Bundesliga: Breel Embolo schiesst Gladbach in Bielefeld zum Sieg



Embolo schiesst Gladbach zum Sieg – Fischer klettert mit Union auf einen CL-Platz

Das Fussball-Jahr beginnt für die Schweizer erfolgreich: Urs Fischer siegt mit Union Berlin bei Werder Bremen 2:0, Breel Embolo schiesst Borussia Mönchengladbach zum 1:0-Sieg in Bielefeld.

Bielefeld – Gladbach 0:1

Nur einen Sieg feierte Borussia Mönchengladbach in den letzten sieben Bundesliga-Spielen, gegen Bielefeld reichte es heute endlich wieder zu einem Vollerfolg. Den einzigen Treffer erzielte Breel Embolo, nachdem er in der ersten Halbzeit noch mehrere Torchancen ausgelassen hatte. Dank dem fünften Saisonsieg kletterten die «Fohlen» zumindest vorübergehend auf Rang 7.

Arminia Bielefeld - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:0)

Tor: 58. Embolo 0:1.

Bemerkung: Arminia Bielefeld mit Brunner, Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Embolo (bis 64.) und Zakaria (ab 77.), ohne Lang (nicht im Aufgebot).

Frankfurt – Leverkusen 2:1

Bayer Leverkusen muss im Titelkampf mit Bayern München einen herben Rückschlag hinnehmen. Bei Eintracht Frankfurt verliert die «Werkself» trotz früher Führung mit 1:2 und verpasst damit den erneuten Sprung an die Tabellenspitze. Nadiem Amiri traf in der 10. Minute herrlich per Absatz zum 1:0 für Bayer, doch Frankfurt drehte die Partie dank eines Treffers von Amin Younes und eines Eigentors von Edmond Tapsoba noch.

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 2:1 (1:1)

Tore: 10. Amiri 0:1. 22. Younes 1:1. 54. Tapsoba (Eigentor) 2:1.

Bemerkung: Eintracht Frankfurt mit Sow, ohne Zuber (Ersatz).

Bremen – Union Berlin 0:2

Urs Fischer bleibt mit Union Berlin auf der Erfolgsstrasse. Bei Werder Bremen kamen die «Eisernen» zu einem hochverdienten 2:0-Sieg und belegen in der Tabelle nach dem sechsten Vollerfolg bereits Champions-League-Platz 4. Die Tore erzielten Sheraldo Becker und Taiwo Awoniyi bereits in der ersten Halbzeit. Werder hatte kurz vor der Pause Pech, dass ein Treffer von Romano Schmid wegen eines knappen Abseits nicht gegeben wurde.

Werder Bremen - Union Berlin 0:2 (0:2)

Tore: 12. Becker 0:1. 28. Awoniyi 0:2.

Köln – Augsburg 0:1

Ruben Vargas feiert mit dem FC Augsburg einen wichtigen 1:0-Sieg beim 1. FC Köln. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Aussenverteidiger Iago in der 77. Minute. Da stand Vargas bereits nicht mehr auf dem Platz, er wurde in der 71. Minute ausgewechselt. Dank des fünften Saisonsiegs liegt Augsburg jetzt schon neun Punkte vor dem Relegationsplatz.

1. FC Köln - Augsburg 0:1 (0:0)

Tor: 78. Iago 0:1.

Bemerkung: Augsburg mit Vargas (bis 71.).

Hoffenheim – Freiburg 1:3

Der SC Freiburg hält sich dank eines 3:1-Siegs bei 1899 Hoffenheim weiterhin deutlich vom Abstiegskampf fern. Matchwinner für die eigentlichen unterlegenen Breisgauer war Ex-St.Gallen-Stürmer Ermedin Demirović, der in der ersten Halbzeit das 1:0 durch Baptiste Santamar vorbereitete und das Eigentor durch Kasim Nuhu zum 3:0 provozierte. Den Hoffenheimer Ehrentreffer erzielte Ihlas Bebou in der 58. Minute.

Hoffenheim - Freiburg 1:3 (0:3)

Tore: 7. Santamaria 0:1. 34. Grifo (Foulpenalty) 0:2. 42. Nuhu (Eigentor) 0:3. 58. Bebou 1:3. (pre/sda)

Die Tabelle:

