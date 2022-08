Video: watson

Dieser US-Baseballspieler zeigt, was wahrer Sportsgeist ist

In der Little League spielen junge Baseball-Talente der USA in Regionalmannschaften gegeneinander, die Liga ist also für Eltern und Talentscouts interessant, für die breitere Öffentlichkeit aber weitgehend irrelevant.

Während des Spieles zwischen den Mannschaften aus Pearland, Texas, und Tulsa, Oklahoma, ereignete sich jedoch folgende Szene: Der Werfer Kaiden Shelton aus Pearland trifft den Tulsa-Spieler Isaiah Jarvis mit dem Ball am Kopf. Jarvis wird dank seines Helmes nicht ernsthaft verletzt und kann kurz darauf auch wieder weiterspielen.

Video: watson

Shelton ist nach dem Zwischenfall jedoch deutlich mitgenommen. Als Jarvis das sieht, zeigt der Spieler wahren Sportsgeist. (fwe)

Weitere Videos:

Partner geht im McDonald's auf die Knie – und wird komplett zur Sau gemacht Video: watson/aya baalbaki

Mit 14 war ich 1.92 gross Video: watson/Aya Baalbaki