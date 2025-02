YB stolpert in Winterthur Bild: fxp-fr-sda-rtp

Winterthur muss zittern, bringt aber den Sieg gegen YB über die Ziellinie

Der Lauf der Young Boys wird nach drei Siegen in Serie gestoppt. Ausgerechnet gegen den Tabellenletzten Winterthur verlieren die Berner 0:1.

In der 82. Minute wurde er eingewechselt, zwei Minuten später erzielte er den Siegtreffer: Matteo Di Giusto avancierte mit seinem Distanzschuss ins Glück zum Mann des Spiels. Wie schon im ersten Saisonspiel gegen St. Gallen sicherte der 24-Jährige den Winterthurern den Sieg. Es war der vierte Saisonsieg, der vierte auf der heimischen Schützenwiese und der vierte mit einem 1:0.

Die Giusto schiesst Winterthur ins Glück. Video: SRF

Und der Erfolg war verdient. Das Heimteam tat insgesamt mehr für das Spiel und hatte auch die besseren Chancen. Vor allem in der ersten Halbzeit tauchten die heimischen Stürmer immer wieder gefährlich im gegnerischen Strafraum auf, liessen aber im entscheidenden Moment die Kaltschnäuzigkeit vermissen. YB-Goalie Marvin Keller, der letzte Saison noch bei den Winterthurern zwischen den Pfosten stand, liess sich nicht bezwingen.

In der zweiten Halbzeit kamen beide Mannschaften dem Siegtreffer nahe: Christian Gomis' Schuss aus spitzem Winkel in der 53. Minute landete ebenso an der Torumrandung wie Lewin Blums Abschluss von der Strafraumgrenze in der 80. Minute.

Und gerade als sich beide Teams mit dem zweiten 0:0 innerhalb eines Monats abgefunden zu haben schienen, kam Di Giusto und erzielte sein sechstes Saisontor. Es war der erste Sieg der Winterthurer seit Anfang November und der erste unter Trainer Uli Forte, der das Spiel wegen einer Sperre im Winterthurer Fanblock verfolgte.

Spektakuläre Kulisse in Winterthur. Bild: keystone

Winterthur - Young Boys 1:0 (0:0)

SR Schnyder.

Tor: 84. Di Giusto 1:0.

Winterthur: Kapino; Arnold, Lüthi, Mühl; Sidler, Zuffi, Durrer (76. Cueni), Frei (76. Stillhart), Ulrich; Gomis (82. Di Giusto), Baroan (82. Bajrami).

Young Boys: Keller; Athekame (46. Blum), Camara, Benito, Hadjam (76. Abdu Conté); Raveloson (66. Chaiwa), Ugrinic; Virginius (66. Colley), Monteiro; Bedia, Fassnacht (56. Lakomy).

Verwarnungen: 34. Athekame, 39. Camara, 90. Bajrami. (abu/sda)