haaland (Borussia Dortmund).

Gruppe D

Schachtar – Real Madrid 0:5

In der Gruppe D hat sich in der 3. Runde alles ein wenig normalisiert. Real Madrid setzte sich in Kiew gegen Schachtar Donezk 4:0 durch.

Schachtar Donezk - Real Madrid 0:5 (0:1)

SR Jovanovic (SRB).

Tore: 38. Krywzow (Eigentor) 0:1. 51. Vinicius Junior 0:2. 56. Vinicius Junior 0:3. 65. Rodrygo 0:4. 91. Benzema 0:5.

Bemerkungen: Real Madrid ohne Carvajal, Bale, Hazard, Jovic, Isco und Ceballos (alle verletzt). (abu/sda)

Inter – Sheriff 3:1

Derweil schoss das hochüberlegene Inter Mailand die Überraschungsmannschaft Sheriff Tiraspol mit 3:1 ab und fügte dieser so die erste Niederlage zu

Inter Mailand - Sheriff Tiraspol 3:1 (1:0)

SR Makkelie (NED).

Tore: 35. Dzeko 1:0. 53. Thill 1:1. 58. Vidal 2:1. 67. De Vrij 3:1. -

Bemerkungen: Inter Mailand ohne Brazão (verletzt) und Eriksen (Herzprobleme). (abu/sda