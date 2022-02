Grosse Übersicht: Das sind die wichtigsten Winter-Transfers im Ausland und in der Schweiz

Mit dem Deadline Day ist am Montag das internationale Winter-Transferfenster zu Ende gegangen. Dabei gab es im Januar zahlreiche bemerkenswerte Transfers – sowohl im Ausland als auch in der Super League. Eine Übersicht.

Bemerkung: Als Quelle für die Marktwerte und Ablösesummen der Spieler diente das Fussball-Portal «Transfermarkt». Allfällige Boni, welche in Zukunft zusätzlich zur fixen Ablösesumme noch entstehen könnten, sind nicht inbegriffen.

Die grossen Namen

Dusan Vlahovic 🇷🇸

Position: Mittelstürmer

Alter: 22

Neues Team: Juventus Turin

Altes Team: Fiorentina

Marktwert: 71 Mio. Euro

Ablöse: 81,6 Mio. Euro



«Das Winter-Transferfenster wird bei uns weder spannend noch interessant», meinte Juventus Turins Vorstandsvorsitzender Maurizio Arrivabene im Dezember zur anstehenden Möglichkeit für neue Verstärkungen. Gut einen Monat später tätigten die «Bianconeri» den mit Abstand teuersten Transfer dieses Winterfensters: An seinem 22. Geburtstag holte Juve Dusan Vlahovic für über 80 Millionen.

Der Serbe, der in der Hinrunde bester Torschütze der Liga war, soll das Sturmproblem bei Juve lösen. Denn in der Hinrunde stellte der ehemalige Serienmeister nur die elftbeste Offensive der Serie A.

Ferran Torres 🇪🇸

Position: Rechtsaussen

Alter: 21

Neues Team: FC Barcelona

Altes Team: Manchester City

Marktwert: 45 Mio. Euro

Ablöse: 55 Mio. Euro

Schon Anfang Januar bekam Barcelonas neuer Trainer Xavi seinen Wunschspieler – von Manchester City kam der spanische Nationalspieler Ferran Torres. Das Problem der Katalanen: Zu Beginn konnte man den Neuzugang gar noch nicht registrieren, da man noch immer über der von der Liga erlaubten maximalen Gehaltssumme liegt. Dank der Vertragsverlängerung inklusive Salärkürzung von Samuel Umtiti kann Torres mittlerweile aber eingesetzt werden. In drei Pflichtspielen kommt er bereits auf ein Tor und einen Assist.

Luis Diaz 🇨🇴

Position: Linksaussen

Alter: 25

Neues Team: FC Liverpool

Altes Team: FC Porto

Marktwert: 40 Mio. Euro

Ablöse: 45 Mio. Euro

«Luis wer»?, könnten sich einige fragen – schliesslich spielte der 25-Jährige bisher erst in Kolumbien und Portugal und noch nie in einer europäischen Topliga. Dass Liverpool den Flügelstürmer nun zum zweitteursten Neuzugang der Vereinsgeschichte machte, liegt daran, dass Diaz in dieser Saison bei Porto bisher die ganz grosse Figur war. In 18 Ligaspielen brillierte er mit 14 Toren und fünf Assists.

Tanguy Ndombélé 🇫🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 25

Neues Team: Olympique Lyon

Altes Team: Tottenham Hotspur

Marktwert: 38 Mio. Euro

Ablöse: 1,42 Mio. Leihgebür, dann Kaufoption mit Ablösesumme von 65 Mio. Euro

Im letzten Sommer griffen die Spurs tief in die Tasche, um Ndombélé zu verpflichten – satte 60 Millionen legte Tottenham für den Franzosen auf den Tisch, womit dieser zum teuersten Spieler der Vereinsgeschichte wurde. Rückblickend weiss man in London: Dieses Geld war Ndombélé nicht wert. In der bisherigen Saison kam der Mittelfeldspieler nur zu mageren neun Ligaspielen, zuletzt stand er nicht mal mehr im Aufgebot. Nun kehrt er zu seinem vorherigen Verein Lyon zurück, wo er sich mit guten Leistungen für eine WM-Teilnahme empfehlen will. Die Kaufoption in der Höhe von 65 Millionen werden die Franzosen aber kaum ziehen.

Robin Gosens 🇩🇪

Position: Linkes Mittelfeld

Alter: 27

Neues Team: Inter Mailand

Altes Team: Atalanta Bergamo

Marktwert: 35 Mio. Euro

Ablöse: 3 Mio. Euro Leihgebür, dann Kaufpflicht mit Ablösesumme von 25 Mio. Euro

Robin Gosens trägt auch in Zukunft ein schwarz-blaues Trikot – allerdings nicht dasjenige von Atalanta, sondern neu das von Inter Mailand. «Ich bin stolz, bei einem der grössten Fussballvereine Europas zu sein», gab der Deutsche nach seinem Wechsel zu Protokoll. Gosens gehörte in den letzten Jahren, obwohl er ein gelernter Aussenverteidiger ist, regelmässig zu den Mittelfeldspielern mit den meisten Torbeteiligungen der Liga. In dieser Saison kam er aufgrund einer Verletzung aber erst auf sechs Partien in der Liga.

Anthony Martial 🇫🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 26

Neues Team: FC Sevilla

Altes Team: Manchester United

Marktwert: 32 Mio. Euro

Ablöse: Keine (Leihe ohne Kaufoption)

Vor sieben Jahren für satte 60 Millionen verpflichtet, konnte Anthony Martial die hohen Erwartungen bei Manchester United nie wirklich erfüllen. Auch in dieser Saison kam der Franzose nur äusserst selten zum Einsatz. Nun soll er in Spanien wieder in Fahrt kommen – der FC Sevilla sicherte sich den Franzosen bis im Sommer. Danach wird Martial zumindest vorübergehend nach Manchester zurückkehren. Dort wird der neue Trainer dann wohl entscheiden, ob der Franzose bei ManUnited noch eine Zukunft hat oder ob es zu einer definitiven Trennung kommt.

Bruno Guimaraes 🇧🇷

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 24

Neues Team: Newcastle United

Altes Team: Olympique Lyon

Marktwert: 30 Mio. Euro

Ablöse: 43,1 Mio. Euro

Der bisherige Königstransfer des neureichen Newcastle United heisst Bruno Guimaraes. Der Brasilianer kommt für über 40 Millionen aus Lyon und wird damit zum klar teuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte. Der Nationalspieler ist kein Spektakelgarant, gilt aber als extrem solider Mann im defensiven Mittelfeld. Er soll deshalb dabei helfen, Newcastles Hintermannschaft etwas zu stabilisieren. In den bisherigen 22 Spielen kassierten die «Magpies» 43 Gegentore und stellten damit die zweitschwächste Abwehr der Liga.

Dejan Kulusevski 🇸🇪

Position: Rechtsaussen

Alter: 21

Neues Team: Tottenham Hotspur

Altes Team: Juventus Turin

Marktwert: 30 Mio. Euro

Ablöse: 10 Mio. Euro Leihgebür, dann Kaufpflicht (mit Bedingungen) für eine Ablösesumme von 35 Mio. Euro

Tottenham-Sportdirektor Fabio Paratici scheint ein grosser Fan von Dejan Kulusevski zu sein. Der Italiener verpflichtete den Flügelstürmer vor zwei Jahren bei Juventus Turin und holt ihn nun auch nach London. Insgesamt liegt die Ablösesumme bei 45 Millionen – ein stattlicher Betrag, wenn man bedenkt, dass der Schwede bei Juve in dieser Saison nur eine Nebenrolle spielte. Aber mit 21 Jahren hat er noch viel Zeit, um den Durchbruch zu schaffen.

