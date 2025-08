Basel kann sich über den ersten Saisonsieg freuen. Bild: keystone

Basel feiert nach einem umkämpften Spiel den ersten Saisonsieg – GC weiterhin ohne Punkte

Der FC Basel verhindert mit dem ersten Sieg einen Fehlstart in die Super-League-Saison. Beim 2:1 gegen die Grasshoppers brilliert der Nigerianer Philip Otele mit zwei Toren.

Im ersten Heimspiel der noch jungen Meisterschaft zeigte sich der Meister optisch dominant, alles in allem aber auch wenig zwingend. Die Parallelen zum Auftakt vor einer Woche in St. Gallen (1:2) waren unübersehbar. Der FCB ging in Führung, verpasste es, den Vorsprung auszubauen und kassierte dann einen Gegentreffer nach einem Corner. Diesmal wusste man aber zu reagieren und damit einen veritablen Fehlstart in die Ära mit Cheftrainer Ludovic Magnin abzuwenden.



Der entscheidende Treffer von Philip Otele. Video: SRF

Ebenfalls wie in St. Gallen zeigte sich Basels Topskorer und Captain Xherdan Shaqiri zunehmend genervt, weil er wenig brauchbare Bälle erhielt. GC-Trainer Gerald Scheiblehner hatte einen Bewacher abgestellt, der Shaqiri auf Schritt und Tritt verfolgte. Bei einem Freistoss war dies nicht möglich. Eine Viertelstunde vor Schluss zirkelte Shaqiri diesen genau auf den Kopf von Philip Otele, der perfekt in die Ecke verlängerte.

Philip Otele war die grosse Figur des Spiels. Bild: sofascore.com

Nach einem FCB-Start mit viel Elan war das 1:0 erst in der letzten Minute vor der Pause gefallen. Nicolas Vouilloz eroberte den Ball im Mittelfeld energisch - nach Meinung von GCs Luke Plange etwas zu rustikal - und Otele bezwang Goalie Justin Hammel mit einem eigentlich harmlosen Flachschuss.

Das 1:1 durch einen Kopfball von Maksim Paskotsi in der 69. Minute war dann ein üppiger Lohn für ein sehr defensiv eingestelltes GC. Am Ende reichte es aber wie schon zum Auftakt gegen Luzern (2:3) trotz generösem Einsatz nicht zu einem Punkt. Das junge, international zusammengewürfelte Ensemble zahlt vorerst Lehrgeld.

Basel - Grasshoppers 2:1 (1:0)

25'556 Zuschauer. SR Wolfensberger.

Tore: 45. Otele (Schmid) 1:0. 69. Paskotsi (Zvonarek) 1:1. 75. Otele (Shaqiri) 2:1.

Basel: Hitz; Tsunemoto, Adjetey, Vouilloz, Schmid; Metinho, Leroy; Zé (55. Kade), Shaqiri, Otele (88. Koindredi); Ajeti (76. Kevin Carlos).

Grasshoppers: Hammel; Abels, Decarli, Paskotsi; Marques (55. Giandomenico), Hassane (82. Mantini), Zvonarek, Stroscio (55. Arigoni); Plange, Muci (61. Diarrassouba), Jensen.

Verwarnungen: 13. Hassane, 24. Muci, 29. Decarli, 58. Otele, 77. Leroy, 78. Paskotsi. (riz/sda)