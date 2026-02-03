freundlich
DE | FR
burger
Sport
History Porn

Cortina 1956: Historische Bilder der Olympischen Winterspiele in Italien

History Porn

23 wunderbare Bilder und Anekdoten von Olympia 1956

Nach 70 Jahren kehren die Olympischen Winterspiele nach Cortina d'Ampezzo zurück. So war das damals in den Dolomiten auf der Piste, im Eisstadion oder im Bobkanal.
03.02.2026, 11:1803.02.2026, 11:18
Ralf Meile
Ralf Meile

Torch bearer fall 1956 Winter Olympic Games, Olympische Spiele, Olympia, OS - Cortina dAmpezzo, Italy 13,000 people and 1,200 competitors gasped with surprise at the bearer of the Olympic torch fell o ...
Bild: www.imago-images.de

Geht ja gleich gut los! Bei der Eröffnungsfeier stolpert Guido Caroli mit der olympischen Flamme in der Hand über ein Kabel. Er rappelt sich auf – und entzündet das olympische Feuer.

Jahre später schildert Caroli den Vorfall so: «Ich hatte das Kabel bei der Probe am Vortag bemerkt. Der Chef der Eröffnungsfeier versprach mir, dass man es entfernen würde. Doch dann war es in der Nacht so kalt, dass der Stecker festfror. Niemand konnte ihn entfernen. Leider dachte auch niemand daran, mich vor dem Kabel auf dem Eis zu warnen.»

(Eingeschränkte Rechte für bestimmte redaktionelle Kunden in Deutschland. Limited rights for specific editorial clients in Germany.) Finalrunde: Kanada - Deutschland 10:0 imneuen Eisstadion &#039;Stad ...
Bild: ullstein bild

Im spektakulären Eisstadion finden rund 12'000 Zuschauer Platz. In dieser Finalrunden-Partie sehen sie, wie Kanada aus Westdeutschland Kleinholz macht und 10:0 gewinnt. Die «Ahornblätter» holen Bronze, Gold geht erstmals an die Sowjetunion. Die Schweiz kann nur Österreich schlagen und wird Vorletzte.

(Original Caption) Soldiers are the same all over the world. These Italian soldiers here are having the time of their life watching Tenley Albright, of the USA,and last year&#039;s figure skating worl ...
Bild: Bettmann

«Soldaten sind überall auf der Welt gleich», heisst es in der originalen Bildlegende zu diesem Foto. Italienische Soldaten umschwärmen Eiskunstläuferin Tenley Albright, die als zweifache Weltmeisterin antritt. Die 20-jährige Amerikanerin hält dem Druck Stand und wird in Cortina Olympiasiegerin. Die Soldaten sind da, weil sie mit vielen Lastwagen Schnee nach Cortina bringen, denn der Winter 1956 ist ein aussergewöhnlich schneearmer.

Ski racer Georges Schneider in the slalom at the Winter Olympics in Cortina d&#039;Ampezzo, photographed on January 31, 1956. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIVE/Str) (autotranslated) Der Skirennfahrer Geor ...
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Bis zur Erfindung der Kippstangen sollten noch mehr als zwei Jahrzehnte vergehen. Der Neuenburger Georges Schneider hat mit dicken Stecken zu kämpfen. Er war 1950 Slalom-Weltmeister geworden, bis 2025 und zum Titelgewinn von Loïc Meillard als bisher letzter Schweizer. In Cortina wird Schneider Fünfter.

The Swiss ski racer Frieda Daenzer crosses the finish line of the downhill of the Olympic Winter Games in February 1956 in Cortina d&#039;Ampezzo. Daenzer wins silver. (KEYSTONE/PHOTOPRESS ARCHIVE/Str ...
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Mit dieser «Hocke» gewinnt man 1956 Abfahrts-Silber. Frieda Dänzer, eine Berner Oberländer Bauerntochter, wird nur von der Waadtländerin Madeleine Berthod geschlagen – aber das gleich um 4,7 Sekunden.

Alfonso de Portago Spanish aristocrats Cabeza de Vaca left and Alfonso de Portago take a spill without injury as their two man bob-sleigh goes haywire during training at the Cortina Olympic track in I ...
Bild: www.imago-images.de

Einen spektakulären Abgang legen im Training die beiden Spanier Alfonso de Portago – der auch in der Formel 1 für Ferrari fuhr – und Vicente Sartorius y Cabeza de Vaca hin. Die beiden Adligen überstehen ihn unverletzt – und verpassen im Wettkampf als Vierte das Podest nur um 14 Hundertstel. So jubelt Schweiz I mit Max Angst und Harry Warburton über die Bronzemedaille.

(Original Caption) Austrian ski prodigy Anton Sailer, who made a clean sweep of the men&#039;s slalom, special slalom ant the downhill, at the Seventh Winter Olympics at Cortina, packs up his gold med ...
Bild: Bettmann

Der grosse Star der Spiele zeigt, was er nach Österreich nach Hause mitnimmt. Der 20-jährige Toni Sailer gewinnt alle drei Alpin-Bewerbe. Der «Schwarze Blitz aus Kitz» dominiert die Konkurrenz nach Belieben: Abfahrts-Gold holt Sailer mit einem Vorsprung von 3,5 Sekunden, im Slalom ist er 4 Sekunden schneller als der Rest und im Riesenslalom 6,2 Sekunden.

historiskebilder CORTINA, ITALIA OL i Cortina Februar 1956. Langrennsloper Hallgeir Brenden holder rundt skuespillerinne historiskebilder CORTINA, ITALIA OL i Cortina Februar 1956. Langrennsloper Hall ...
Bild: www.imago-images.de

Was für Tage für Hallgeir Brenden! Erst triumphiert der norwegische Langläufer im Rennen über 15 Kilometer, dann drückt ihm niemand anderes als Filmstar Sophia Loren einen Kuss auf die Wange.

historiskebilder CORTINA, ITALIA OL i Cortina 1956. Langrenn, 15 km, menn. Gull til Hallgeir Brenden. En lykkelig Brende historiskebilder CORTINA, ITALIA OL i Cortina 1956. Langrenn, 15 km, menn. Gull ...
Bild: www.imago-images.de

Und aus welchem Fenster klettert Brenden hier? Gemäss der Legende der Bildagentur flüchtet er so vor aufdringlichen Autogrammjägern. Oder versucht er, unbemerkt aus Lorens Zimmer zu verduften?

Olympische Spiele / Panamerikanische Spiele 1. Februar 1956 - Olympische Winterspiele in Cortina. Russe gewinnt 5.000-Meter-Eisschnelllauf. Das Foto zeigt die Gesamtansicht der Eislaufbahn, als Boris ...
Bild: www.imago-images.de

Die Eisschnelllauf-Bewerbe finden vor spektakulärer Bergkulisse auf dem Lago di Misurina statt. Niederländer nehmen zwar teil, gewinnen aber keine Medaillen. Gold geht an die Sowjetunion (vier) und nach Schweden (eine).

Winter Olympic Games held at Cortina d&#039; Ampezzo in Northern Italy. Model in swimwear posing with skis on the ice. January 1956. (Photo by Mirrorpix via Getty Images)
Bild: Mirrorpix

Sex sells – das gilt damals wie heute. Ein Model posiert in Cortina in einem Badeanzug vor einem Eisfall.

The Swiss Bobsleigh Team I with pilot Franz Kapus and his backmen Robert Alt, Gottfried Diener and Heinrich Angst, from front to back, on the way to their gold medal in the four-man bob, taken at the ...
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Tollkühne Männer in ihrer fliegenden Kiste: Schweiz 1 rast im Viererbob zur Goldmedaille. Franz Kapus pilotiert Gottfried Diener, Robert Alt und Heinrich Angst.

Die Wertungsrichter beim Wettkampf der Paare im Eiskunstlauf an Olympischen Winterspielen in Cortina d&#039;Ampezzo, aufgenommen am 3. Februar 1956. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str)
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Den Paarlauf beim Eiskunstlauf gewinnt das österreichische Duo Sissy Schwarz und Kurt Oppelt. Sie sind nicht im Bild, dafür die Wertungsrichter, die ihre Benotung präsentieren.

Der finnische Skilanglaeufer Veikko Hakulinen wird Zweiter ueber 50 km im Langlauf der Maenner bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d&#039;Ampezzo, aufgenommen am 2. Februar 1956. (KEYSTONE/PH ...
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Besonders gut gefüllt ist die Tribüne nicht, als Veikko Hakulinen als Silbermedaillengewinner über 50 Kilometer ins Ziel läuft.

The Swedish cross-country skier Sixten Jernberg during the Olympic Winter Games in January 1956 in Cortina d&#039;Ampezzo. Jernberg wins a total of four medals: Gold over 50km, silver over 15km and 30 ...
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Sixten Jernberg kehrt mit vier Medaillen nach Schweden zurück. Der Langläufer triumphiert über 50 Kilometer, gewinnt über 15 und 30 Kilometer jeweils Silber und mit der Staffel Bronze.

Orig. caption... THE OLYMPICS IN CORTINA. Ice Hockey Canada - Sweden. -Lasse bj
Bild: www.imago-images.de

Auf einen Helm wird 1956 noch verzichtet. Dafür läuft der Schwede Lasse Björn mit einer Sonnenbrille auf.