Weitere bekannte Namen:

Lucas Digne 🇫🇷

Position: Linksverteidiger

Alter: 28

Neues Team: Aston Villa

Altes Team: FC Everton

Marktwert: 30 Mio. Euro

Ablöse: 30 Mio. Euro

Adama Traoré 🇪🇸

Position: Rechtsaussen

Alter: 26

Neues Team: FC Barcelona

Altes Team: Wolverhampton Wanderers

Marktwert: 28 Mio. Euro

Ablöse: unbekannt / Leihe mit Kaufoption

Bryan Gil 🇪🇸

Position: Linksaussen

Alter: 20

Neues Team: FC Valencia

Altes Team: Tottenham Hotspur

Marktwert: 28 Mio. Euro

Ablöse: Leihe ohne Kaufoption



Dele Alli 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 25

Neues Team: FC Everton

Altes Team: Tottenham Hotspur

Marktwert: 25 Mio. Euro

Ablöse: keine



Rodrigo Bentancur 🇺🇾

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 24

Neues Team: Tottenham Hotspur

Altes Team: Juventus Turin

Marktwert: 25 Mio. Euro

Ablöse: 19 Mio. Euro

Sardar Azmoun 🇮🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 27

Neues Team: Bayer Leverkusen

Altes Team: Zenit St. Petersburg

Marktwert: 25 Mio. Euro

Ablöse: 4 Mio. Euro



Donny van de Beek 🇳🇱

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 24

Neues Team: FC Everton

Altes Team: Manchester United

Marktwert: 25 Mio. Euro

Ablöse: Leihe ohne Kaufoption



Jonathan Ikoné 🇫🇷

Position: Rechtsaussen

Alter: 23

Neues Team: AC Fiorentina

Altes Team: OSC Lille

Marktwert: 22 Mio. Euro

Ablöse: 14 Mio. Euro

Tecatito Corona 🇲🇽

Position: Rechtsaussen

Alter: 29

Neues Team: FC Sevilla

Altes Team: FC Porto

Marktwert: 22 Mio. Euro

Ablöse: 3 Mio. Euro

Giovani Lo Celso 🇦🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 25

Neues Team: FC Villarreal

Altes Team: Tottenham Hotspur

Marktwert: 22 Mio. Euro

Ablöse: Leihe ohne Kaufoption



David Neres 🇧🇷

Position: Rechtsaussen

Alter: 24

Neues Team: Schachtar Donesk

Altes Team: Ajax Amsterdam

Marktwert: 20 Mio. Euro

Ablöse: 12 Mio. Euro

Kieran Trippier 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 31

Neues Team: Newcastle United

Altes Team: Atlético Madrid

Marktwert: 18 Mio. Euro

Ablöse: 15 Mio. Euro

Philippe Coutinho 🇧🇷

Position: Linksaussen

Alter: 29

Neues Team: Aston Villa

Altes Team: FC Barcelona

Marktwert: 18 Mio. Euro

Ablöse: unbekannt / Leihe mit Kaufoption

Christian Eriksen 🇩🇰

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 29

Neues Team: FC Brentford

Altes Team: vereinslos

Marktwert: 15 Mio. Euro

Ablöse: keine

Chris Wood 🇳🇿

Position: Mittelstürmer

Alter: 30

Neues Team: Newcastle United

Altes Team: FC Burnley

Marktwert: 6 Mio. Euro

Ablöse: 30 Mio. Euro



Die teuren (noch) Unbekannten

Witalij Mykolenko 🇺🇦

Position: Linksverteidiger

Alter: 23

Neues Team: FC Everton

Altes Team: Dynamo Kiew

Marktwert: 17 Mio. Euro

Ablöse: 22,5 Mio. Euro

Nach dem Abgang von Lucas Digne musste Everton einen neuen Linksverteidiger holen – dabei entschieden sich die Engländer etwas überraschend für Witalij Mykolenko. Der 23-Jährige ist ausserhalb der Ukraine noch ein unbeschriebenes Blatt, bisher spielte er in seiner Karriere einzig für Dynamo Kiew.

Nun ist die grosse Frage, ob Mykolenko auch in der Premier League das Zeug zum Stammverteidiger hat. Dass er internationale Qualität hat, konnte er immerhin schon im Nationalteam zeigen. Für dieses absolvierte er bislang 21 Spiele und stand auch bei der EM letztes Jahr regelmässig im Einsatz.

