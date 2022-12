Jetzt will Katar auch die Olympischen Spiele

Weitere Länder, deren Bewerbung um die Spiele 2036 erwartet wird, sind Indien, Indonesien und die Türkei. Die nächsten Olympischen Spiele finden 2024 in Paris, 2028 in Los Angeles und 2032 in Brisbane statt. (lak)

Katar hatte sich bereits dreimal um die Olympischen Sommerspiele beworben, unter anderem für diejenigen 2016 und 2020. Die früheren Bewerbungen scheiterten aber laut «Guardian» auch an der Skepsis, dass ein so kleines Land über die nötige Infrastruktur verfügt, um eine Veranstaltung auszurichten, die 10'500 Athleten in 32 Sportarten sowie Millionen von Zuschauern anzieht.

Ukraine will alle Kriegsgefangenen zurück – das Nachtupdate ohne Bilder

Die Ukraine begrüsst Kriegsgefangene zu Hause und erhält Waffen sowie Soldatenausbildung aus der EU – das Nachtupdate am Samstag, 3. Dezember 2022, dem 283. Tag des russischen Angriffskriegs.

In einer kurzen Zeremonie hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Rückkehr einiger seiner Soldaten aus russischer Kriegsgefangenschaft gefeiert. «Es war ein besonderer Tag in einer besonderen Woche», sagte er dazu am Freitagabend in seiner täglichen Videoansprache. Zugleich kündigte er an, weitere Soldaten aus russischen Gefangenenlagern zurückzuholen. «Wir werden keinen einzigen Ukrainer in russischen Gefängnissen, Lagern und »Isolationen« (Haftanstalten) zurücklassen. Wir denken an alle.»