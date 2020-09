Sport

Premier League: Chelsea macht gegen West Brom ein 0:3 wett



Bild: keystone

Chelsea macht einen 0:3-Rückstand wett – ManUnited mit Dusel in der Nachspielzeit

West Brom – Chelsea 3:3

Chelsea kommt in der Premier League weiter nicht in die Gänge und lässt gegen West Bromwich Albion zwei weitere Punkte liegen. Immerhin machen die «Blues» aus einem 0:3-Rückstand zur Pause noch ein 3:3-Unentschieden. Nach nur vier Minuten sorgt Callum Robinson aus spitzem Winkel für die Führung des Aussenseiters. 21 Minuten später legt er selbst nach und profitiert dabei von einem Horror-Fehler von Thiago Silva, der den Ball als letzter Mann vertendelt. Nur Momente später treffen die Gastgeber auch mit ihrer dritten Chance, Kyle Bartley erhöht nach einer Ecke.

Die Zahlen zum Thiago-Silva-Debüt: Thiago Silva's Premier League debut by numbers:



2 x dribbled past

1 error leading to a goal

0 success tackles made

0/3 duels won



And the three goals conceded. 😬 pic.twitter.com/P6tv4sfDfD — Squawka Football (@Squawka) September 26, 2020

Zehn Minuten nach Wiederbeginn sorgt Mason Mount wieder für Hoffnung, durch einen Fernschuss schafft er den Anschlusstreffer. Die Schlussphase wird schliesslich spannend, weil Callum Hudson-Odoi in der 70. Minute einen guten Angriff vollendet. Und so kommt es in der dritten Minute der Nachspielzeit so, wie es kommen muss: Nach einem Eckball klärt «WBA» nicht genügend, Tammy Abraham steht im Chaos schliesslich goldrichtig und staubt aus zwei Metern Entfernung zum 3:3 ab.

West Bromwich Albion - Chelsea 3:3 (3:0)

Tore: 4. Robinson 1:0. 25. Robinson 2:0. 28. Bartley 3:0. 54. Mount 3:1. 70. Hudson-Odoi 3:2. 93. Abraham 3:3.

Brighton – ManUnited 2:3

Nach der 1:3-Heimniederlage gegen Crystal Palace zum Saisonauftakt hätte Manchester United bei Brighton & Hove Albion beinahe ein zweites Mal gepatzt. Das Team von Ole Gunnar Solskjaer kassierte gegen den krassen Aussenseiter zunächst in der 95. Minute noch das 2:2, bekam aber durch den VAR in allerletzter Sekunde einen Handelfmeter zugesprochen, den Bruno Fernandes eiskalt zum 3:2-Auswärtsieg verwandelte. Für Brighton war es der bittere Abschluss eines grossartigen Fights, denn die Gastgeber waren vor ihrem hochverdineten Ausgleich gleich fünfmal (!) am Aluminium gescheitert.

Nach einem Foul von Fernandes war der Aussenseiter in der 40. Minute durch einen frech gelupften Elfmeter von Neal Maupay in Führung gegangen, die United kam jedoch noch vor der Pause durch ein Eigentor von Lewis Dunk zum Ausgleich. Nach der Halbzeit nahm der Schiedsrichter einen Elfmeter nach einem vermeintlichen Foul durch Paul Pogba richtigerweise zurück, kurz darauf tanzte Marcus Rashford die gesamte Abwehr der «Sea Gulls» aus und bescherte Manchester so die schmeichelhafte 2:1-Führung.

Brighton & Hove Albion - Manchester United 2:3 (1:1)

Tore: 40. Maupay (Foulpenalty) 1:0. 43. Dunk (Eigentor) 1:1. 55. Rashford 1:2. 95. March 2:2. 97. Bruno Fernandes (Handspenalty) 2:3.

Crystal Palace – Everton 1:2

Everton weist nach drei Runden das Punktemaximum auf. Das Team des Italieners Carlo Ancelotti, das in der Sommerpause mit Napolis Mittelfeldspieler Allan und Real Madrids Stürmer James Rodriguez verstärkt worden war, siegte auswärts gegen Crystal Palace 2:1. Das Siegestor erzielte der brasilianische Stürmer Richarlison mittels Foulpenalty noch vor der Pause. (pre/sda)

Die Tabelle:

