Ex-Box-Weltmeister Mike McCallum überraschend gestorben

Der frühere Box-Weltmeister Mike McCallum ist überraschend früh gestorben. Die Umstände seines Todes sind kurios und noch ungeklärt.

Julian Buhl / t-online

Mehr «Sport»

Ein Artikel von

Die Boxwelt trauert um den jamaikanischen Ex-Weltmeister Mike McCallum, der im Alter von 68 Jahren gestorben ist. Wie der «Jamaica Observer» berichtet, fühlte sich McCallum auf dem Weg zum Fitnessstudio in Las Vegas plötzlich unwohl und hielt am Strassenrand an. Kurz darauf wurde er leblos in seinem Auto aufgefunden. Die genauen Umstände seines Todes sind derzeit noch unklar, die Polizei von Las Vegas hat Ermittlungen aufgenommen.

Die jamaikanische Sportministerin Olivia Grange äusserte sich tief betroffen über den Verlust: «Mit grosser und tiefer Traurigkeit habe ich vom Tod von Jamaikas dreifachem Box-Weltmeister Michael McKenzie McCallum erfahren.» Sie sprach der Familie des Verstorbenen ihr Beileid aus und bezeichnete den Boxer als eine «jamaikanische Legende».

Grössen wie Roy Jones Jr. unter den Gegnern

McCallum war für seine aussergewöhnliche Technik im Ring bekannt und konnte in seiner fast zwei Jahrzehnte langen Karriere Titel in drei verschiedenen Gewichtsklassen erringen. Er beendete seine Laufbahn 1997 mit einer Bilanz von 49 Siegen, davon 36 durch Knock-out, fünf Niederlagen und einem Unentschieden.

Unter seinen Gegnern waren bekannte Namen wie Roy Jones Jr., James Toney und Julian Jackson. Aufgrund seiner Fähigkeit, Gegner mit gezielten Körpertreffern zu zermürben, erhielt er den Spitznamen «The Bodysnatcher». Nach seiner aktiven Zeit wurde er in die «International Boxing Hall of Fame» aufgenommen und vom «Ring Magazine» als einer der zehn besten Mittelgewichts-Weltmeister der vergangenen 50 Jahre gewürdigt.

Verwendete Quellen: