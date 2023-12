Der FCZ verspielt gegen Luzern den Sieg. Bild: keystone

FCZ verspielt Sieg gegen Luzern – Lugano schlägt Winti – Yverdon gewinnt Aufsteiger-Duell

Nach Führung muss sich der FC Zürich im Heimspiel gegen Luzern mit dem 1:1 begnügen. Yverdon gewinnt gegen Lausanne-Ouchy ebenso 2:1 wie Lugano gegen Winterthur.

Mehr «Sport»

Zürich – Luzern 1:1

Am Schluss schien der FC Zürich doch noch zum erhofften Sieg gegen Luzern zu kommen. Ifeanyi Mathew traf in der 95. Minute von ausserhalb des Strafraums sehenswert ins Toreck. Der Treffer zählte jedoch wegen eines vorangegangenen Offsides nicht. Damit blieb es beim für den FCZ enttäuschenden 1:1. Die Zürcher liegen nun vier Punkte hinter Leader YB, wobei sie ein Spiel weniger ausgetragen hat.

Der FCZ war Luzern eigentlich überlegen. Bild: keystone

Zürich - Luzern 1:1 (0:0)

15'741 Zuschauer. - SR Staubli.

Tore: 59. Okita (Boranijasevic) 1:0. 82. Klidje (Abubakar) 1:1.

Zürich: Brecher; Kamberi, Katic, Daprelà (84. Hornschuh); Boranijasevic, Conde, Mathew, Guerrero; Rodrigo Conceição (19. Marchesano), Afriyie (84. Santini), Okita (77. Krasniqi).

Luzern: Loretz; Ottiger (63. Asumah Abubakar), Willimann, Jaquez, Ulrich; Beloko; Dorn, Kadák (46. Villiger), Jashari; Okou (63. Klidje), Chader (63. Max Meyer).

Verwarnungen: 87. Max Meyer, 92. Katic.

Yverdon – Lausanne-Ouchy 2:1

In Yverdon schnupperte Lausanne-Ouchy am dritten Saisonsieg. Diesen verpassten die Gäste, die in der 13. Minute durch Ismaël Ghabri in Führung gegangen waren, auch wegen Florian Danhos Unbeherrschtheit. Der erst kurz davor eingewechselte Stürmer schlug seinem Gegenspieler ins Gesicht und wurde in der 68. Minute des Feldes verwiesen. In Überzahl vermochte das Heimteam das Spiel zu drehen. Dank Treffern von Anthony Sauthier und Mohamed Tijani sicherte sich Yverdon den ersten Sieg unter Trainer Alessandro Mangiarratti.

Yverdon schlägt Ouchy im Aufsteiger-Duell. Bild: keystone

Yverdon - Stade Lausanne-Ouchy 2:1 (0:1)

SR Turkes.

Tore: 13. Gharbi (Qarri) 0:1. 72. Sauthier (Le Pogam) 1:1. 80. Tijani (Loucif) 2:1.

Yverdon: Breza; Sauthier, Del Fabro, Tijani, Le Pogam; Liziero (77. Klepac), Céspedes, Corness (65. Mauro Rodrigues); Loucif (86. Malula), Kevin Carlos, Tasar.

Stade Lausanne-Ouchy: Da Silva; Camara (77. Abdallah), Pos, Hajrulahu, Ouedraogo (46. Kadima), Mahmoud; Qarri (77. Bayard), Bamba, Akichi, Gharbi (71. Mulaj); Ajdini (64. Danho).

Bemerkungen: 68. Rote Karte gegen Danho (Tätlichkeit).

Verwarnungen: 24. Gharbi, 40. Ouedraogo, 61. Camara, 69. Qarri, 94. Breza, 96. Kevin Carlos, 97. Tasar.

Lugano – Winterthur 2:1

Nach der Heimniederlage am Mittwoch kehrt Lugano auf die Siegerstrasse zurück. Die Tessiner gewinnen gegen Winterthur 2:1. Mit der Vorgabe, dem Gegner anders als zuletzt gegen Basel (1:3) «keine Geschenke mehr zu machen», waren die Spieler Luganos ins Heimspiel gegen Winterthur geschickt worden. Dies setzten sie weitgehend um, zumindest in der Defensive liessen die Tessiner bis kurz vor Schluss kaum etwas zu.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Offensiv musste sich Lugano bis in die 39. Minute gedulden und brauchte auch etwas Glück. Renato Steffen kam nach einem Querpass durch den Strafraum unbedrängt zum Abschluss und sah, wie der Ball via Innenpfosten den Weg ins Netz fand. Der Schweizer Nationalspieler war auch am zweiten Treffer massgeblich beteiligt. Nach seinem genialen Pass genoss Zan Celar im Strafraum alle Freiheiten und vollendete zum 2:0.

Winterthur kam in der Person von Samuel Ballet in der 92. Minute zum Ehrentreffer, für mehr reichte es nicht. Es war die vierte Niederlage in Serie für das von Patrick Rahmen trainierte Team, der letzte Meisterschaftssieg datiert vom 22. Oktober.

Renato Steffen wird für Lugano zum Matchwinner. Bild: keystone

Lugano - Winterthur 2:1 (1:0)

SR Wolfensberger.

Tore: 39. Steffen (Vladi) 1:0. 83. Celar (Steffen) 2:0. 92. Ballet (Gantenbein) 2:1.

Lugano: Saipi; Espinoza, Mai, Hajrizi, Hajdari (58. Arigoni); Mahmoud, Sabbatini, Macek (64. Bislimi); Steffen (87. Babic), Cimignani (57. Mahou); Vladi (64. Celar).

Winterthur: Keller; Gantenbein, Lüthi, Arnold, Schättin (87. Diaby); Corbaz, Zuffi; Schneider (74. Ramizi), Di Giusto (63. Ballet), Ltaief (46. Burkart); Buess (74. Turkes).

Verwarnungen: 16. Mahmoud, 35. Hajdari, 74. Arigoni, 82. Burkart, 85. Schättin, 93. Hajrizi. (abu/sda)