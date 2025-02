Borussia Dortmund findet einfach nicht aus dem Tief. Bild: www.imago-images.de

BVB erleidet in Bochum das nächste Debakel – Omlin gibt unerwartet sein Comeback

Bochum – Dortmund 2:0

Einen weiteren Rückschlag musste dagegen Borussia Dortmund hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac konnte nicht an die Leistung aus der Champions League (3:0-Sieg gegen Sporting Lissabon) anknüpfen. Im Gegenteil: Gegen den Tabellenletzten aus Bochum setzte es eine 0:2-Niederlage. Es war im siebten Ligaspiel nach der Winterpause die bereits fünfte Pleite der Dortmunder.

Bochum - Borussia Dortmund 2:0 (2:0)

Tore: 33. Masouras 1:0. 35. Masouras 2:0.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

Stuttgart – Wolfsburg 1:2

Der VfL Wolfsburg dreht das Spiel in Stuttgart in Extremis. Nach einer müden und torlosen ersten Halbzeit, bot die Partie nach dem Seitenwechsel doch noch Spektakel. Nick Woltemade traf nach 72 Minuten herrlich zur Stuttgarter Führung. Doch nur fünf Minuten später glich Tiago Toams auf Vorarbeit von Mohamed Amoura wieder aus. Kurz vor Schluss traf dieser dann gleich noch selbst. Vom Punkt machte Amoura die Wende perfekt.

VfB Stuttgart - Wolfsburg 1:2 (0:0)

Tore: 72. Woltemade 1:0. 77. Tiago Tomás 1:1. 87. Amoura (Penalty) 1:2.

Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Rieder (ab 88.), ohne Jaquez und Stergiou (beide Ersatz).

Union Berlin – Gladbach 1:2

Jonas Omlin kommt bei Borussia Mönchengladbachs 2:1-Sieg gegen Union Berlin zu einem unerwarteten Comeback. Eine Überraschung gibt es im Derby zwischen Bochum und Borussia Dortmund.

Nach einer guten Viertelstunde signalisierte Goalie Moritz Nicolas, dass es für ihn nicht mehr weitergeht. Gladbachs Trainer Gerardo Seoane musste reagieren und wies Omlin an, sich bereit zu machen. Sein letztes Pflichtspiel hatte der 31-jährige Schweizer im September bestritten. Dann verletzte er sich und verlor während seiner Abwesenheit seinen Stammplatz.

Denn der vier Jahre jüngere Nicolas zeigte so starke Leistungen, dass in den Medien zuletzt spekuliert wurde, er könnte im März erstmals für die deutsche Nationalmannschaft aufgeboten werden. Umso bitterer für ihn, dass er sich nun wohl verletzte.

Omlin wurde eingewechselt und liess gleich in seiner ersten Aktion einen gegnerischen Stürmer ins Leere laufen. Auch der kleine Ausrutscher danach brachte ihn nicht aus der Ruhe. Nur einmal, bei einem Penalty, musste der vierfache Nationalspieler hinter sich greifen. Da seine Vorderleute zuvor schon zweimal getroffen hatten, feierte Omlin bei seiner Rückkehr einen wichtigen Auswärtssieg. Mit zehn Punkten aus den letzten vier Spielen liegt Mönchengladbach auf Europacup-Kurs.

Union Berlin - Borussia Mönchengladbach 1:2 (0:2)

Tore: 10. Ullrich 0:1. 26. Kleindienst 0:2. 63. Ilic (Penalty) 1:2.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Omlin (ab 20.) und Elvedi.

St.Pauli – Freiburg 0:1

Eigentlich hätte der SC Freiburg die Partie schon viel früher in die richtigen Bahnen lenken können. Doch in der Nachspielzeit vor der Pause vergab Captain Vincenzo Grifo einen Elfmeter kläglich. So mussten sich die Gäste bis kurz vor Schluss gedulden. Doch in der 89. Minute hatten sie auch das nötige Glück auf ihrer Seite: St.Pauli--Verteidiger Philipp Treu lenkte einen Schuss unglücklich ins eigene Tor ab.

St. Pauli - Freiburg 0:1 (0:0)

Tor: 88. Treu (Eigentor) 0:1.

Bemerkungen: 46. Vasilj (St. Pauli) hält Penalty von Grifo. Freiburg ohne Ogbus (nicht im Aufgebot) und Manzambi (Ersatz). (abu/sda)

