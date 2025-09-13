Nick Woltemade jubelt über sein erstes Tor für Newcastle. Bild: keystone

Woltemade schiesst Newcastle zum Sieg ++ Erneuter Punktgewinn für Xhaka und Sunderland

Premier League

Newcastle – Wolverhampton 1:0

Der Deutsche Nick Woltemade schiesst Newcastle bei seinem Premier-League-Debüt zum ersten Saisonsieg. Der für 75 Millionen Euro von Stuttgart geholte Stürmer traf in der 29. Minute mit dem Kopf zum 1:0-Heimsieg gegen Wolverhampton. Fabian Schär spielte mit Newcastle in der Verteidigung souverän. Nach vier Spielen hat Wolverhampton weiterhin keinen Punkt auf dem Konto.

Crystal Palaca – Sunderland 0:0

Auch Granit Xhaka zeigte in der 4. Runde eine gute Leistung mit Sunderland, das Crystal Palace beim torlosen Remis in London einen Punkt abknöpfte. Der Aufsteiger hat nach vier Spielen starke sieben Punkte auf dem Konto.

Fulham – Leeds United 1:0

Anders ist die Gemütslage aktuell bei Leeds United. Nach dem Startsieg gegen Everton am ersten Spieltag bleibt der Aufsteiger bereits das dritte Spiel in Serie in der Premier League sieglos. Im Auswärtsspiel gegen Fulham muss sich Leeds nach einem Eigentor von Gabriel Gudmundsson geschlagen geben. Noah Okafor stand in der Startaufstellung der «Peacocks», wurde aber in der 68. Minute ausgewechselt.

Arsenal – Nottingham 3:0

Dritter Saisonsieg für Arsenal im vierten Spiel. Gegen Nottingham Forest bekunden die Gunners keine Probleme und schlagen Nottingham Forest mit 3:0. Martin Zubimendi gelang ein Doppelpack.

Serie A

La Liga

Real Sociedad – Real Madrid 1:2

Real Madrid bleibt in der spanischen Meisterschaft unter dem neuen Trainer Xabi Alonso ohne Punktverlust. Trotz langer Unterzahl gewinnen die Madrider in der 4. Runde in San Sebastian gegen Real Sociedad mit 2:1.

Der überzeugend in die Saison gestartete Kylian Mbappé war mit einem Tor (12.) und der Vorlage für das 2:0 von Arda Güler (44.) einmal mehr entscheidend. Zwischen den beiden Treffern sah der spanische Internationale Dean Huijsen die Rote Karte. Real Sociedad gelang nach der Pause aber nur noch der Anschlusstreffer durch einen von Mikel Oyarzabal verwandelten Penalty.

Real Sociedad - Real Madrid 1:2 (0:2).

Tore: 12. Mbappé 0:1. 44. Güler 0:2. 56. Oyarzabal (Penalty) 1:2.

Bemerkungen: 32. Rote Karte gegen Huijsen (Real Madrid). (riz/sda)