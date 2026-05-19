Die Schweizer Fans sorgten beim WM-Spiel gegen Deutschland für eine fantastische Stimmung. Bild: keystone

Schweizer Fans singen die «W. Nuss» – und sorgen für Gänsehaut bei der Nati

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Wohl kein Schweizer Lied sorgt zuverlässiger für Gänsehautstimmung in Stadien und Festzelten als die «W. Nuss vo Bümpliz» von Patent Ochsner. Das hat sich wohl auch der Stadion-DJ in Zürich gedacht, nachdem die Schweizer Eishockey-Nati den einstigen Angstgegner Deutschland mit 6:1 vom Eis gewischt hat. Um die ohnehin fantastische Stimmung in der Arena der ZSC Lions zum Überkochen zu bringen, griff er auf den Hit der Berner Band zurück.

Die «W. Nuss vo Bümpliz» bringt die Stimmung zum Überkochen. Video: SRF

Und natürlich ging sein Plan voll auf. Die Fans stimmten spätestens beim Refrain ein und sorgten auch bei den Spielern für Gänsehautstimmung. Angeführt von Captain Roman Josi drehte die Nati mehrere Ehrenrunden, bevor sie das Eis verliess. Doch auch in den Katakomben liess einige Spieler der Ohrwurm nicht los.

Ein Video des offiziellen Nati-Accounts auf Instagram zeigt Ersatzgoalie Sandro Aeschlimann beim Singen, und auch anderen Spielern scheint die Songwahl des Stadion-DJ gefallen zu haben.

Nach drei Spielen an der Heim-WM könnte die Stimmung beim Team von Trainer Jan Cadieux kaum besser sein. Die Schweiz bezwang alle ihre Gegner (3:1 gegen die USA, 4:2 gegen Lettland, 6:1 gegen Deutschland) nach 60 Minuten und steht punkt- und torgleich mit Finnland an der Spitze der Gruppe A. Als Nächstes steht für die Schweiz am morgigen Mittwoch (16.20 Uhr) das Duell mit einem weiteren Nachbarn, nämlich Österreich, an. Gegen Finnland könnte es am nächsten Dienstag zum Abschluss der Gruppenphase zum Duell um Platz 1 kommen. (nih)