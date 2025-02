Schweizer Medaillenrausch mit Ansage – und glänzende Aussichten

Mit historischen 13 Medaillen geht die Ski-WM 2025 in Saalbach aus Schweizer Sicht als überaus erfolgreich in die Geschichte ein. Was sich den gesamten Winter über angebahnt hatte, wurde in den wichtigsten Rennen der Saison eindrücklich bestätigt.

Wenn alle auf dich zeigen und du trotzdem zuschlägst, dann ist das wahre Klasse. Die Schweizer Ski-Asse haben bei der WM in Saalbach genau das getan: Sie waren die grossen Gejagten, die überall Gehypten – und am Ende auch die Gewinner. Fünfmal Gold, fünfmal Silber, dreimal Bronze. Eine Bilanz, die keine Fragen offenlässt.