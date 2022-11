Bundesliga: Kantersieg für Bayern München

Bayern jubelt nach ihrem dritten Treffer gegen Werder Bremen. Bild: keystone

Kantersieg für Bayern München + Rückschlag für Borussia Dortmund

Bayern München – Werder Bremen 6:1

Im Spiel zwischen Leader Bayern München und Werder Bremen sahen die Zuschauer in München bereits in der ersten halben Stunde fünf Treffer. Auf den Führungstreffer von Jamal Musiala konnten die Gäste noch reagieren und ausgleichen. In der 18. Minute erhielt Eric Maxime Chuopo-Moting die Chance, seine eindrückliche Torserie fortzuführen. Doch der Kameruner scheiterte mit seinem Penalty am Werder-Torhüter. Dies schien die Bayern jedoch erst recht anzustacheln: Mit einem Dreierpack innert sieben Minuten zogen sie auf 4:1 davon. Kurz vor Spielende erhöhten Serge Gnabry mit seinem insgesamt dritten Treffer des Spiels sowie Mathys Tel auf 6:1.

Bayern München – Werder Bremen 6:1 (4:1).

Tore: 6. Musiala 1:0. 10. Jung 1:1. 22. Gnabry 2:1. 26. Goretzka 3:1. 28. Gnabry 4:1. 82. Gnabry 5:1. 84. Tel 6:1.

Bemerkungen: 18. Choupo-Moting (Bayern) verschiesst Penalty.

Borussia Mönchengladbach – Bochum 1:2

Borussia Mönchengladbach hat auswärts gegen Bochum 1:2 verloren. Bei den Gästen stand aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle von Yann Sommer und Tobias Sippel mit Jan Olschowsky der dritte Torhüter zwischen den Pfosten. In der 12. Minute passte der Goalie ungenau auf den Schweizer Verteidiger Nico Elvedi, dessen Rückpass unter Druck direkt in den Füssen des Bochum-Stürmers Philipp Hofmann landete. Nach diesem Fehler stand es bereits 0:2 aus Sicht der Gladbacher, denen in der zweiten Halbzeit nur noch der Anschlusstreffer gelang.

Dortmunds Giovanni Reyna erzielte mit diesem Schuss das 2:0. Bild: keystone

Bochum – Borussia Mönchengladbach 2:1 (2:0).

Tore: 7. Antwi-Adjej 1:0. 12. Hofmann 2:0. 62. Plea 2:1.

Bemerkungen: Mönchengladbach mit Elvedi und ohne Sommer (verletzt).

Borussia Dortmund – Wolfsburg 0:2

Wolfsburgs Felix Nmecha jubelt, nachdem er das zweite Tor gegen Borussia Dortmund erzielt hat. Bild: keystone

Ein Rückschlag gab es für Borussia Dortmund. Beim Auswärtsspiel gegen Wolfsburg trat der BVB offensiv nur selten gefährlich in Erscheinung und verlor durch ein frühes (6. Minute) und ein spätes Gegentor (91.) 0:2. Damit verpasste das Team mit dem Schweizer Torhüter Gregor Kobel den Sprung auf den zweiten Platz und liegt neu sechs Punkte hinter den Bayern. (saw/sda)

Wolfsburg – Borussia Dortmund 2:0 (1:0).

Tore: 6. van de Ven 1:0. 92. Nmecha 2:0.

Bemerkungen: Dortmund mit Kobel.