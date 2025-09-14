wechselnd bewölkt21°
Matteo Franzoso liegt im künstlichen Koma

Matteo Franzoso of Italy goes during the 2nd training day on Hahnenkamm Downhill at on Jan 17, 2024 in Kitzb
Matteo Franzoso liegt nach einem Sturz im künstlichen Koma.Bild: www.imago-images.de

Nach Sturz im Training: Italienischer Ski-Profi in künstlichem Koma

Die Ski-Welt ist einmal mehr in Sorge: Nach einem schweren Sturz musste der italienische Skirennfahrer Matteo Franzoso ins künstliche Koma versetzt werden.
14.09.2025, 13:3614.09.2025, 13:36
Bei einem Trainingslauf im chilenischen La Parva ist der italienische Speed-Spezialist Matteo Franzoso schwer gestürzt. Der 25-jährige Skirennfahrer erlitt dabei ein Schädeltrauma und musste per Helikopter in ein Krankenhaus nach Santiago de Chile gebracht werden. Dort wurde er zur weiteren Untersuchung ins künstliche Koma versetzt.

Die italienische Nationalmannschaft bereitet sich derzeit in La Parva auf die neue Saison vor. Der Unfall ereignete sich während einer Trainingseinheit. Die medizinische Versorgung begann unmittelbar vor Ort: Rettungskräfte versorgten Franzoso noch auf der Piste, bevor er ausgeflogen wurde.

Franzoso Matteo ITA during 2023 Audi FIS Ski World Cup - Men s Super G, alpine ski race in Cortina dÃ&amp; x80&amp; x99Ampezzo, Italy, January 28 2023 PUBLICATIONxNOTxINxITA Copyright: xMattiaxRadonix ...
Der Italiener nahm bisher an 17 Weltcup-Rennen teil.Bild: www.imago-images.de

Der italienische Skiverband FISI erklärte in einem offiziellen Statement, in engem Kontakt mit den behandelnden Ärzten in Chile zu sein. «Die medizinische Kommission der FISI steht in ständigem Kontakt mit den chilenischen Sanitätern, die die Situation beobachten. Updates zum Zustand des jungen italienischen Athleten werden folgen», heisst es in der Mitteilung.

Franzoso gilt als Spezialist in den Speed-Disziplinen Abfahrt und Super-G, bestritt bisher 17 Weltcup-Rennen, konnte sich aber bislang nicht im Spitzenfeld platzieren. Sein bestes Resultat ist ein 28. Platz beim Super-G in Cortina d’Ampezzo im Jahr 2023. (riz/tonline)