Yuri Alberto 🇧🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 20

Neues Team: Zenit St. Petersburg

Altes Team: Internacional Porto Alegre

Marktwert: 12 Mio. Euro

Ablöse: 20 Mio. Euro

Yuri Alberto wagte in diesem Winter erstmals in seiner noch jungen Karriere den Schritt nach Europa, indem er sich für stolze 20 Millionen Euro Zenit St. Petersburg anschloss. Der Mittelstürmer ist zwar erst 20 Jahre alt, hatte sich in Brasilien aber bereits etabliert und als regelmässiger Torschütze überzeugt. In 85 Spiele für Porto Alegre kommt er auf 30 Treffer, 19 davon in der vergangenen Saison.

Ricardo Pepi 🇺🇸

Position: Mittelstürmer

Alter: 19

Neues Team: FC Augsburg

Altes Team: FC Dallas

Marktwert: 8 Mio. Euro

Ablöse: 16,36 Mio. Euro

Glaubt man den zahlreichen Gerüchten, war die Crème de la Crème des europäischen Fussballs an Ricardo Pepi interessiert. Etwas überraschend entschied sich das US-amerikanische Talent dann für Augsburg, einen Abstiegskandidaten in der Bundesliga. Der Sinn dahinter: Pepi will regelmässig spielen. Bei den ersten drei Spielen nach seiner Ankunft stand der 19-Jährige dann tatsächlich zweimal in der Startformation, blieb dabei allerdings ohne Treffer.

Weitere:

Nathan Patterson 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 20

Neues Team: FC Everton

Altes Team: Glasgow Rangers

Marktwert: 3 Mio. Euro

Ablöse: 12 Mio. Euro

Jonas Wind 🇩🇰

Position: Mittelstürmer

Alter: 22

Neues Team: VfL Wolfsburg

Altes Team: FC Kopenhagen

Marktwert: 7 Mio. Euro

Ablöse: 12 Mio. Euro

Vanderson 🇧🇷

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 20

Neues Team: AS Monaco

Altes Team: Gremio Porto Alegre

Marktwert: 8,5 Mio. Euro

Ablöse: 11 Mio. Euro

Kacper Kozlowski 🇵🇱

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 18

Neues Team: Brighton & Hove Albion / Union Saint Gilloise

Altes Team: Pogon Stettin

Marktwert: 10 Mio. Euro

Ablöse: 11 Mio. Euro

Jens Cajuste 🇸🇪

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 22

Neues Team: Stade Reims

Altes Team: FC Midtyilland

Marktwert: 5 Mio. Euro

Ablöse: 10 Mio. Euro



Die wichtigsten Super-League-Wechsel

Arthur Cabral 🇧🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 23

Neues Team: AC Fiorentina

Altes Team: FC Basel

Marktwert: 15 Mio. Euro

Ablöse: 14 Mio. Euro

Es war die grosse Frage in der Super League während des Transferfensters: Geht Cabral oder geht er nicht? Da die Basler Führung lange an ihren hohen Ablöseforderungen festhielt, schien es lange so, als könnte der Brasilianer die Saison in der Schweiz beenden.

Aber als die Fiorentina schliesslich 80 Millionen für Dusan Vlahovic einnahm, konnte man die vom FCB geforderte Summe doch noch lockermachen. Damit verliert der FC Basel seinen mit Abstand besten Torschützen, wird aber immerhin mit der sechsthöchsten Ablöse der Ligageschichte entschädigt.

Jean-Pierre Nsame 🇨🇲

Position: Mittelstürmer

Alter: 28

Neues Team: Venezia FC

Altes Team: BSC Young Boys

Marktwert: 7 Mio. Euro

Ablöse: unbekannt / Leihe mit Kaufoption

Viele YB-Fans hofften, dass Nsame in der Rückrunde der entscheidende Trumpf im Meisterrennen sein könnte – schliesslich ist der Kameruner nach seiner Achillessehnenverletzung endlich wieder fit.

Doch zumindest in dieser Saison wird der Stürmer nicht im YB-Trikot zu sehen sein: Nsame wechselte am Deadline Day – vorerst leihweise – nach Italien zu Venezia. Ob der Stürmer danach wieder in die Schweiz zurückkehrt, ist laut einem Communiqué der Berner offen. Dies dürfte davon abhängen, ob Venezia mit Nsame den Klassenerhalt schafft oder nicht.

Silvan Hefti 🇨🇭

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 24

Neues Team: CFC Genua

Altes Team: BSC Young Boys

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Ablöse: 5 Mio. Euro

Auch in der Verteidigung muss YB einen gewichtigen Abgang verkraften. Silvan Hefti versucht erstmals in seiner Karriere sein Glück im Ausland und hat bei Genua unterschrieben. Seine ersten Wochen in Italien waren aber sogleich turbulent: Trainer Andrij Schewtschenko wurde kurz nach Heftis Ankunft sogleich entlassen, da die Norditaliener mitten im Abstiegskampf stecken. Die kommenden Monate dürften für den Ostschweizer also wohl nicht besonders angenehm werden – immerhin scheint es so, als wäre er auf der rechten Aussenbahn gesetzt.

Michel Aebischer 🇨🇭

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 25

Neues Team: FC Bologna

Altes Team: BSC Young Boys

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Ablöse: unbekannt / Leihe mit Kaufpflicht

Wie seine Ex-Teamkollegen Nsame und Hefti wechselte auch Michel Aebischer nach Italien, allerdings zu einem Team, welches nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben sollte – zum FC Bologna. Wie für Hefti ist es auch für den Mittelfeldspieler die erste Station im Ausland. Kann sich Aebischer in Bologna etablieren, erhöht das seine Chancen auf eine WM-Teilnahme in Katar wohl um einiges.

Christopher Martins 🇱🇺

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 24

Neues Team: Spartak Moskau

Altes Team: BSC Young Boys

Marktwert: 2,5 Mio. Euro

Ablöse: Leihe für 1,5 Millionen, danach Kaufpflicht mit Bedingungen

Gleich noch ein YB-Mittelfeldspieler, der den Schweizer Meister verlässt – Christopher Martins wechselt allerdings nicht nach Italien, sondern nach Russland zu Spartak Moskau. Mit dem Luxemburger verliert der Schweizer Meister einen für die Defensive extrem wertvollen Spieler. Martins war seit seiner Ankunft in Bern im Mittelfeld gesetzt und hatte so grossen Anteil an den Erfolgen von YB.

Edon Zhegrova 🇽🇰

Position: Rechtsaussen

Alter: 22

Neues Team: OSC Lille

Altes Team: FC Basel

Marktwert: 2 Mio. Euro

Ablöse: 7 Mio. Euro

Mit Edon Zhegrova muss der FC Basel neben Cabral einen zweiten wertvollen Offensivspieler abgeben. Der Kosovare kam in dieser Super-League-Saison aufgrund von körperlichen Problemen relativ selten zum Einsatz, überzeugte aber oft, wenn er spielen durfte – so kommt er in acht Partien auf zwei Tore und sechs Vorlagen. Immerhin kann sich der FCB damit trösten, dass man Zhegrova klar über dem Marktwert an Lille verkaufen konnte.

Ignacio Aliseda 🇦🇷

Position: Linksaussen

Alter: 21

Neues Team: FC Lugano

Altes Team: Chicago Fire

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Ablöse: unbekannt



Der wertvollste Spieler, der von einem Super-League-Team verpflichtet worden ist, sorgte vor allem in der Deutschschweiz kaum für Schlagzeilen. Der FC Lugano hat von Partnerverein Chicago den Argentinier Ignaco Aliseda übernommen, dessen Marktwert auf über drei Millionen Euro geschätzt wird.

In der letzten MLS-Saison kam der 21-Jährige immerhin auf vier Tore und zwei Vorlagen in 23 Spielen, zudem ist er im erweiterten Kreis der argentinischen U23-Nationalmannschaft. Für Lugano gab Aliseda am Wochenende bereits sein Debüt, gegen YB wurde er für die Schlussviertelstunde eingewechselt.

