Cabral trifft erstmals für Fiorentina +++ ManCity bei Everton im Schiri-Glück

Premier League

ManUnited – Watford 0:0

Manchester United kommt gegen Watford zu einer Nullnummer, die sich wie eine Niederlage anfühlt. Die «Red Devils» hatten über 90 Minuten deutlich mehr Spielanteile und viele gute Torchancen, doch speziell Superstar Cristiano Ronaldo wollte an diesem Nachmittag einfach kein Treffer gelingen: Nach fünf Minuten scheiterte der Portugiese am Pfosten.

In der Folge brachte Watford-Keeper Ben Foster die topbestückte Offensivabteilung der United ein ums andere Mal zur Verzweiflung und hielt bis zum Schluss die Null. Das Team von Trainer Ralf Rangnick bleibt zwar auf dem 4. Rang, hat aber nur noch zwei Punkte Vorsprung auf Arsenal, das drei Spiele weniger bestritten hat.

Everton – ManCity 0:1

Manchester City kehrt nach dem 2:3 gegen Tottenham am letzten Wochenende wieder auf die Siegerstrasse zurück. Die «Citizens» setzten sich gegen Everton mit 1:0 durch – allerdings nicht ohne Nebengeräusche: Drei Minuten nach der City-Führung durch Phil Foden in der 82. Minute spielte Rodri den Ball im eigenen Strafraum mit dem ausgestreckten Oberarm. Der Pfiff des Schiedsrichters blieb allerdings aus und auch der VAR überstimmte den Entscheid zum Entsetzten der Everton-Entourage und der Zuschauer nicht.

Dem Sieg der «Skyblus» haftet deshalb ein kleiner Makel an. Denn Mitte Dezember hatte das Team von Pep Guardiola gegen Wolverhampton nur gewonnen, weil der Schiedsrichter das genau gleiche Vergehen ahndete. City kann es egal sein: Dank des Siegs beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger Liverpool wieder sechs Punkte.

Everton - Manchester City 0:1 (0:0)

Tor: 82. Foden 0:1.

Brentford – Newcastle 0:2

Brentford kassierte mit einem 0:2 gegen Newcastle United die nächste Pleite, durfte sich allerdings über das Comeback von Christian Eriksen freuen. Der Däne wurde und in der 52. Minute eingewechselt und stand damit erstmals seit seinem Kollaps bei der EM im Vorjahr wieder bei einem Pflichtspiel auf dem Feld.

Zu diesem Zeitpunkt ist die Partie allerdings schon entschieden, nachdem «Bees»-Kicker Josh Dasilva schon nach elf Minuten mit Rot vom Platz geflogen war. Joelinton und Joe Willock sorgen für die Tore der «Magpies», Fabian Schär leistete beim zweiten Treffer kurz vor der Pause die Vorarbeit.

Brentford - Newcastle United 0:2 (0:2)

Tore: 33. Joelinton 0:1. 44. Willock 0:2.

Bemerkungen: Newcastle United mit Schär. 11. Rote Karte gegen Dasilva (Brentford/Foul).​

Leeds – Tottenham 0:4

Tottenham Hotspur hat bei Leeds United einen lockeren 4:0-Sieg eingefahren. Matt Doherty, Dejan Kulusevski und Harry Kane machten schon früh alles klar für die Gäste aus London. Heung-Min Son packte in der 84. Minute noch ein Tor für Tottenham drauf, die damit im dritten Liga-Auswärtsspiel binnen einer Woche den zweiten Sieg (3:2 bei Manchester City, 0:1 in Burnley) feierten.

Leeds United - Tottenham Hotspur 0:4 (0:3)

36'599 Zuschauer.

Tore: 10. Doherty 0:1. 15. Kulusevski 0:2. 27. Kane 0:3. 85. Son 0:4.

Serie A

Empoli – Juventus 2:3

Juventus Turin schlägt Empoli mit 3:2, verliert aber Denis Zakaria. Der Schweizer verletzte sich in einem Zweikampf an den Adduktoren und musste nach 36 Minuten ausgewechselt werden. Zum Matchwinner avancierte Neuzugang Dusan Vlahovic, der mit seinem Doppelpack für den Unterschied sorgte.

Empoli - Juventus Turin 2:3 (1:2)

Tore: 32. Kean 0:1. 40. Zurkowski 1:1. 45. Vlahovic 1:2. 66. Vlahovic 1:3. 76. La Mantia 2:3.

Bemerkungen: Juventus Turin bis 36. mit Zakaria (verletzt ausgeschieden).

Sassuolo – Fiorentina 2:1

Im dritten Einsatz hat Arthur Cabral sein erstes Tor für die AC Fiorentina erzielt. Der ehemalige FCB-Stürmer wurde in der 62. Minute eingewechselt und traf in der 88. Minute zum 1:1-Ausgleich. Für einen Punktgewinn reichte es der «Viola» gegen Sassuolo trotzdem nicht, weil Gregoire Defrel tief in der Nachspielzeit noch zum 2:1 fürs Heimteam traf.

Weiteres Telegramm:

Salernitana - Bologna 1:1 (0:1)

Tore: 43. Arnautovic 0:1. 72. Zortea 1:1.

Bemerkungen: Bologna ohne Aebischer (Ersatz).

Primera Divison

Rayo Vallecano – Real Madrid 0:1

Real Madrid ist mittlerweile seit sechs Spielen ungeschlagen: Bei Rayo Vallecano feiert der spanische Rekordmeister dank Karim Benzema einen 1:0-Arbeitssieg. Der französische Nationalspieler sorgte in der 83. Minute nach einem herrlichen Doppelpass mit Vinicus Jr. für das Tor des Tages. Die Königlichen bleiben damit souverän an der Tabellenspitze.

Rayo Vallecano - Real Madrid 0:1 (0:0)

Tor: 83. Benzema 0:1.

Weiteres Telegramm:

Atlético Madrid - Celta Vigo 2:0 (1:0)

Tore: 36. Renan Lodi 1:0. 60. Renan Lodi 2:0.

Ligue 1

PSG – Saint-Etienne 3:1

Superstar Kylian Mbappé hat das Star-Ensemble von Paris St-Germain zum Pflichtsieg gegen die AS Saint-Etinne geführt. Der Weltmeister traf beim 3:1-Sieg gegen den Abstiegskandidaten doppelt und schloss mit 156 Pflichtspieltreffern in der ewigen Torschützenliste des Klubs zur schwedischen Ikone Zlatan Ibrahimovic auf. Beide liegen nun hinter Edinson Cavani (200 Tore) auf dem geteilten 2. Rang.

Denis Bouanga schockte die Gastgeber zwar früh mit dem Führungstreffer, doch Mbappé traf auf Zuspiel von Messi noch vor der Pause zum Ausgleich. Kurz nach dem Seitenwechsel legte erneut der Argentinier für Mbappe auf. Danilo Pereira beseitigte wenig später schnell alle Zweifel, nachdem die Pariser in der vergangenen Woche noch überraschend in Nantes verloren hatten.

Paris Saint-Germain - Saint-Etienne 3:1 (1:1)

Tore: 16. Bouanga 0:1. 42. Mbappé 1:1. 47. Mbappé 2:1. 52. Danilo 3:1.

Weiteres Telegramm:

Strasbourg - Nice 0:0

Bemerkungen: Nice mit Lotomba. 85. Rote Karte gegen Kluivert (Nice/Reklamieren, nicht im Spiel). (pre/sda)