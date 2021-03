Sport

WM-Qualifikation: Ronaldo bewahrt Portugal vor Blamage in Luxemburg



Bild: keystone

Ronaldo bewahrt Portugal vor Blamage – Belgien und Niederlande feiern Schützenfeste

Gruppe A

Luxemburg – Portugal 1:3

Portugal müht sich drei Tage nach dem bitteren 2:2 in Serbien in Luxemburg zu einem 3:1 – und zwar nach anfänglichem Rückstand. Gerson Fernandes, der am Samstag gegen die Iren den Siegtreffer erzielt hat, köpfelt die Luxemburger nach einer halben Stunde in Führung. Erst kurz vor der Pause gleichen die Portugiesen durch Diogo Jota aus. Nach dem Seitenwechsel bringt Cristiano Ronaldo die Gäste mit dem 2:1 doch noch auf Kurs. Es ist Ronaldos erster Treffer nach vier Länderspielen ohne persönliches Erfolgserlebnis.

Luxemburg - Portugal 1:3 (1:1)

Luxemburg. - SR Iwanow (RUS).

Tore: 30. Rodrigues 1:0. 45. Jota 1:1. 50. Ronaldo 1:2. 80. Palhinha 1:3.

Bemerkungen: Luxemburg mit Martins (Young Boys/bis 87.). 87. Gelb-Rote Karte gegen Chanot (Luxemburg).

Weiteres Telegramm:

Aserbaidschan - Serbien 1:2 (0:1)

Baku. - SR Reinshreiber (ISR).

Tore: 16. Mitrovic 0:1. 59. Machmudow (Foulpenalty) 1:1. 81. Mitrovic 1:2.

Bemerkungen: Serbien ohne Nikolic (Basel/Ersatz).

Die Tabelle:

Gruppe E

Belgien – Belarus 8:0

Belgien rehabilitiert sich eindrucksvoll für das 1:1-Remis in Tschechien. Die Weltnummer 1 feiert gegen Weissrussland ein 8:0-Schützenfest und setzt sich an die Tabellenspitze der Gruppe E. Michy Batshuayi eröffnet den Torreigen bereits nach 14 Spielminuten, nur drei Minuten später stellt Hans Vanaken auf 2:0. Kurz vor der Halbzeit ist es erneut ein Doppelschlag von Leandro Trossard und Jérémy Doku, der den Hausherren eine klare Pausenführung beschert.

Nach Wiederbeginn tragen sich auch Dennis Praet und Christian Benteke in die Torschützenliste ein, Trossard sowie Hans Vanaken dürfen noch jeweils ihren Doppelpack schnüren. Weissrussland kassiert somit die höchste Länderspiel-Niederlage der Verbandsgeschichte, bis dato war dies ein 0:5 gegen Österreich.

Belgien - Belarus 8:0 (4:0)

Leuven. - SR Rumsas (LTU).

Tore: 14. Batshuayi 1:0. 17. Vanaken 2:0. 38. Trossard 3:0. 42. Doku 4:0. 49. Praet 5:0. 70. Benteke 6:0. 76. Trossard 7:0. 89. Vanaken 8:0.

Weiteres Telegramm:

Wales - Tschechien 1:0 (0:0)

Cardiff. - SR Hategan (ROU).

Tor: 82. James 1:0.

Bemerkungen: 49. Rote Karte gegen Schick (Tschechien). 77. Gelb-Rote Karte gegen Roberts (Wales).

Die Tabelle:

Gruppe G

Gibraltar – Niederlande 0:7

Nach Startschwierigkeiten setzt sich die Niederlande gegen Gibraltar doch noch standesgemäss mit 7:0 durch. Der erste Treffer durch Steven Berghuis fällt erst kurz vor der Pause, nach Wiederbeginn reihen sich dann aber auch noch Luuk de Jong, Memphis Depay mit einem Doppelpack, Georgino Wijnaldum, Donyell Malen und Donny van de Beek unter die Torschützen. Für «Oranje» war es nach dem Fehlstart gegen die Türkei der zweite Sieg in Folge.

Gibraltar - Niederlande 0:7 (0:1)

Gibraltar. - SR Pinheiro (POR).

Tore: 42. Berghuis 0:1. 55. Luuk de Jong 0:2. 61. Depay 0:3. 62. Wijnaldum 0:4. 64. Malen 0:5. 85. Van de Beek 0:6. 88. Depay 0:7.

Türkei – Lettland 3:3

Die Türkei gibt im dritten Spiel der Qualifikation für die WM 2022 die ersten Punkte ab. Der erstarkte letzte Gruppengegner der Schweiz an der EM im Sommer muss sich zuhause gegen Lettland mit einem Remis begnügen. 3:3 geht die Partie der Türken vor einigen Hundert Zuschauern in Istanbul aus.

Unter den Augen von Präsident Recep Tayyip Erdogan schiesst Captain Kenan Karaman die Türkei schon nach weniger als zwei Spielminuten in Führung. Eine halbe Stunde später erhöht Hakan Calhanoglu per Volley aus 22 Metern.

In der Folge büssen die wegen positiver Corona-Tests personell geschwächten Gastgeber ihre Souveränität ein. Lettlands 2:3 nach einer Stunde ist eine Co-Produktion zweier Schweizer Super-League-Legionäre: Luganos Verteidiger Marcis Oss legt auf, der Sittener Roberts Uldrikis staubt ab. Das 3:3 erzielt der eingewechselte Davis Ikaunieks in der 79. Minute.

Türkei - Lettland 3:3 (2:1)

Istanbul. - SR Stefanski (POL).

Tore: 2. Karaman 1:0. 33. Calhanoglu 2:0. 35. Savalnieks 2:1. 52. Yilmaz 3:1. 58. Uldrikis 3:2. 79. David Ikaunieks 3:3.

Bemerkungen: Lettland mit Uldrikis (Sion/bis 73.) und Oss (Lugano).

Montenegro – Norwegen 0:1

Weiter Mühe bekundet die norwegische Nationalmannschaft – und allen voran BVB-Star Erling Haaland. Der 20-jährige Stürmer, der zuletzt in Norwegen schon in die Kritik geraten ist, bleibt auch im dritten Quali-Spiel der Skandinavier ohne Tor-Erfolg und zeigt eine blasse Vorstellung. Beim knappen 1:0-Sieg der Mannschaft von Trainer Stale Solbakken ist es stattdessen Sturmkollege Alexander Sörloth, der den zweiten Sieg in der WM-Quali mit dem einzigen Treffer des Abends in trockene Tücker brachte.

Montenegro - Norwegen 0:1 (0:1)

Podgorica. - SR Taylor (ENG).

Tor: 35. Sörloth 0:1.

Die Tabelle:

Gruppe H

Kroatien – Malta 2:0

Kroatien schlägt Malta mit viel Krampf und Kampf 3:0 und übernimmt damit die Tabellenspitze in der Gruppe H. Es dauert bis zur 62. Minute, bis der Vize-Weltmeister erstmals jubeln: Ivan Perisic vollendet nach Barisic-Zuspiel zum 1:0. In der Folge wird den Gastgebern ein Handelfmeter zugesprochen, den Luka Modric staubtrocken verwandelt. Josip Brekalo macht mit dem Ende der regulären Spielzeit den Deckel drauf und besorgt den 3:0-Endstand.

Kroatien - Malta 3:0 (0:0)

Rijeka. - SR Tschudi (SUI).

Tore: 62. Perisic 1:0. 76. Modric (Handspenalty) 2:0.

Weitere Telgramme:

Slowakei - Russland 2:1 (1:0)

Trnava. - SR Del Cerro (ESP).

Tore: 38. Skriniar 1:0. 71. Fernandes 1:1. 74. Mak 2:1.

Zypern - Slowenien 1:0 (1:0)

Nikosia. - SR Ekberg (SWE).

Tor: 42. Pittas 1:0.

Bemerkungen: Slowenien mit Lovric (Lugano/bis 81.) und Kramer (Zürich/bis 58.). (pre/sda)

Die Tabelle:

