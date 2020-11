Sport

Fussball

Nations League: Italien und Belgien fürs Finalturnier qualifiziert



Bild: keystone

Italien und Belgien dominant ans Finalturnier – Österreich steigt auf

Nach Frankreich und Spanien haben sich zum Abschluss der Gruppenphase auch Italien und Belgien als Gruppensieger für das nächstjährige Final-Four-Turnier der Nations League qualifiziert.

Liga A

Gruppe 1 Polen – Niederlande 1:2

Bosnien-Herzegowina – Italien 0:2



Die Italiener mussten ihr letztes Spiel der Gruppe 1 der Liga A in Sarajevo gegen Bosnien-Herzegowina gewinnen, um ihrer Sache sicher zu sein. Andernfalls hätten die Niederländer mit einem Sieg in Polen an ihnen vorbeiziehen können. Aber für die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini, der sich nach einem positiven Coronavirus-Test durch den Assistenten Alberico Evani vertreten liess, lief alles früh in die richtige Richtung. Andrea Belotti, Topskorer von Torino in der Serie A, traf nach 22 Minuten mit einer Direktabnahme auf Vorarbeit von Lorenzo Insigne. Die Italiener kontrollierten die Partie hierauf gut. Sie ermöglichten dem Gegner nur eine gute Torchance. Mit dem von Domenico Berardi ebenfalls mit einer Direktabnahme erzielten 2:0 nach 68 Minuten war der Match entschieden.

Durch Italiens Sieg wurde das Abschneiden der Niederlande in Polen irrelevant. Die Niederländer siegten in Chorzow dank späten Toren von Memphis Depay (auf Foulpenalty) und Georginio Wijnaldum 2:1.

tabelle: srf

Gruppe 2 England – Island 4:0

Belgien – Dänemark 4:2

Nachdem sich England schon aus der Entscheidung verabschiedet hatte, gewann Belgien die Konkurrenz in der Gruppe 2 schliesslich souverän mit einem 4:2 daheim gegen die Dänen, die nur mit einem Sieg weitergekommen wären. Das vorentscheidende 2:1 nach 57 Minuten wie auch das 3:1 wenig später schoss Romelu Lukaku. Die Dänen verkürzten kurz vor Schluss zeitweilig durch ein Eigentor.

Island verabschiedet sich ohne Punktgewinnt aus Gruppe A. Gegen England haben die Isländer keine Chance und gehen gleich mit 0:4 unter.

tabelle: srf

Liga B

Gruppe 1 Nordirland – Rumänien 1:1

Österreich – Norwegen 1:1



Österreich besteht im Direktduell gegen Norwegen und steigt in Liga A auf. Bis in die Nachspielzeit lagen die Österreicher zurück, eine 0:1-Heimniederlage hätte jedoch ebenfalls zum Aufstieg gereicht. Das 1:1 in der 94. Minute war dann die definitive Entscheidung.

tabelle: srf

Gruppe 2 Israel – Schottland 1:0

Tschechien – Slowakei 2:0

Schottland verspielt auf den letzten Metern noch den Aufstieg. Weil sie in Israel knapp verlieren und Tschechien gegen die Slowakei gewinnt, steigen die Tschechen stattdessen in Liga A auf.

tabelle: srf

Gruppe 3 Serbien – Russland 5:0

Ungarn – Türkei 2:0

Der Serbe Luka Jovic schiesst Russland mit drei Toren praktisch im Alleingang ab – damit macht er vor allem Ungarn einen Gefallen, welches dank dem 2:0-Heimsieg gegen die Türkei aufsteigt. Die Türkei hingegen spielt nächste Saison nur noch in Gruppe C.

tabelle: srf

Gruppe 4 Wales – Finnland 3:1

Irland – Bulgarien 0:0

Wales gewinnt das entscheidende Direktduell gegen Finnland mit 3:1 und steigt auf. Irland reicht ein 0:0 zuhause gegen Bulgarien, um wenigstens die Klasse zu halten.

Liga C

Gruppe 2: Georgien – Estland 0:0

Armenien – Nordmazedonien 1:0

Armenien gewinnt das entscheidende Direktduell um den Aufstieg gegen Nordmazedonien mit 1:0 und spielt ab der nächsten Saison in Liga B.

Gruppe 3: Kosovo – Moldawien 1:0

Griechenland – Slowenien 0:0

Mit einem 0:0 in Griechenland sichert sich Slowenien den Aufstieg. Kosovo bleibt dank einem knappen Sieg gegen Moldawien in Liga C.

tabelle: srf

Gruppe 4: Kasachstan – Litauen 1:2

Albanien – Belarus 3:2

Albanien schafft dank einem 3:2-Heimsieg gegen Belarus den Aufstieg in Gruppe B. Kasachstan steigt mit nur 4 Punkten aus 6 Spielen ab.

tabelle: srf

