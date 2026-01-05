In der Verlängerung mussten sich Akira Schmid und die Vegas Golden Knights geschlagen geben. Bild: keystone

Schmid verliert mit Vegas in Verlängerung – «Swiss Devils» kassieren Niederlage

Chicago – Vegas 3:2 n. V.

Akira Schmid (VGK), 17 Saves, 85 Prozent Fangquote, 61:18 TOI

Bei den Vegas Golden Knights erhielt Torhüter Akira Schmid nach einer Partie auf der Bank erneut das Vertrauen. Der Emmentaler konnte die fünfte Niederlage in Serie seines Teams jedoch nicht abwenden. In der Verlängerung unterlagen die Knights den Chicago Blackhawks 2:3.

Mit 17 Paraden bei 20 Schüssen kam Schmid auf eine Fangquote von 85 Prozent. Das entspricht einem leicht unterdurchschnittlichen Wert. In dieser Saison weist der 25-Jährige nach 21 Einsätzen einen Schnitt von 89,38 Prozent sowie 2,52 Gegentoren aus.

Dank eines starken Saisonstarts bleiben die Knights im Rennen um die Playoff-Plätze und belegen in der Western Conference Platz 4. Acht Niederlagen aus den letzten neun Spielen liessen das Team jedoch ins breite Mittelfeld zurückfallen.

New Jersey – Carolina 1:3

Nico Hischier (NJ), 6 Schüsse, 3 Checks, 25:16 TOI

Timo Meier (NJ), 3 Schüsse, 2 Blocks, 2 Checks, 20:36 TOI

Jonas Siegenthaler (NJ), 1 Assist, 1 Check, 19:04 TOI



Die New Jersey Devils mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler verloren das Heimspiel gegen die favorisierten Carolina Hurricanes 1:3. Nikolaj Ehlers, Sohn des in der Schweiz bestens bekannten Trainers Heinz Ehlers, erzielte bereits in der Startminute den Führungstreffer für Carolina. New Jersey reagierte auf den Fehlstart, auch dank eines Assists von Jonas Siegenthaler. Auf die erneute Führung der Gäste fand das Team um Captain Nico Hischier keine Antwort mehr.

Dallas – Montreal 3:4 n. V.

Lian Bichsel (DAL) fehlte verletzt.

Auch die Dallas Stars gingen als Verlierer vom Eis. Ohne den seit einem Monat verletzten Lian Bichsel unterlagen sie den Montreal Canadiens 3:4 nach Verlängerung. (nih/sda)