freundlich19°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Kylian Mbappé spricht offen über das Fussballbusiness

Real Madrid&#039;s Kylian Mbappe gestures during the Spanish La Liga soccer match between Real Madrid and Mallorca in Madrid, Saturday, Aug. 30, 2025. (AP Photo/Manu Fernandez) Spain Soccer La Liga
Kylian Mbappé kritisiert den Fussball. Bild: keystone

«Hoffe meine Kinder werden es hassen»: Mbappé kritisiert das Fussballbusiness scharf

Kylian Mbappé gehört zu den besten Fussballern der Gegenwart. In einem Interview sprach der Franzose erstaunlich offen über sein Leben und warum er hofft, dass seine Kinder Fussball hassen werden.
11.09.2025, 15:1311.09.2025, 15:13
Mehr «Sport»

Seit Jahren ist Kylian Mbappé einer der besten Fussballer der Welt. Im Sommer vor einem Jahr wechselte der Stürmer von Paris Saint-Germain zu Real Madrid und hat einen Marktwert von 180 Millionen Euro. Trotzdem äussert sich der Weltmeister von 2018 im Interview mit der französischen Sportzeitung L'Équipe kritisch gegenüber dem Fussballbusiness.

«Die Leute, die ins Stadion gehen, haben Glück, dass sie nur kommen, um eine Show zu geniessen, und nicht wissen, was hinter den Kulissen abgeht. Ehrlich gesagt: Wenn ich diese Leidenschaft nicht hätte, wäre ich von der Fussballwelt schon lange angewidert», sagte Mbappé. Was er genau damit meint, erklärt der Stürmer nicht.

Real Madrid&#039;s Kylian Mbappe gestures during a Spanish La Liga soccer match between Real Oviedo and Real Madrid at Carlos Tartiere stadium in Oviedo, Spain, Sunday, Aug. 24, 2025. (AP Photo/Miguel ...
Der Franzose hofft, dass seine Kinder Fussball hassen werden.Bild: keystone

Falls der siebenfache französische Meister mal Kinder haben sollte, würde er diesen keine Fussballkarriere ans Herz legen: «Auf jeden Fall würde ich meinem Sohn niemals empfehlen, in die Welt des Fussballs einzusteigen.» Auch hofft der Stürmer von Real Madrid darauf, dass seine Kinder Fussball hassen werden, ist sich aber auch bewusst, dass ein Ball nie weit weg sein wird.

Zwar wandere er stets auf einem schmalen Grat zwischen Paranoia und Wachsamkeit, sei aber abgesehen vom Fussballbusiness sehr glücklich: «Ich bin fatalistisch, was die Welt des Fussballs angeht, aber nicht, was das Leben angeht. Das Leben ist grossartig.»

Bei der französischen Nationalmannschaft wird es nach der nächstjährigen Weltmeisterschaft zu einem Trainerwechsel kommen. Nach 14 Jahren wird Didier Deschamps sein Amt als Coach der Les Bleus abgeben. Ein möglicher Kandidat für dieses Amt ist Zinédine Zidane. Mbappé hat über Zidane eine klare Meinung: «Wenn er es ist, grossartig. Wenn es jemand anderes ist, auch grossartig. Aber er ist der Einzige in der Geschichte des französischen Fussballs, der fast alle Rechte besitzt.»

Kylian Mbappe, of France, embraces former French player Zinedine Zidane, left, while being presented to fans as a new Real Madrid player at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Tuesday, July 16, 2 ...
Sieht man Zinédine Zidane und Kylian Mbappé bald zusammen bei der französischen Nationalmannschaft?Bild: keystone

Der 53-jährige Zidane war zuletzt bis 2021 Trainer bei Real Madrid und konnte mit den Königlichen von 2016 bis 2018 dreimal hintereinander die Champions League gewinnen. In seiner Karriere als Spieler wurde Zidane Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger und dreimal FIFA-Weltfussballer des Jahres. (riz)

Du kannst dich jetzt für den Ticketkauf zur WM 2026 anmelden – aber nur, wenn du …
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 20
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Tunesien: 7. Teilnahme an einer Weltmeisterschaft
Letzte Teilnahme: 2022 (Vorrunde)
Grösster WM-Erfolg: Sieg gegen Frankreich in der Gruppenphase (2022)
quelle: epa / mohamed messara
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Neymar und Mbappé simulieren gleich oft»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Apple enthüllt das superdünne iPhone Air und die iPhone-17-Reihe – so viel kosten sie
2
Error 404: Fail-Dienstag not found
3
Sitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt +++ Polen will Luftverkehr einschränken
4
Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
5
Täter weiterhin unbekannt und flüchtig – 5 Punkte zum Attentat auf Charlie Kirk
Meistkommentiert
1
Wolfsburg verpflichtet Dänen-Star Eriksen +++ FCSG verleiht Stürmer Csoboth
2
Maurer: «China ist für mich inzwischen sicherer als die Schweiz» – Experte schätzt ein
3
Schweizer Jugendliche duschen nicht mehr – das sind die Gründe
4
Wegen 13. AHV: Mehrwertsteuer soll befristet erhöht werden
5
«Die Nato befindet sich im Dilemma» – Osteuropa-Experte zu Luftraumverletzung in Polen
Meistgeteilt
1
Russland mit neuen Drohnenangriffe auf Ukraine ++ Kreml-Oberpropagandistin «schwerkrank»
2
Täter noch immer flüchtig +++ US-Sender feuert Kommentator
3
«Trump ist der Hitler unserer Zeit»: Demonstrierende beschimpfen Trump bei Abendessen
4
Importiertes Aufbackbrot macht Schweizer Bäckereien zu schaffen
5
Von der Leyen: EU-Kommission stoppt Zahlungen an Israel
Schweizer Mannschaft bleibt: 11 von 16 Teams verlassen die European League of Football
Die European League of Football (ELF) steht in ihrer bisherigen Form vor dem Aus. Nur fünf Mannschaften, unter ihnen die Helvetic Mercenaries, planen weiterhin, in der Liga zu starten.
Gleich elf Teams der europäischen Profiliga im American Football werden in der kommenden Saison hingegen nicht mehr in der ELF antreten. Sie wechseln zur erst im Juli gegründeten European Football Alliance (EFA). Wie diese am Dienstag bekannt gab, wird keines ihrer Teams, zu denen auch der ELF-Champion Stuttgart Surge gehört, an der kommenden ELF-Saison teilnehmen.
Zur Story