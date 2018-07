Sport

Fussball

Wie Diego Maradona hier lallt, ist einfach nur traurig



Bild: EPA

Ach, Diego! Wie Maradona hier lallt, ist einfach nur traurig

Dieses Interview von Diego Maradona macht gerade die Runde. Weshalb? Nicht wegen des Inhalts – sondern weil der argentinische Fussballgott hinter dem Steuer eines Autos sitzt und dabei artikuliert, als wäre er betrunken:

Der 57-jährige Maradona macht gerade eine Phase durch, in der er bloss noch eine Witzfigur abgibt. An der WM in Russland fiel er durch seltsames Gebaren auf der Tribüne auf, danach war er in Weissrussland, wo er neuerdings Präsident von Dinamo Brest ist. (ram)

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

