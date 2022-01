Dortmund dreht die Partie gegen Frankfurt spät. Bild: keystone

Dortmund mit verrückter Wende gegen Frankfurt – Leipzig deklassiert Mainz

Frankfurt – Dortmund 2:3

Was für ein Drama in Frankfurt. In der ersten Halbzeit schien es, als könne Dortmund nicht vom Bayern-Fehltritt gegen Gladbach profitieren. Gegen die Eintracht brachte die Mannschaft von Marco Rose kaum einen Fuss vor den anderen und lag nach 24 Minuten bereits mit 0:2 hinten.

Frankfurt geht dank Borre in Führung. Video: streamable

Borre doppelt für die Eintracht gleich nach. Video: streamable

Nach der Pause kam der BVB aber immer besser ins Spiel. Es dauerte aber bis zur 71. Minute, ehe man sich dafür belohnen konnte. Thorgan Hazard brachte Schwarz-Gelb wieder heran. Kurz vor dem Ende traf Dortmund mit einem Doppelschlag mitten ins Frankfurter Herz. Jude Bellingham glich in der 87. Minute aus und Mahmoud Dahoud schoss den BVB nur zwei Zeigerumdrehungen später zum Sieg.

Hazard bringt für Dortmund die Hoffnung zurück. Video: streamable

Bellingham gleicht kurz vor Schluss aus. Video: streamable

Doppelschlag! Dahoud schiesst Frankfurt ins Elend. Video: streamable

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 2:3 (2:0)

keine Zuschauer.

Tore: 15. Borré 1:0. 24. Borré 2:0. 71. Hazard 2:1. 87. Bellingham 2:2. 89. Dahoud 2:3.

Bemerkungen: Frankfurt ohne Sow (Isolation), Dortmund mit Kobel, ohne Hitz (Ersatz), Akanji und Bürki (beide verletzt).

Leverkusen – Union 2:2

Im Duell der Schweizer Trainer Gerardo Seoane (Leverkusen) und Urs Fischer (Union Berlin) gab es keinen Sieger. Fischers Union ging kurz nach der Pause in Führung, doch es gelang Bayer 04, die Partie wieder auszugleichen. Das 2:2 von Jonathan Tah fiel erst sechs Minuten vor dem Ende.

Schick bringt Leverkusen in Führung. Video: streamja

Trimmel gleicht für Union aus. Video: streamja

Trimmel bringt Union in Führung. Video: streamja

Tah gleicht für Leverkusen spät aus. Video: streamja

Bayer Leverkusen - Union Berlin 2:2 (1:1)

keine Zuschauer.

Tore: 38. Schick 1:0. 45. Promel 1:1. 50. Promel 1:2. 84. Tah 2:2.

Leipzig – Mainz 4:1

Leipzig feierte zuhause gegen Mainz einen ungefährdeten 4:1-Sieg. Für die Tore waren zwei Mal André Silva und je einmal Christopher Nkunku und Dominik Szoboszlai zuständig. Mainz, bei dem Widmer durchspielte, machte sich das Leben mit einem Platzverweis wegen eines Handspiels in der 20. Minute das Leben selbst schwer.

Silva bringt Leipzig vom Punkt in Führung. Video: streamja

Szoboszlai erhöht für Leipzig. Video: streamja

Lee verkürzt für Mainz Video: streamja

Silva macht das 4:1 für Leipzig. Video: streamja

RB Leipzig - Mainz 4:1 (1:0)

Keine Zuschauer.

Tore: 21. Silva (Handspenalty) 1:0. 47. Szoboszlai 2:0. 57. Lee 2:1. 58. Nkunku 3:1. 61. Silva 4:1.

Bemerkungen: Mainz mit Widmer. 20. Platzverweis Hack (Mainz/Handspiel).

Freiburg – Bielefeld 2:2

Das immer noch auf einem Champions-League-Platz klassierte Freiburg startete mit einem Punktverlust gegen Abstiegskandidat Bielefeld in die Rückrunde. Bis zur 60. Minute sah Freiburg wie der sichere Sieger aus, doch dann glich Bielefeld doch noch aus.

Haberer bringt Freiburg in Führung. Video: streamja

Jeong erhöht für Freiburg. Video: streamja

Okugawa bringt Bielefeld heran. Video: streamja

Lasme gleicht für Bielefeld aus. Video: streamja

Freiburg - Arminia Bielefeld 2:2 (1:0)

500 Zuschauer.

Tore: 6. Haberer 1:0. 46. Jeong 2:0. 60. Okugawa 2:1. 87. Lasme 2:2.

Bemerkungen: Bielefeld mit Brunner, ohne Edimilson Fernandes (Ersatz).

Hoffenheim – Augsburg 3:1

Hoffenheim geriet zuhause gegen Augsburg früh in Rückstand, drehte die Partie am Ende aber souverän. Ein Doppelpack von Ihlas Bebou kurz vor der Pause sorgte für die Wende. Bei Augsburg begannen Ruben Vargas und Andi Zeqiri das Spiel in der Startelf, wurden aber beide im Laufe der Partie ausgewechselt.

Augsburg geht dank Gregoritsch früh in Führung. Video: streamja

Bebou gleicht für Hoffenheim aus. Video: streamja

Bebou erhöht für Hoffenheim. Video: streamja

Hoffenheim - Augsburg 3:1 (2:1)

500 Zuschauer

Tore: 5. Gregoritsch 0:1. 38. Bebou 1:1. 44. Bebou 2:1. 93. Raum 3:1.

Bemerkungen: Augsburg bis 60. mit Zeqiri und bis 67. mit Vargas.

Fürth – Stuttgart 0:0

Im Kellerduell zwischen Fürth und Stuttgart gab es weder einen Sieger noch Tore. Das ist insbesondere für Fürth problematisch, bleibt die Mannschaft doch abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Greuther Fürth - VfB Stuttgart 0:0

Keine Zuschauer.

Bemerkungen: Fürth ohne Itten (Ersatz). (abu/sda)

Die Tabelle