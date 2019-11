Sport

Darum ist der Anblick dieses Golfers in kurzen Hosen historisch



Bild: EPA

Kaum eine Sportart weist eine so grosse Tradition auf wie Golf, wo bereits im Jahr 1860 die ersten British Open ausgetragen wurden. Seither wurde fast 160 Jahre lang in langen Hosen gespielt – bis gestern.

Beim Turnier der European Tour im südafrikanischen Malalane wurde den Teilnehmern erstmals in der Geschichte erlaubt, in kurzen Hosen anzutreten. Grund sind die heissen Temperaturen von rund 40 Grad an diesem Wochenende. «Viele Spieler sind deshalb besorgt», sagte der Turnierdirektor zum «Telegraph». Bei Verhältnissen wie jetzt könne es in langen Hosen unerträglich warm werden.

«Das könnte einen Wendepunkt für das Golf darstellen»

Der Entscheid wurde nicht überall freudig aufgenommen. Traditionalisten bemäkelten, die Profis sähen aus wie Golfer auf einem Polter-Ausflug. Der vierfache Major-Sieger Rory McIlroy, die Nummer 2 der Welt, hingegen sieht in der Tenü-Änderung nichts schlimmes. «Die kurzen Hosen machen die Angelegenheit für die Spieler wesentlich angenehmer. Ich sehe nicht, was falsch sein könnte, wenn Profigolfer ein bisschen nacktes Bein zeigen.»

Südafrikas Golf-Legende Ernie Els sieht gar die Chance, für einen Aufschwung der Sportart, die gerne auch jüngere Zuschauer für sich gewinnen möchte. «Ich denke, das könnte einen Wendepunkt für das Golf darstellen, es könnte das Gesamtprodukt verbessern.» Es sei sehr schön, fand Els, dass der gesunde Menschenverstand ins Spiel komme.

Bild: EPA

Zwar betonten die Tour-Organisatoren, die neue Kleiderordnung gelte nur für dieses eine Turnier. Wie aber zu vernehmen war, soll das Thema bei der nächsten Sitzung des Spielerkommitees zur Rede kommen.

