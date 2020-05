Sport

Kügeli-WM 2020

Kügeli-WM: Italien überrascht gegen Finnland, Kanada verliert erneut



Bild: watson

Kügeli-WM 2020

Italien überrascht auch gegen Finnland – Kanada schon tief im Loch

Auch der dritte Tag an der watson Kügeli-WM bringt einige Überraschungen mit sich. Italien setzt gegen Finnland seinen Höhenflug fort. Und Kanada muss wieder eine Enttäuschung hinnehmen.

Internationale Spiele

Die Highlights des Tages: Video: watson/een

Gruppe A

Grossbritannien – Slowakei 4:2nV

Die Briten halten sich weiterhin formidabel, schlagen nach Deutschland nun auch die Slowakei. Dafür müssen sie allerdings in die Verlängerung, weil Tomas Tatar Sekunden vor Schluss ausgleicht. In der Überzeit schlagen die roten Kugeln durch Davies und Perlini aber gleich doppelt zu.

Grossbritannien – Slowakei 4:2nV (0:1, 1:0, 1:1, 2:0)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 19. Cernak 0:1, 25. Davies 1:1, 46. Hammond 2:1, 60. Tatar 2:2, 67. Davies 3:2, 68. Perlini 4:2.

Kanada – Dänemark 1:2

Der kanadische Fehlstart ist komplett! Nach dem Spiel gegen Deutschland muss das Eishockey-Mutterland nun auch gegen Dänemark als Verlierer vom Eis. Die Kanadier verschlafen den Start und liegen zur zweiten Pause schon mit 0:2 zurück. Da reicht das eine Tor von Nathan MacKinnon nicht mehr zur Korrektur.

Kanada – Dänemark 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 16. Bruggisser 0:1, 23. Bodker 0:2, 37. MacKinnon 1:2.

Schweden – Weissrussland 4:3nV

Wer hätte gedacht, dass diese Partie zu einem derartigen Krimi wird? Schon im ersten Drittel rasselt es so richtig mit zwei Toren auf beiden Seiten. Elias Pettersson bringt mit seinem zweiten Treffer die Schweden dann in Führung, doch Yevgeni Lisovets gleicht im Schlussabschnitt wieder aus. In der Verlängerung ist es Nashvilles Filip Forsberg, der Schweden doch noch den Zusatzpunkt sichert.

Schweden – Weissrussland 4:3nV (2:2, 1:0, 0:1, 1:0)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 5. Pettersson 1:0, 12. Lisovets 1:1, 16. Falkovsky 1:2, 19. Tedenby 2:2, 33. Pettersson 3:2, 54. Lisovets 3:3, 69. Forsberg 4:3.



Gruppe B

Russland – Norwegen 2:1nV

Da haben die Norweger doch tatsächlich das grosse Russland an den Rand einer Niederlage gebracht. Patrick Thoresen, der eine Vergangenheit bei Lugano und den ZSC Lions hat, bringt seine Farben im Mitteldrittel in Führung. Kurz nach der Pause ist es allerdings Evgeni Malkin, der den Ausgleich erzielt. Und Alex Ovechkin sorgt in der Overtime für die Entscheidung.

Russland – Norwegen 2:1nV (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 32. Thoresen 0:1, 42. Malkin 1:1, 67. Ovechkin 2:1.



Kasachstan – Lettland 0:2

Lettland legt gegen Kasachstan einen regelrechten Blitzstart hin. Nach wenigen Augenblicken trifft Oskars Cibulskis und wenig Später legt Lausannes Ronalds Kenins nach. Von diesem Schock erholen sich die Kasachen nicht mehr. Sie bleiben das ganze Spiel harmlos.

Kasachstan – Lettland 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 2. Cibulskis 0:1, 8. Kenins 0:2.



Finnland – Italien 0:1

Italien hat einen Lauf. Gegen Finnland erinnern sich die «Azzurri» an die gute alte Fussball-Zeit zurück und packen ihr bestes Catenaccio-Hockey aus. So reicht ein einziges Tor von Ambris Diego Kostner kurz vor Schluss für drei Punkte.

Bild: shutterstock

Finnland – Italien 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tor: 56. Kostner 0:1.



Topskorer-Wertung: 1. Radko Gudas (CZE) [3 Tore]

2. Raphael Diaz (SUI) [2]

2. Mikko Rantanen (FIN) [2]

2. Ralf Freibergs (LAT) [2]

2. Filip Forsberg (SWE) [2]

2. Elias Pettersson (SWE) [2]

2. Mike Hammond (GBR) [2]

2. Ben Davies (GBR) [2]

2. Patrick Thoresen (NOR) [2]

2. Erik Cernak (SVK) [2]