Weitere:

Loris Benito 🇨🇭

Position: Linksverteidiger

Alter: 30

Neues Team: FC Sion

Altes Team: vereinslos

Marktwert: 2,5 Mio. Euro

Ablöse: keine



Noah Katterbach 🇩🇪

Position: Linksverteidiger

Alter: 20

Neues Team: FC Basel

Altes Team: 1. FC Köln

Marktwert: 2,5 Mio. Euro

Ablöse: Leihe mit Kaufoption mit Ablösesumme von 1,5 Mio. Euro und Rückkaufoption

Bruno Jordao 🇵🇹

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 23

Neues Team: Grasshopper Club Zürich

Altes Team: Wolverhampton Wanderers

Marktwert: 2,5 Mio. Euro

Ablöse: Leihe ohne Kaufoption



Bastien Toma 🇨🇭

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 22

Neues Team: FC St.Gallen

Altes Team: KRC Genk

Marktwert: 2,2 Mio. Euro

Ablöse: Leihe ohne Kaufoption

Cameron Puertas 🇨🇭

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 23

Neues Team: Union Saint Gilloise

Altes Team: FC Lausanne-Sport

Marktwert: 2 Mio. Euro

Ablöse: 1,16 Mio. Euro

Eray Cömert 🇨🇭

Position: Innenverteidiger

Alter: 23

Neues Team: FC Valencia

Altes Team: FC Basel

Marktwert: 1,8 Mio. Euro

Ablöse: 800'000 Euro

Tomas Ribeiro 🇵🇹

Position: Innenverteidiger

Alter: 22

Neues Team: Grasshopper Club Zürich

Altes Team: Belenenses SAD

Marktwert: 1,5 Mio. Euro

Ablöse: 1 Mio. Euro



Jordi Quintilla 🇪🇸

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 28

Neues Team: FC St.Gallen

Altes Team: FC Basel

Marktwert: 1,5 Mio. Euro

Ablöse: unbekannt

Milton Valenzuela 🇦🇷

Position: Linksverteidiger

Alter: 22

Neues Team: FC Lugano

Altes Team: Columbus Crew

Marktwert: 1,5 Mio. Euro

Ablöse: keine



Afimico Pululu 🇦🇴

Position: Linksaussen

Alter: 22

Neues Team: Greuther Fürth

Altes Team: FC Basel

Marktwert: 1,5 Mio. Euro

Ablöse: unbekannt



Grejohn Kyei 🇫🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 26

Neues Team: Clermont Foot

Altes Team: Servette FC

Marktwert: 1,5 Mio. Euro

Ablöse: unbekannt



Anthony Racioppi 🇨🇭

Position: Torhüter

Alter: 23

Neues Team: BSC Young Boys

Altes Team: Dijon FCO

Marktwert: 1 Mio. Euro

Ablöse: unbekannt

Toti Gomes 🇵🇹

Position: Innenverteidiger

Alter: 23

Neues Team: Wolverhampton Wanderers

Altes Team: Grasshopper Club Zürich

Marktwert: 1 Mio. Euro

Ablöse: vorzeitiges Leihende



Marvin Spielmann 🇨🇭

Position: Linkes Mittelfeld

Alter: 25

Neues Team: FC Lausanne-Sport

Altes Team: BSC Young Boys

Marktwert: 1 Mio. Euro

Ablöse: unbekannt



Die (Ex-)Nati-Spieler im Ausland

Denis Zakaria 🇨🇭

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 25

Neues Team: Juventus Turin

Altes Team: Borussia Mönchengladbach

Marktwert: 27 Mio. Euro

Ablöse: 8,6 Mio. Euro

Der Schweizer Nati-Mittelfeldspieler konnte durchaus als Rolex auf dem Transfer-Wühltisch bezeichnet werden – da sein Vertrag bei Gladbach im Sommer ausgelaufen wäre, war Zakaria zum Schnäppchenpreis zu haben. Nachdem zahlreiche Teams mit dem Romand in Verbindung gebracht worden waren, machte am Ende Juventus das Rennen. Zakaria ersetzt beim italienischen Rekordmeister Rodrigo Bentancur, welcher zu den Tottenham Hotspur wechselte.