Die US-Amerikanerin und ehemalige Skirennfahrerin Jill Kinmont, die als aussichtsreiche Kandidatin galt und bei Testwettkaempfen in Alta (Utah) am 25. Januar 1955 waehrend einer Abfahrt jedoch von der ...
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Fans bitten die 19-jährige Jill Kinmont um ein Autogramm. Die Amerikanerin kann in Cortina nur als Zuschauerin dabei sein: Im Winter zuvor war die nationale Slalom-Meisterin in einer Abfahrt in einen Baum geprallt. Seit diesem Unfall ist Kinmont querschnittgelähmt. Ihre Lebensgeschichte kommt später ins Kino, Hauptdarstellerin Marilyn Hassett gewinnt einen Golden Globe.

Swiss ski jumper Conrad Rochat jumping at the 1956 Winter Olympics in Cortina d&#039;Ampezzo. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIVE/Str) (autotranslated) Der Schweizerische Skispringer Conrad Rochat im Sprung ...
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Bis zur Entwicklung des heute gebräuchlichen V-Stils dauert es 1956 noch Jahrzehnte. Die meisten springen so wie Conrad Rochat: mit parallel geführten Skis und mit den Armen nach vorne. Der Jurassier wird 40., Andreas Däscher auf Rang 6 ist beim Olympiasieg des Finnen Antti Hyvärinen der beste Schweizer.

Die Skisprungschanze bei den Olympischen Winterspielen im Februar 1956 in Cortina d&#039;Ampezzo. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str)
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Viel Volk beim Skispringen, wo der weiteste Flug an diesem Tag 84 Meter weit geht. Detail am unteren rechten Bildrand: Die Athleten müssen zu Fuss nach oben.

OS 1956 i Cortina. Vinter-OS. L
Bild: www.imago-images.de

Prinzessin Birgitta von Schweden (Zweite von links) lässt sich von schwedischen Langläuferinnen die Strecke erklären. Ob sie ihnen Tipps gibt, wo sie am besten attackieren? Fakt ist: Das Trio Irma Johansson, Anna-Lisa Eriksson und Sonja Edström gewinnt nach der adligen Visite in der Staffel die Bronzemedaille.

Orig. caption... Kitchener, Ontario Jan 14 1955. FIRST LINE GOAL KEEPER... of Canada s Olympic Hockey team going to Cortina Italy is Denis Brodeur seen defending his goal. Note D Brodeur, b. 1930, Can ...
Bild: www.imago-images.de

Denis Brodeur – beim Namen von Kanadas Nummer 1 klingelt's. Er ist der Vater von Martin Brodeur, der als Goalie mit drei Stanley-Cup- und zwei Olympiasiegen einer der grössten seiner Zunft ist. Dem Vater reicht es 1956 für die Bronzemedaille.

historiskebilder CORTINA, ITALIA OL i Cortina 1956. Olympiske leker i fremmed land bod pa overraskelser, ogsa i matveien historiskebilder CORTINA, ITALIA OL i Cortina 1956. Olympiske leker i fremmed l ...
Bild: www.imago-images.de

Aus heutiger Sicht kaum zu glauben: Spaghetti sind 1956 für Norweger exotisch. Sie kommen im hohen Norden erst ein paar Jahre später an. Den Eisschnellläufern Knut Johannesen, Roald Aas und Alv Gjestvang scheint das fremde Essen zu schmecken.

Orig. caption... THE ONE WHO DIDN T FROZE IN CORTINA The only one who didn t freeze during this Olympiad of the cold was an Italian clown dressed as a polar bear. He entertained the crowd in the stree ...
Bild: www.imago-images.de

Ganz schön anstrengend, so ein Dasein als Eisbär im Dienste der fünf Ringe!

Mehr Wintersport:
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    22 grossartige Archivbilder von der Abfahrt in Kitzbühel
    1 / 24
    22 grossartige Archivbilder von der Abfahrt in Kitzbühel
    Konrad Bartelski macht 1983 einen Abflug. Der Brite schafft es in der Saison zuvor in Val Gardena als Zweiter völlig überraschend auf ein Weltcuppodest.
    quelle: www.imago-images.de / werek pressebildagentur
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    Aus dem SRF-Archiv: Skilager anno 1998
    Video: srf
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Thun baut aus, FCB bleibt unter Lichtsteiner sieglos – YB deklassiert den FCZ
    Aufsteiger Thun macht den nächsten Schritt in Richtung erstem Meistertitel. Das Team von Trainer Mauro Lustrinelli gewinnt in Basel 2:1. YB lässt dem FCZ keine Chance.
    Leader Thun lässt sich auch von Titelverteidiger Basel nicht stoppen. Das Team von Trainer Mauro Lustrinelli siegt auswärts dank 100-prozentiger Effizienz mit 2:1.
    Zur Story