Die AC Milan feiert gegen Fiorentina einen enorm wichtigen 1:0-Minisieg. Bild: keystone

Milan legt im Meisterduell mit Inter vor +++ Everton darf dank Sieg gegen Chelsea hoffen

Serie A

Milan – Fiorentina 1:0

Die AC Milan gewinnt gegen Fiorentina knapp mit 1:0 und holt damit wichtige Punkte im Meisterrennen. Bereits nach sieben Minuten jubeln die Mailänder, ein Tor von Theo Hernandez wird aber wegen Abseits zurecht aberkannt. Danach dominiert Milan die Partie, ernstzunehmende Torchancen sind jedoch Mangelware.

Erst in der 82. Minute erlöst Rafael Leao schliesslich die Hausherren. Sein Schuss von der Strafraumgrenze landet präzise im linken Eck. Milan steht damit mit 77 Punkten an der Tabellenspitze und weist nun fünf Punkte Vorsprung auf den Stadtrivalen Inter vor.

Milan - Fiorentina 1:0 (0:0)

Tor: 82. Leão 1:0.

Rafael Leao trifft kurz vor Schluss zum 1:0 für Milan. Video: streamja

Juventus – Venezia 2:1

Juventus Turin hält Kurs auf die Königsklass: Das Heimspiel gegen Schlusslicht Venedig gewann der italienische Rekordmeister dank zwei Toren von Captain Leonardo Bonucci mit 2:1. Bereits in der 7. Minute bringt der Routinier Juve per Kopf in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Mattia Aramu in der 71. Minute war es fünf Minuten später erneut Bonucci, der den Siegtreffer erzielte.

Juventus hat damit bei noch drei ausstehenden Spielen elf Punkte Vorsprung auf die AS Roma. Sollten die Römer ihr Heimspiel am Sonntagabend gegen den FC Bologna nicht gewinnen, hätte Juve seinen Champions-League-Platz bereits auf sicher.

Juventus Turin - Venezia 2:1 (1:0)

Tore: 7. Bonucci 1:0. 71. Aramu 1:1. 76. Bonucci 2:1.

Bemerkungen: Juventus Turin mit Zakaria.

Bonucci bringt Juve früh mit 1:0 in Führung. Video: streamja

Aramu gleicht für Venezia sehenswert zum 1:1 aus. Video: streamja

Bonucci schiesst Juve mit dem 2:1 zum Sieg. Video: streamja

Die Tabelle:

Premier League

Everton – Chelsea 1:0

Der FC Everton holt sich einen Big Point im Abstiegskampf: Die «Toffees» besiegen zuhause den FC Chelsea dank eines Treffers von Richarlison und zwei Glanzparaden von Torhüter Jordan Pickford mit 1:0. Damit verkürzt das Team von Trainer Frank Lampard den Rückstand auf Leeds und Burnley, die derzeit über dem Strich liegen, auf zwei Punkte. Everton hat allerdings noch eine Partie weniger bestritten.

Für Chelsea hat die Niederlage keine ernsthaften Konsquenzen. Die «Blues» dürften sich trotz der sportlichen Baisse auch in diesem Jahr für die Champions League qualifizieren.

Everton - Chelsea 1:0 (0:0)

Tor: 47. Richarlison 1:0.

Richarlison bringt Everton kurz nach der Pause mit 1:0 in Front. Video: streamja

Die Monster-Paraden von Jordan Pickford. Video: streamja

Tottenham – Leicester 3:1

Tottneham Hotspur bleibt dank eines souveränen 3:1-Siegs gegen Leicester City im Rennen um Champions-League-Plätze. Mal wieder waren Harry Kane und Heung-Min Son die entscheidenden Figuren: Der Engländer eröffnete in der 22. Minute mit seinem 13. Saisontreffer das Skore, der Südkoreaner besorgte mit einem Doppelpack nach der Pause die zwischenzeitlich 3:1-Fühung. Für Son waren es die Saisontore Nummer 18 und 19. Der Anschlusstreffer von Leicester durch Kelech Iheanacho fiel erst in der Nachspielzeit.

Tottenham - Leicester 3:1 (1:0)

Tore: 22. Kane 1:0. 60. Son 2:0. 79. Son 3:0. 91. Iheanacho 3:1.

Bemerkungen: Leicester ohne Jakupovic (nicht im Aufgebot).

Das 1:0 für die «Spurs» durch Kane. Video: streamja

Son erhöht auf 2:0 für Tottenham. Video: streamja

Son schlenzt den Ball zum 3:0 in den Winkel. Video: streamja

Die Tabelle:

LaLiga

Die Tabelle:

Ligue 1