Cedric Itten 🇨🇭

Position: Mittelstürmer

Alter: 25

Neues Team: Glasgow Rangers

Altes Team: Greuther Fürth

Marktwert: 3 Mio. Euro

Ablöse: vorzeitiges Leihende

Nach viereinhalb Monaten ist Cedric Ittens Zeit in der Bundesliga bereits wieder zu Ende. Die Glasgow Rangers brachen die Leihe des Stürmers bei Greuther Fürth vorzeitig ab und wollen ihn für die Rückrunde im Kader halten. Itten absolvierte für Fürth zwölf Spiele in der Bundesliga und erzielte dabei zwei Tore. Eines davon gegen Rekordmeister Bayern München.

Admir Mehmedi 🇨🇭

Position: Hängende Spitze

Alter: 30

Neues Team: Antalyaspor

Altes Team: VfL Wolfsburg

Marktwert: 1,5 Mio. Euro

Ablöse: Unbekannt

Bei Wolfsburg spielte Mehmedi in dieser Saison praktisch keine Rolle – weder unter Mark van Bommel noch unter Florian Kohfeldt. Nun versucht er es, mit 30 Jahren in der Türkei seine Karriere nochmals neu in Schwung zu bringen. Bei Abstiegskandidat Antalyaspor kam er bisher in allen drei möglichen Partien auf dem rechten Flügel zum Einsatz, im dritten Spiel stand er von Beginn weg auf dem Platz. Auf seine erste Torbeteiligung im neuen Dress muss der Schweizer aber noch warten.

François Moubandje 🇨🇭

Position: Linksverteidiger

Alter: 31

Neues Team: Göztepe

Altes Team: Dinamo Zagreb

Marktwert: 900'000 Euro

Ablöse: Leihe ohne Kaufoption

Im Gegensatz zu Mehmedi ist Moubandje nicht aus der Nati zurückgetreten, allerdings wurde er unter Murat Yakin nie mehr nominiert. Grund dafür ist wohl, dass der Verteidiger bei Dinamo Zagreb praktisch nie spielen durfte. Wie Mehmedi spielt auch der 31-Jährige nun in der Türkei, bei Göztepe, das ebenfalls in den Abstiegskampf involviert ist. Nach zwei Partien auf der Ersatzbank durfte Moubandje gegen Basaksehir zuletzt 90 Minuten lang spielen. Beim 2:1-Sieg gab der Schweizer einen Assist.

Valon Behrami 🇨🇭

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 36

Neues Team: Brescia Calcio

Altes Team: CFC Genua

Marktwert: 400'000 Euro

Ablöse: keine

Für Valon Behrami ist das Abenteuer Serie A zu Ende – zumindest für den Moment. Der langjährige Nationalspieler hat seinen Vertrag bei Genua aufgelöst und sich einige Tage später Brescia in der Serie B angeschlossen. Dennoch ist es gut möglich, dass Behrami bald wieder in der höchsten Spielklasse aktiv sein wird. Das Team von Filippo Inzaghi belegt in der Serie B Rang drei und ist somit voll im Kampf um den Aufstieg involviert.

Timm Klose 🇨🇭

Position: Innenverteidiger

Alter: 33

Neues Team: Bristol City

Altes Team: vereinslos

Marktwert: 300'000 Euro

Ablöse: keine

Im letzten Sommer wollte der FC Basel Klose nicht übernehmen, weshalb der 33-Jährige nach der Saison plötzlich vereinslos war. Dies blieb er dann mehrere Monate, erst hielt er sich in der U21 des FC Basel fit, zuletzt auch bei Luzern. Nun ist klar, dass seine Karriere in England weitergehen wird. Klose zieht es in die zweithöchste englische Liga zu Bristol.