Mit seinem Tor gegen Mexiko leitete Lionel Messi Argentiniens so wichtigen Sieg ein. Bild: keystone

Lionel Messi lässt Argentinien jubeln – das sind die besten Reaktionen

Für Argentinien war das Spiel gegen Mexiko schon ein halbes Endspiel. Bei einem Unentschieden oder gar einer Niederlage wäre das Weiterkommen sehr unwahrscheinlich oder schon nicht mehr möglich gewesen. Doch zum Glück haben die Südamerikaner Lionel Messi. Der 35-jährige Superstar schoss die «Albiceleste» in der 64. Minute in Führung – und liess damit ganz Argentinien jubeln.

Das Tor von Lionel Messi. Video: SRF

Bei einem Public Viewing in Argentinien brachen nach dem Treffer alle Dämme:

Wenn Messi spielt, wird in diesem Wohnblock nicht geschlafen – und wenn der PSG-Akteur trifft, erst recht nicht:

Doch nicht nur in Argentinien war der Jubel gross. Beispielsweise auch in Bangladesch waren die Fans in Ekstase:

Und auch das ist nicht Buenos Aires, sondern eine abgelegene Gegend im asiatischen Land am Golf von Bengalen:

Auf den Rängen des Lusail Stadions war die Stimmung ebenso euphorisch:

Im Stadion jubelten aber nicht nur die argentinischen Fans, sondern auch die Familie des Torschützen:

Messis Kindheitsidol Pablo Aimar, der seit 2018 Assistenztrainer beim argentinischen Nationaltrainers ist, hatte auf der Bank mit Tränen zu kämpfen:

Nach dem Spiel waren die Argentinier erleichtert, denn nun haben sie den Gruppensieg wieder in der eigenen Hand:

So feierte das Nationalteam danach in der Kabine:

Für die Mitspieler war klar, wem sie den Sieg zu verdanken haben. Goalie Emiliano Martinez: «Mexiko hat es uns schwierig gemacht, aber mit der Nummer 10 (Lionel Messi) ist es immer einfacher.»

Für Messi war es zudem ein rekordträchtiger Abend. Nachdem Cristiano Ronaldo am Donnerstag mit seinem Tor der erste Fussballer der Geschichte wurde, der an fünf Weltmeisterschaften ein Tor erzielte, ist «La Pulga» nun der einzige, der an fünf WMs ein Tor vorbereitete:

Dank des 2:0-Erfolgs gegen Mexiko braucht Argentinien nun gegen Polen einen erneuten Sieg, um sich das Weiterkommen und möglicherweise auch den 1. Platz zu sichern. Bei einem Unentschieden hängt das Weiterkommen vom Resultat im Spiel Saudi-Arabien gegen Mexiko ab. (nih)