Bundesliga: Urs Fischer feiert mit Union höchsten Sieg der Klubgeschichte



Bild: keystone

Fischers Union feiert Kantersieg und klettert auf Rang 4 – Remis-Drama im Kellerduell

Leipzig – Freiburg 3:0

Vor dem Anpfiff des Spitzenspiels zwischen Titelverteidiger Bayern München und Herausforderer Borussia Dortmund schob sich RB Leipzig vorübergehend auf den 1. Platz. Der Champions-League-Teilnehmer gewann sein Heimspiel gegen Freiburg problemlos 3:0 und liegt fürs Erste einen Punkt vor den Münchnern und den Dortmundern.

RB Leipzig - Freiburg 3:0 (1:0)

Tore: 27. Konaté 1:0. 70. Sabitzer (Foulpenalty) 2:0. 89. Angelino 3:0.

Union Berlin – Bielefeld 5:0

Urs Fischer hat Union Berlin zum höchsten Bundesliga-Sieg der Vereinsgeschichte geführt. Der Zürcher Trainer und die Hauptstädter setzten sich in der 7. Runde im Heimspiel gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld 5:0 durch und damit in der vorderen Tabellenhälfte fest.

Nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Niederlage rückte Union Berlin in der Rangliste auf Platz 5 vor. So gut waren die Berliner in der Bundesliga seit ihrem ersten Aufstieg im Sommer 2019 noch nie klassiert.

Union Berlin - Arminia Bielefeld 5:0 (3:0)

Tore: 3. Endo 1:0. 14. Andrich 2:0. 45. Becker 3:0. 52. Kruse (Foulpenalty) 4:0. 89. Teuchert 5:0.

Bemerkung: Arminia Bielefeld mit Brunner.

Mainz – Schalke 2:2

Weiterhin nicht vom Fleck kommt dafür Schalke. Der kriselnde Grossklub konnte drei Tage nach dem ersten Saisonsieg überhaupt (im Cup) in der Bundesliga nicht nachlegen. Beim bislang punktelosen Tabellenletzten Mainz mussten die Schalker nach zweimaligem Rückstand froh sein, am Ende wenigstens einen Punkt gewonnen zu haben. Das 2:2 für Schalke fiel dabei acht Minuten vor dem Ende durch ein Eigentor von Mainz' Niederländer Jeremiah St. Juste.

Mainz - Schalke 2:2 (2:1)

Tore: 6. Brosinski (Foulpenalty) 1:0. 36. Uth 1:1. 45. Mateta (Foulpenalty) 2:1. 82. St. Juste (Eigentor) 2:2.

Bemerkung: Mainz mit Edimilson Fernandes.

Augsburg – Hertha Berlin 0:3

Augsburg - Hertha Berlin 0:3 (0:1)

Tore: 44. Cunha (Foulpenalty) 0:1. 52. Lukebakio 0:2. 86. Piatek 0:3.

Bemerkung: Augsburg mit Vargas (bis 77.).

Stuttgart – Frankfurt 2:2

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 2:2 (2:0)

Tore: 16. Gonzalez (Foulpenalty) 1:0. 37. Castro 2:0. 61. André Silva 2:1. 75. Abraham 2:2.

Bemerkung: VfB Stuttgart mit Kobel, Eintracht Frankfurt mit Zuber (bis 46.) und Sow (ab 80.). (abu/sda)

Die Tabelle:

