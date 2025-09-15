wechselnd bewölkt22°
Italien

Skirennfahrer Matteo Franzoso verstirbt nach Trainingsunfall

Matteo Franzoso wurde 25 Jahre alt.
Matteo Franzoso wurde 25 Jahre alt.Bild: imago

Skirennfahrer Matteo Franzoso verstirbt nach Trainingsunfall

15.09.2025, 20:4115.09.2025, 20:41
Ein tödlicher Trainingsunfall erschüttert die Ski-Welt. Wenige Wochen vor dem Beginn der Olympia-Saison stirbt ein italienischer Abfahrer in Südamerika.

Nach einem schlimmen Trainingssturz in Chile ist der italienische Skirennfahrer Matteo Franzoso gestorben. Das teilte der italienische Verband Fisi mit. Franzoso war am Samstag, drei Tage vor seinem 26. Geburtstag, bei einem Sprung schwer zu Fall gekommen, hatte dabei zwei Sicherheitsnetze durchbrochen und war gegen einen Zaun geprallt.

Nach der Einlieferung in eine Klinik in Santiago de Chile wurde er ins künstliche Koma versetzt. Die Ärzte konnten das Leben des Wintersportlers aber nicht retten. «Das ist eine Tragödie für seine Familie und für unseren Sport», sagte Italiens Verbandspräsident Flavio Roda in der Mitteilung.

Franzoso war im Dezember 2021 erstmals im Weltcup angetreten. Seitdem brachte er es in Abfahrt und Super-G auf 17 Elite-Einsätze, zweimal fuhr er unter die Top 30. Mit den italienischen Top-Fahrern um Dominik Paris hatte sich Franzoso im Skigebiet La Parva nahe Santiago de Chile auf die neue Saison vorbereitet. (sda/dpa)

Mehr dazu:

Nach Sturz im Training: Italienischer Ski-Profi in künstlichem Koma
