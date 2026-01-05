wechselnd bewölkt-6°
DE | FR
burger
Sport
NHL

NHL: Schmids Vegas verliert in Verlängerung – «Swiss Devils» unterliegen

Chicago Blackhawks&#039; Tyler Bertuzzi, left, scores the winning goal against Vegas Golden Knights goalie Akira Schmid (40) during overtime of an NHL hockey game, Sunday, Jan. 4, 2026, in Chicago. (A ...
In der Verlängerung mussten sich Akira Schmid und die Vegas Golden Knights geschlagen geben.Bild: keystone

Schmid verliert mit Vegas in Verlängerung – «Swiss Devils» kassieren Niederlage

05.01.2026, 06:5405.01.2026, 07:19

Chicago – Vegas 3:2 n. V.

Akira Schmid (VGK), 17 Saves, 85 Prozent Fangquote, 61:18 TOI

Bei den Vegas Golden Knights erhielt Torhüter Akira Schmid nach einer Partie auf der Bank erneut das Vertrauen. Der Emmentaler konnte die fünfte Niederlage in Serie seines Teams jedoch nicht abwenden. In der Verlängerung unterlagen die Knights den Chicago Blackhawks 2:3.

Mit 17 Paraden bei 20 Schüssen kam Schmid auf eine Fangquote von 85 Prozent. Das entspricht einem leicht unterdurchschnittlichen Wert. In dieser Saison weist der 25-Jährige nach 21 Einsätzen einen Schnitt von 89,38 Prozent sowie 2,52 Gegentoren aus.

Dank eines starken Saisonstarts bleiben die Knights im Rennen um die Playoff-Plätze und belegen in der Western Conference Platz 4. Acht Niederlagen aus den letzten neun Spielen liessen das Team jedoch ins breite Mittelfeld zurückfallen.

Die Highlights.Video: YouTube/NHL

New Jersey – Carolina 1:3

Nico Hischier (NJ), 6 Schüsse, 3 Checks, 25:16 TOI
Timo Meier (NJ), 3 Schüsse, 2 Blocks, 2 Checks, 20:36 TOI
Jonas Siegenthaler (NJ), 1 Assist, 1 Check, 19:04 TOI

Die New Jersey Devils mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler verloren das Heimspiel gegen die favorisierten Carolina Hurricanes 1:3. Nikolaj Ehlers, Sohn des in der Schweiz bestens bekannten Trainers Heinz Ehlers, erzielte bereits in der Startminute den Führungstreffer für Carolina. New Jersey reagierte auf den Fehlstart, auch dank eines Assists von Jonas Siegenthaler. Auf die erneute Führung der Gäste fand das Team um Captain Nico Hischier keine Antwort mehr.

Die Highlights der Partie.Video: YouTube/NHL
Meier und Hischier machen das Dutzend voll – Moser kassiert gleich drei Zweiminutenstrafen

Dallas – Montreal 3:4 n. V.

Lian Bichsel (DAL) fehlte verletzt.

Auch die Dallas Stars gingen als Verlierer vom Eis. Ohne den seit einem Monat verletzten Lian Bichsel unterlagen sie den Montreal Canadiens 3:4 nach Verlängerung. (nih/sda)

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL
Mehr Eishockey:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder vom Winter Classic 2026
1 / 19
Die besten Bilder vom Winter Classic 2026
quelle: keystone / lynne sladky
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Linker H**ensohn-Journalismus»: Eure Hasskommentare 2025
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Das sind die auffälligsten Spieler der Liga – Rang 10 bis 1
Welcher Eishockey-Spieler hat in der National League in dieser Saison bisher die meisten Spuren hinterlassen? Wer könnte dies besser wissen als einer der grössten Eishockey-Experten und mehrfacher «Sportjournalist des Jahres» Klaus Zaugg? Eben. Darum hier seine Liste.
Wer sind die Besten? Diese Frage ist nie zu beantworten. Auch nicht durch die Statistik. Diese Auswahl erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder gar unumstössliche Wahrheit. Sie ist vielmehr eine Einladung zur Diskussion, zum Widerspruch. Denn genau davon lebt ja das Eishockey als wichtiger Teil unserer Unterhaltungs- und Erregungs-Industrie: von Emotionen, Meinungen, Polemik – und von Spielern, die mehr sind als blosse Namen in den Statistiken.
Zur Story